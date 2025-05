María Luísa Cava de Llano: «Que las mujeres nunca consientan que les impidan realizar sus sueños»

Además de contar con el título de hija adoptiva de Ibiza, María Luisa Cava de Llano atesora muchas otras distinciones que, desde el escenario del Centro Cultural de Jesús, recuerda que nunca buscó. Su filosofía siempre ha sido la de «trabajar, ayudar, colaborar» y destaca que, si algo ha aprendido en su amplia trayectoria, es a «hacer las cosas porque se hacen, no para llamar la atención de nadie». Sin embargo, eso no impidió que su trabajo trascendiera. Durante la jornada ‘Next Level: Mujeres Líderes 3.0’, enmarcada en el ciclo de conferencias y talleres ‘Tanit Talks’, recuerda cómo, siendo Defensora del Pueblo, unas Navidades se negó a enviar felicitaciones institucionales a los políticos del momento y que, en cambio, pidió la relación de presos españoles que había en el extranjero para desearles, de algún modo, unas Felices Fiestas, algo que considera como «una de las cosas buenas» que hizo, porque señala que aún se hace.

Antes de ser Defensora del Pueblo, Cava de Llano se licenció en Derecho en la Universitat de Barcelona, y se mudó a Ibiza, donde ha sido teniente de alcalde de Vila, consellera de Hacienda del Consell de Ibiza y Formentera. También ha sido vicepresidenta en el Parlament balear, diputada por las islas y consejera electiva del Consejo de Estado. A sus 76 años, defiende que siempre ha dicho que tenía tres pasiones en la vida: «La abogacía, la política y ser defensora del pueblo».

Este último cargo lo desempeñó entre 2010 y 2012 y le dio mucho para contar. En el escenario se emociona, ante el público y su entrevistadora, Alicia Reina, cofundadora de Tanit Ibiza Conexión junto a Eva Ballarín, cuando recuerda sus viajes a prisiones en el extranjero. Entre ellas, menciona las cárceles de mujeres de Tailandia o las de mujeres y hombres en Venezuela, que se empeñó en visitar aunque el embajador español no se prestase a ayudarla en aquel momento: «Me dijo que allí las cárceles eran muy violentas y que yo estaba en el país bajo su responsabilidad, por lo que contacté con el Defensor del Pueblo de Venezuela y le pedí que organizara la visita», apunta.

Así es como hoy en día puede contar las duchas de medio metro que vio en una de las cárceles o cómo se enteró de que a las mujeres presas, que principalmente estaban allí por tráfico de drogas, no les dejaban ni lápiz ni papel para escribir a sus familiares si no se dejaban manosear por los funcionarios penales.

Vidas diferentes

«Aquí vivimos muy bien», repite en varias ocasiones, sin sacar de su memoria tanto de lo que vio y, aún sin poderlo olvidar, considera «un privilegio haber estado allí» por la «labor humana» que supuso para ella.

De su forma de trabajar, Reina también destaca el humor de Cava de Llano, al recordar un hecho que quedó enmarcada en la prensa cuando le tocó ser alcaldesa de Ibiza en funciones: «Me llamó el jefe de la Policía Local porque encontraron a una pareja de la tercera edad haciendo el amor en Playa d’en Bossa y me preguntaron qué hacer. Yo les dije que no les molestasen, porque me parecía fantástico», recuerda entre risas.

Por tantas labores distinguidas, Cava de Llano cuenta con la Cruz de San Raimundo de Peñafort, la Medalla de Honor del Parlament Balear, la Medalla de Oro de las Illes Balears o la Tanit solidaria 2024, pero reitera que desde su punto de vista la admiración es hacia aquellas mujeres «cuya vida va cuesta arriba y consiguen salir adelante».

Adelante también considera que seguirá el mundo, responde a Ballarín, cuando le pide su punto de vista sobre la situación geopolítica actual. «Creo que vamos a un mundo nuevo. Nada que ver con el que estamos viviendo. En el que el poder estará entre Estados Unidos, China y Rusia», señala.

En este cambio de los tiempos también incluye los que han tenido lugar a nivel político en el país, cuando recuerda que «antes ser concejal era casi un orgullo y ahora parece que fuera una vergüenza». Por eso opina que «España tiene que cambiar, porque así no vamos a ningún sitio. Tiene que haber un cambio de liderazgo en la política actual», aunque le resulta «muy difícil» lanzar una petición a las nuevas generaciones de políticos, como le pide Reina.

Cava de Llano considera que su debilidad es «ser demasiado sensible», pero entre sus fortalezas destaca la «constancia, perseverancia» y el saber a dónde va y lo que quiere. Por este motivo, este es el mensaje que lanza al público para que «las mujeres no consientan nunca que ninguna persona les impida realizar sus sueños o las desvíe de sus objetivos».