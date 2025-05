Consejos entre caravanistas en Ibiza: «Gran ‘parking’ con vistas a es Vedrà»

«Cala d’Hort: vista impresionante Lo especial de esta playa es la fantástica vista de la pequeña isla de es Vedrà, que se encuentra a solo unos cientos de metros de la costa. Sin embargo, el estacionamiento puede ser un poco difícil aquí». Así define un caravanista en la plataforma Park4night uno de los lugares que quienes visitan Ibiza en estos vehículos recomiendan para estacionarlos. Esta recomendación se refiere específicamente al aparcamiento del torrente, el que queda a pie de playa, entre los dos restaurantes principales. «Hay que ir muy pronto si quieres aparcar, sitio muy concurrido», contesta otro de los usuarios en la recomendación.

«Gran aparcamiento de tierra con vistas espectaculares a es Vedrà», describe otro viajero una de las explanadas de tierra que quedan al borde de los acantilados y a las que ahora no se puede acceder tras la colocación de grandes piedras por parte de los vecinos, algo que, precisamente, comenta otro de los usuarios de la plataforma, una especie de Tripadvisor del caravanismo, que no se libra de lo tópicos sobre la isla. Varios de estos puntos con vistas al atardecer hablan de la «magia» del lugar. Curiosamente, ellos mismos denuncian que estos puntos desde los que se atisba es Vedrà están algo masificados: «Un lugar espectacular con vistas espectaculares. Por desgracia, suele estar lleno de gente al atardecer. Pero así es es Vedrà...». Algunos de los puntos de caravanas están abiertos, es decir, los puede leer todo el mundo, mientras que otros, cada vez más, son acesibles únicamente para quienes están registrados.

Este tipo de lugares, bien pegaditos al mar, son los favoritos y más frecuentados por quienes viajan en caravana a la isla. Sólo hay que ver el mapa completo para darse cuenta: mientras en el interior apenas aparecen puntos marcados, en la costa estos se acumulan, solapándose unos con otros complicando, incluso, poderlos ver todos. La zona más colapsada por este tipo de recomendaciones es la que va desde Cala Gració, en Sant Antoni, hasta es Cubells, en el municipio de Sant Josep, seguida desde la que se inicia en la Sal Rossa (Sant Josep)y llega, sin interrupciones, hasta Cap Martinet (Santa Eulària). Hay otra línea de costa también bastante concurrida: de Siesta a Cala Mestella (Santa Eulària). Y dos puntos de Sant Joan en los que también se acumulan: Port de Sant Miquel y Benirràs.

En esta última zona, las experiencias de quienes tienen vehículos que superan los dos metros no son muy buenas. «Explanada de tierra con algunas sombras por los pinos. La pernocta está prohibida a través de un cartel que hay al principio de la carretera de acceso a la cala de Benirràs», advierte quien ha señalado esta zona. «A la tarde baja la policía y multa en el parking todo lo que mide más de 2 metros, nos tocó salir corriendo a cambiar la furgo», apunta uno. «Yo me he llevado una multa de 100€. Sólo vehículos con altura inferior a 2 metros. No nos dejan ni visitar una playa…», añade otro mientras que unos terceros explican que dejaron la caravana en Port de Sant Miquel y fueron hasta allí en kayak. De hecho, el aparcamiento del torrente de esta playa es, según los comentarios, un buen lugar para pernoctar. «Espacio para aparcar a lo largo de un canal vacío con graffiti en la pared. Lugares a la sombra. A 2min de la playa con ducha y aseo. Hay muchos lugares para furgonetas», se describe. «Perfecto para dormir baños cerca a 0,50€ y duchas en la playa inconveniente, ruidos por la noche de tráfico gente de hoteles volviendo de cenar o de fiesta», contesta una de las personas que ha pasado la noche ahí, una valoración que resume bastante bien el sentir de todos los demás, que destacan las duchas y los aseos, aunque sean de pago. Algunos destacan la belleza y la tranquilidad de la Cala de sa Ferradura, aunque advierten de lo complicado del camino —«la carretera es angosta y tiene algunas curvas cerradas que pueden ser un problema para cualquier cosa de más de 6 metros, ten cuidado y prepárate para los vehículos que se aproximan»— y también de que la policía está muy encima de los caravanistas: «La policía está todas las mañanas por aquí» y «por la mañana viene la policía y multa a quien haga acampada, que no pernocta. Hoy han multado a unos chicos por tener la claraboya abierta».

