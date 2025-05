Los agricultores prevén una buena cosecha de forraje y cereales tras el aciago 2024

Hace un año, los agricultores y ganaderos pitiusos estaban desesperados porque no habían recolectado ni un grano de cereales ni de forraje debido a la sequía. Hacía meses que no caía ni gota y ya desde enero se avisaba de que no había precedentes de una situación tan dramática. En realidad sí la había: el formenterés Pep Ferrer Marí, agricultor de 86 años, recordaba que en 1961 había sucedido algo casi tan catastrófico.

Debido a la extrema sequía, en 2024 no hubo cosecha de cereales. Nada. Ni siquiera se pudo recoger una bala de forraje. Este año, sin embargo, los pageses ya no están tan preocupados porque dicen que las lluvias han sido propicias. No hay más que andar por el campo para comprobarlo: hace un año parecía que hubiera sido arrasado por un lanzallamas; en este, por el contrario, abundan las flores, y las hierbas y matojos incluso cierran el paso de algunos caminos, como si fuera el Mato Grosso.

En la Cooperativa de Sant Antoni han notado esa mejora. Hace un año, en vista de que las lluvias se hacían de rogar, los pageses sólo les compraron 20 toneladas de semillas para cultivar forraje o cereales, 18 toneladas menos (-47%) que en 2023, que ya fue seco. De aquellas 20 toneladas, la mayoría o se conservaron para tiempos mejores (había pavor a perderlas) o el sol las fulminó. Y en este 2025, ya perdido el miedo (aunque no del todo), las ventas de semillas han subido un 55%, hasta alcanzar las 31 toneladas: «Esta campaña -comenta Juan Antonio Prats, gerente de la Cooperativa- ha habido un repunte respecto a la siembra del año 2024, pero todavía no llegamos a los números del 2023 por la desconfianza de volver a vivir un mal año de lluvias, que afortunadamente no ha sido así». Prats cree que, este año sí, habrá «una buena cosecha de cereal», que empezará a recogerse en junio.

Fina Prats estaba tan desesperada hace un año que incluso compró balas de forraje allende las islas para alimentar a su ganado de Ses Cabretes, de la que es copropietaria. Era la única solución para su rebaño de 150 cabras ante el desastre que se avecinaba y que, precavida, tomó a tiempo. Este año, por el contrario, sonríe: «Va muy bien, la verdad. Ya tenemos parte del forraje embalado, parte ya guardado. Este año ha llovido muy bien. Desde finales de 2024, cada quince días más o menos». Todavía no sabe cuántas balas conseguirá porque, justo tras segarlo esta semana, le llovió encima.

«La lluvia ha sido una bendición»

Lo que tiene claro es que este año no importará forraje ni cereales: «Estoy segura de que con los forrajes de Ibiza tendremos suficiente porque hay mucha gente que ha sembrado y que no tiene animales, que lo siembra para vender. Yo quiero comprarlo todo aquí, estoy casi segura de que podremos y no tendremos que tirar de fuera. Me niego a comprar comida afuera si la tenemos aquí». Basta dar una vuelta por la Ibiza rural para observar, efectivamente, que abundan los sembrados de forraje, la mayoría ya recolectados: «Ya se van viendo balas recogidas, está súper bonito este año el campo. Además, la primavera ha sido verde y preciosa».

Eso sí, este año no les ha dado tiempo a sembrar el trigo de xeixa en Ses Cabretes. Pero a Jessica Dunlop, de Can Purtell, que acaba de ser elegida entre los Top 50 Farmers (agricultores) europeos, sí. Y mucho: «Este año ha sido una bendición de dios», exclama. En 2024 sembró, pero perdió toda la semilla, achicharrada por el calor y la sequedad. No recogió ni un grano. Pero este año cree que se resarcirá.

Dunlop conoce la isla desde que, de bebé, llegó en los años 70 con sus padres. Ha decidido quedarse a vivir aquí y recuperar, con rotaciones tradicionales, las 35 hectáreas que posee en Sant Llorenç y Morna. En 2023, un año casi normal de lluvias, Dunlop confiaba recoger unas ocho toneladas de xeixa y otros cereales ibicencos, pero las torcaces se zamparon la mitad y sólo obtuvo finalmente 4,5 toneladas. Pero para este 2025 espera una cosecha de unas nueve toneladas, aunque «las torcades ya han empezado a comerse el grano», advierte. Ya tiene cita en el Consell para obtener el permiso que le permita «proteger» sus cultivos de los ataques de esas voraces aves. Si todo sale bien, su objetivo para 2026 es aumentar en casi 15 hectáreas más sus cultivos.

Toni Tur, Securrat, presidente de la Cooperativa de Sant Antoni, también respira aliviado, aunque advierte de que si bien la cosecha de cereales será muy buena comparada con la de 2024, no lo será tanto si se toma como referencia la de un año normal de lluvias: «Las precipitaciones han ido bastante bien para el forraje. En cuanto al cereal, habrá cosecha, pero será por debajo de la de un año normal, básicamente porque muchos agricultores, tras lo ocurrido el año pasado, se desanimaron y, por miedo, no sembraron».

Más, pero no tanto

Hay otro factor, según Tur, que impide que la cosecha de grano vuelva por sus fueros: «Como en marzo hubo lluvias muy recurrentes, se produjeron infecciones fúngicas. Y después llovió de manera superficial, sin que se produjeran grandes acumulaciones de agua, por lo que no se han recargado al 100%» las capas freáticas.

El presidente de la Cooperativa de Santa Eulària, Pep Colomar, también cree que las lluvias «han sido muy beneficiosas este año para el cereal; el agua caída ha sido fantástica». Igual que Tur, cree que «los acuíferos no se han regenerado todo lo que tocaría», pero que, aun así, «la cosa ha ido bastante bien. Este año ha sido excelente», señala optimista.

Las previsiones de recogida de cereal «son muy buenas», igual, subraya, que lo ha sido la de forrajes, ya prácticamente acabada: «Y lo que más hemos notado también es que ha habido mucha hierba, al contrario que el año pasado, de manera que se ha aprovechado mucho para el ganado. Hemos tenido una buena cosecha en este aspecto. Quizás algo mejor que otros años, porque ha llovido en los momentos claves». Duda que en 2025 necesiten importar forraje y grano. En 2024 tuvieron que recurrir a los mercados francés y brasileño para abastecerse.