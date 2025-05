El doble ibicenco de Robert de Niro: "La fiesta de Ibiza es demasiado para mí"

El doble ibicenco del actor norteamericano Robert de Niro, Marc Lloret (Barcelona, 1956), sorprendió el pasado sábado a la audiencia del programa de Telecinco 'Fiesta' al ser entrevistado en directo en Ibiza, en el paseo de Joan Carles I, por el paparazzi y dj Sergio Garrido.

Estaba todo preparado. Garrido conoció a Marc Lloret ("Marc de Niro es mi nombre artístico, que lo sepa todo el mundo", explica en el vídeo) la noche del viernes 16 en el puerto de la Ibiza y, tras entablar conversación, pactaron la entrevista nada improvisada en directo.

Mientras Garrido entra en el programa, aparece Marc de Niro caminando hacia ellos mientras simula que está hablando por el móvil. En cuanto le ve llegar, Garrido se va directo hacia él y advierte a la presentadora de 'Fiesta', Emma García, que tiene una "exclusiva". ¡Nada menos que De Niro en Ibiza!

Entonces, el doble del actor les explica que la noche anterior había estado en una fiesta, aunque comenta en tono jocoso que ya no está para esos trotes: "La fiesta de Ibiza es demasiado para mí. Empiezo a estar viejo para esto". También les explica que le encanta España y que no sabe hablar español. Todo antes de que Garrido destape el pastel y desvele que, evidentemente, no se trata del auténtico actor sino de un doble. El oficial, eso sí. Y de Ibiza.

Captura de imagen del programa de Telecinco 'Fiesta'. / Telecinco

Garrido desvela además que, para convencer a Marc de Niro para que entrara en directo, le había prometido que este verano le conseguiría una foto con el actor, al que no conoce en persona a pesar de que le imita desde 2002.

Marc Lloret lleva entonces más de veinte años metiéndose en la piel del ganador de un Oscar y protagonista de joyas del séptimo arte como 'El Padrino' (1974), 'Taxi Driver' (1976), 'New York, New York' (1977), 'Toro salvaje' (1980), 'El rey de la comedia' (1982), 'Goodfellas' (1990) o, más recientemente, 'Heat' (1995) y 'Joker' (2019).

Fue e 2002 cuando su hermano vio que en un programa de televisión pedían a la gente que pensaba que se parecía a algún famoso les enviase un vídeo. Se animó y, desde entonces, ha aparecido en todo tipo de programas televisivos como 'First Dates', 'Gran Hermano', 'Got Talent'... Pero saltó a la fama al aparecer en 2015 en el Festival de Cine de Sant Sebastián. Bajó de una limusina y de inmediato se vio rodeado de periodistas. "Saludé y todos me rodearon y me hicieron preguntas". Está claro que coló...