David Bowie y Elvis Presley en el Club Diario de Ibiza

El rostro del mítico compositor y cantante británico David Bowie pintado con el rayo más conocido de la historia de la música en la portada de su exitoso álbum ‘Aladdin Sane’ (1973); la imagen del rey del rock and roll, Elvis Presley, concentrado con su guitarra antes del comienzo del concierto ‘The Comeback Special’ a finales del 1968, o una fotografía de Marilyn Monroe en la que relucen su lunar y sus labios rojos. Situaciones con una trascendencia histórica y, también, algunos de los iconos que ha pintado el artista valenciano Toni Sánchez incluidos en su colección inédita ‘Love and Pop 2’ que se podrá ver en el Club Diario de Ibiza a partir de este miércoles. La inauguración de la exposición, que estará abierta hasta el próximo 21 de junio (de lunes a jueves de 11 a 13 horas y los viernes de 18 a 20 horas) será a las ocho de la tarde.

Trazo del dibujo de un labio. | / Toni Sánchez.

‘Love and Pop 2’ es una muestra «inédita», afirma Sánchez, quien agrega: «Es una exposición compuesta por 18 lienzos propios de tamaños mediano y grande. La mayoría son nuevos, ya que los expongo por primera vez en mi vida. Son estrellas del mundo del cine y de la música que conoce todo el mundo, que me gustan, a las que admiro y que perduran en el tiempo».

Cuadro titulado ‘Superlove’. | / Toni Sánchez.

Sánchez engloba sus cuadros en el pop art, un movimiento surgido en el Reino Unido y los Estados Unidos y que todavía se sigue practicando en la actualidad. Recrea situaciones mundanas y aunque se supone que es una crítica social a las élites, Sánchez considera que «las pinturas de ‘Love and Pop 2’ están sujetas a las críticas de la gente, ya que pueden gustar más o menos, pero no buscan generar ninguna polémica. No tienen, en el fondo, ningún mensaje de crítica social». Para él, el «arte, solo puede ser arte».

Sánchez no es pionero en el pop art, pero sí considera que su «estilo es único». El artista explica: «No conozco a nadie, a día de hoy, en el mundo que siga la misma técnica de pop art que yo, ya que, a diferencia del resto, no recurro a la serigrafía ni al ordenador en ningún momento. Todo lo que expongo es pintura pura y dura sobre lienzo, teniendo en cuenta los planos, los ángulos, la geometría o la escala de grises, entre otros aspectos».

«Un trabajo de varios años de vida»

La dificultad en la confección de cada una de las obras es otro de los temas de los que habla el artista: «Hacer esta exposición me ha supuesto un trabajo de varios años de mi vida. Los 18 lienzos, desde lejos, parecen fotografías, pero si te acercas te percatas de que, en realidad, son pinturas que están unidas por puntos que he dibujado a mano. Esto lo he conseguido con la difícil técnica del Ben-Day».

La muestra, que organiza la Fundació Baleària, supone «una enorme satisfacción y alegría» para Sánchez, que indica que tiene como deseo que «los asistentes al Club Diario de Ibiza disfruten la experiencia y queden impactos ante lo que van a ver sus ojos».

Guiño a Ibiza

El público que acuda a la exposición disfrutará también de dos lienzos de es Vedrà, desde dos perspectivas diferentes. Todo un guiño a uno de los principales atractivos de Ibiza: «Una isla muy bonita y que tiene en es Vedrà un hermoso sitio que llama mucho la atención».

Gran parte de la obra de Sánchez se basa en lo que aprendió durante los años que vivió en Estados Unidos. Fue una época en la que estudió minuciosamente la cultura estadounidense, el estilo de vida del rock and roll de los años 50 y 60, de los diversos artistas pop que generó el movimiento y las pinturas que produjeron.

Sánchez es un artista reconocido internacionalmente. Ganó los Global Art Awards en Dubái dos años consecutivos (2017 y 2018) así como varios premios de arte en Europa. Además, ha sido comisariado por la Unesco, entre otros logros.

En cuanto a la biografía de Sánchez, este es el autor de las colecciones ‘Love, Icons and Pop’, ‘Love, War and Pop’, Love, World and Pop’o ‘Love, Fame and Pop’, entre otros .