En Santa Eulària el aparcamiento de tierra de Cala Llenya es uno de los más recomendados a pesar de que no tiene servicios, señalan los caravanistas, algunos de los cuales recomiendan la zona de tierra de Cala Nova así como los terrenos que hay pegados al camping de es Canar y a Cala Martina: «A 50m de Cala Martina y 500m del Hippy Market. No hay ninguna señal de prohibido ni de área privada. En la playa hay duchas».

«No nos quieren en ningún sitio»

Algunos advierten, sin embargo, de los riesgos. «Los dueños del restaurante no dejan pernoctar, dejan aparcar durante el día pero no dormir», apunta uno. «Multaron a los que había y no cumplían la limitación de altura. Cuando me lo han dicho me he ido (obvio)», indica otro caravanista mientras que un tercero destaca: «Aviso a navegantes: en Ibiza las autocaravanas están muy mal vistas, nos nos quieren en ningún sitio».

Las duchas son lo más buscado por muchos de quienes llegan a la isla en caravana y, especialmente, en furgonetas camperizadas. «Muy tranquilo y cerca de la playa. ¡Hay baños detrás del chiringuito, al lado de la calle!», indica el usuario que ha marcado un aparcamiento pegado a la playa de Cala Llonga, un espacio que, sin embargo, ha sido una decepción para unos turistas que querían dejar ahí su caravana: «Playa bonita pero rodeada de hoteles y cubierta de algas secas [sic]. Gran estacionamiento de tierra, pero la ducha y el baño no están abiertos». También decepcionante para algunos, en plena temporada, parece ser la zona de Cap Martinet. Mientras unos destacan las vistas y que se puede pernoctar varias noches sin problema de policías o multas, otros critican que no hay servicios y que hay mucho ruido hasta entrada la madrugada por los establecimientos de la zona de Marina Botafoc: «No merece la pena».

En Talamanca hay muchos puntos en los que, según la plataforma, se pueden dejar las caravanas. Muchos los recomiendan para el último día antes de coger el ferri o cuando, de madrugada, se acaba de llegar a la isla. «Bonitos búnkeres con impresionantes vistas», destaca uno de los usuarios, al que otro contesta de forma contundente: «Nefasto, entre los motorratones haciendo macro quedada, los barcos privados poniendo la música a tope y los coches de chavales subiendo a pelar la pava, no había forma de descansar. Id a Benirràs si queréis un ambiente digno de un viaje en cámper». Los de Benirràs, con las multas y las visitas de los policías no piensan lo mismo, según se puede leer unos párrafos antes en este mismo reportaje.

¿Y qué dicen sobre sa Joveria? «Excelente lugar cerca de la carretera y de un restaurante/discoteca pero no es ruidoso. Pasamos tres noches aquí en diferentes lugares, pero este es el mejor con diferencia. Muchas caravanas también pasan la noche. Oscuro pero se siente seguro», comenta uno. «Cartel a la entrada de solo turismos», recalca otro. Cas Serres y Platja d’en Bossa cuentan con varios puntos recomendados, la mayoría en calles, en plazas de aparcamiento. En este último caso, confían en poder usar las duchas de la playa a pesar de que en los últimos años están cerradas por la sequía.

«No es un lugar para dormir, la persona que vive ahí te dice que te vayas, que es un mirador y no un estacionamiento». Es el comentario con el que una de las usuarias responde a la recomendación de una zona en Cala Gració. Los puntos con vistas a la puesta de sol son algunos de los más buscados por quienes visitan la isla. También los que lo hacen en caravana. Y ahí, la costa de Sant Antoni y Sant Josep es la reina. Varios de los terrenos habituales cuentan ya con barreras que permiten pasar sólo a vehículos de menos de dos metros, lo que no sienta bien a muchos de ellos: «Otra joya perdida. Nueva barrera de 1,9 m y cartel de ‘prohibido acampar ni aparcar durante la noche’. El municipio y la policía encontraron otro favorito. Qué vergüenza, no molestamos a nadie». «Nos multaron de día por pernoctar y acampar y ni estábamos pernoctando ni acampados, pasó la policía sin mediar palabra haciendo fotos y ni contestaban, me llegó la multa a los tres meses, no tiene sentido. Municipio al cual no pienso volver ni gastar dinero», zanja otra de las usuarias.