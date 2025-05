Denegado el asilo en Ibiza a una familia que decía huir de la guerrilla colombiana

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha denegado el asilo a una familia colombiana que lo pidió en Ibiza. Según la versión de los solicitantes, llegaron hasta la isla huyendo de las supuestas amenazas de muerte recibidas por parte de miembros de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo guerrillero que entregó las armas hace 19 años. El motivo principal es que «los temores alegados» por los solicitantes «no guardan relación con los motivos de protección susceptibles de ser amparados por la figura del asilo», ya que para que se dé luz a verde a la petición estos deben estar «relacionados con la raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas».

Los hechos se remontan a 2019, cuando los cuatro miembros de la familia abandonaron su país. Se marcharon de Armenia, capital del departamento de Quindio, en pleno eje cafetero, y cruzaron el Océano Atlántico hasta llegar a Ibiza. La mujer y los dos hijos, menores de edad, viajaron el 13 mayo, mientras que el padre lo hizo 23 días después Seis meses más tarde, presentaron una solicitud conjunta de asilo que fue examinada a través de sendas entrevistas a los progenitores. Los funcionarios de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior escucharon una historia que poco les pudo sorprender si estaban familiarizados con la exitosa serie de ficción ‘Narcos’.

Dos tíos asesinados

El origen de la historia es el asesinato de un tío de la familia que se metió en política, se presentó a las elecciones locales y fue elegido concejal del partido conservador en el municipio de Aguadas. El 21 de mayo de 2004, el edil fue asesinado por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia. Cuatro días más tarde, los guerrilleros también mataron a su hermano porque iba a revelar públicamente los nombres de los asesinos.

En 2009, la justicia colombiana reconoció la condición de víctima indirecta a otro hermano, concretamente al padre del actual solicitante de asilo, que había huido rumbo a Costa Rica. De esta forma, la familia realizó las gestiones pertinentes para recibir el pago de las indemnizaciones correspondientes. Entre medias, las Autodefensas Unidas de Colombia cesaron su actividad guerrillera y entregaron las armas en 2006, aunque eso no impidió que surgieran organizaciones criminales vinculadas con antiguas estructuras del grupo armado.

Se abrió entonces un largo paréntesis en la historia hasta el 8 de mayo de 2019. Ese día, dos supuestos miembros o exmiembros de las AUC se presentaron en el domicilio de la familia solicitante de asilo preguntando por el padre, que en ese momento se encontraba trabajando al volante de su taxi. Así que abrió la puerta la madre, a la que le dijeron que era mejor que el hombre «no fuera recordando tiempos pasados» bajo la amenaza de que, si lo seguía haciendo, «lo matarían como a su tío el concejal». Al parecer, esa amenaza puso en marcha el proceso de exilio, ya que el hombre «decidió vender una parte de una sociedad para sacar de Colombia a su familia», según detalló en la mencionada entrevista con las autoridades españolas.

El motivo de la amenaza

La Audiencia Nacional aclara en su reciente veredicto que, de la entrevista realizada a la mujer, se deduce que «esa visita amenazante estaba relacionada con un motivo económico, en concreto con los intentos de su pareja de lograr una cantidad de dinero de su tío por un tema de herencia», y que lo que le pidieron los hombres es que «dejara de insistir sobre ese tema».

Dos semanas más tarde, el 22 de mayo de 2019, los mismos supuestos guerrilleros volvieron a tocar el timbre del domicilio familiar y le dijeron al hombre que tenía dos horas para marcharse de la ciudad Su respuesta fue salir inmediatamente, registrarse en un hotel y, acto seguido, presentar una denuncia ante la Fiscalía de Colombia. Para entonces, la madre y los dos hijos ya se encontraban en España después de realizar un viaje que «ya estaba programado antes de que ocurrieran las amenazas», según remarca la sentencia. «Por tanto, su salida hacia España no tiene ninguna relación con las supuestas amenazas», subraya.

Por su parte, el padre «no tenía necesidad de abandonar el país», ya que, tal y como consta en la denuncia que presentó ante la Fiscalía colombiana, únicamente fue instado a que se marchara a vivir a otra región de Colombia «donde hubiera podido vivir sin riesgo alguno para su vida o su seguridad». Por ello, concluye la Audiencia Nacional que «su decisión de abandonar el país responde a unas motivaciones distintas de las alegadas» en la solicitud presentada ante el Ministerio del Interior.

Sin razones humanitarias

Negada la concesión del derecho de asilo, se analiza si concurren los presupuestos para otorgar a la familia la protección subsidiaria, que «solo puede concederse si el solicitante de protección internacional no puede obtener protección interna en otra parte del país a donde puede viajar con seguridad, ser admitido en ella y es razonable esperar que se establezca allí». «En este caso, no se ha acreditado que los solicitantes de asilo no puedan obtener esa protección efectiva en Colombia mediante el desplazamiento interno», argumenta la jueza, Lucía Acín, basándose en un informe que la Agencia de Asilo de la Unión Europea (AAUE) publicó en 2022 y que se centró exclusivamente en el país sudamericano. En dicho texto, quedaba patente que «en determinadas zonas de Colombia existen conflictos armados, pero también que esa situación de violencia no se extiende a la totalidad del territorio del país».

La última posibilidad a la que se agarró la familia en su solicitud pasaba por lograr una autorización de permanencia por razones humanitarias, pero tampoco ha tenido éxito. Así, la magistrada dictamina que no se puede de considerar a sus miembros vulnerables porque cuentan con «dos personas en edad de trabajar, que tenían sustento económico en Colombia mediante la actividad del taxi». «Por otra parte, no consta acreditado que su salida del país fuera debida a las amenazas que relata, teniendo en cuenta que la salida del grupo familiar formado por la madre y los dos menores estaba programada de antemano antes de que acaecieran los hechos», expone. La demoledora sentencia tiene una final a la altura de todo lo anterior, ya que también recuerda que, al haberse establecido que la protección internacional no es procedente, tampoco cabe «reconocer la no devolución como un derecho propio al margen de las normas indicadas sobre protección internacional».