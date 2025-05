Mantener la tradición que muestra el orgullo de ser ‘vallenc’

«Una tradición que año tras año repetimos». Azucena Ribas es una vecina de Puig d’en Valls que se muestra muy feliz por la llegada, una vez más, del tercer domingo de mayo, fecha en la que se celebra el día grande en el pueblo. Ella se encuentra en los aledaños de la pequeña parroquia acompañada de sus dos hijos y de su pareja. Como Ribas, que afirma que «es un día para disfrutar y sentirse orgullosos de ser vallencs», son muchos los residentes que también salen a la calle para disfrutar de un día de fiesta.

La festividad comienza con un pasacalles con la percusión de la banda Esencia. Esta es la responsable de sacar de la cama a vecinas de la localidad como Jessica Julià. Ella es madre y de la mano de su hija de tres años, Daiana Moon, habla sobre algunos de los planes que tienen en mente por el día grande: «El pasacalles ha despertado a medio pueblo [reconoce entre risas], pero esto nos ha animado para verlo. También vamos a asistir a la misa y a la procesión por el pueblo, luego daremos un paseo tranquilamente, disfrutaremos de la actuación de ball pagès y comeremos en algún restaurante cercano».

Las palabras de Julià están repletas de alegría y dinamismo, aunque lamenta que «este año no hay más atracciones para los niños durante el día», pero reconoce que «la programación incluye actuaciones musicales muy interesantes principalmente para los adultos». «También es un día para reencontrarse con gente a la que no vemos con demasiada asiduidad en el pueblo. Aunque no llevamos mucho rato aquí, ya hemos visto a una compañera de clase de mi hija que ha venido con un traje de payesa y hemos aprovechado para sacarles fotos», concluye.

La misa solemne, que oficializa el obispo de Ibiza, Vicent Ribas Prats, es otro de los platos fuertes de la calurosa mañana. Con algo de demora, comienza el sermón del extrovertido diocesano pitiuso. A pesar del breve retraso de aproximadamente 10 minutos, la multitud espera con ansia el inicio de una misa que cuenta con la participación del Coro de es Puig d’en Valls . No cabe prácticamente ni un alfiler en el interior de la parroquia, ya que solo quedan dos asientos libres reservados para las autoridades. Una lástima el desperdicio de estas dos butacas, ya que hay varias personas a pocos metros de pie. Eso sí, a las más mayores les proporcionan sillas plegables para que puedan descansar.

Misa

El sermón de Ribas empieza con el «agradecimiento» a las autoridades presentes en la ceremonia y con la mención a María: «Estamos en un mes en el que hay muchas fiestas centradas en la Virgen. Hoy se lo dedico a ella en esta parroquia de Puig d’en Valls, que es una de las más bonitas y modernas de la isla, coincidiendo con el quinto domingo de Pascua. Además, España es la tierra de María».

La mayoría de los asistentes escuchan con gran atención las palabras del obispo. No obstante, hay alguno que aprovecha para cerrar los ojos y descansar un par de minutos. Los que mantienen los cinco sentidos puestos en el discurso de Ribas cuchichean al percartarse de un error sus palabras: Celebra el inicio del pontificado de León XIII, cuando es el de León XIV. El obispo no tarda en rectificar y lo hace con total naturalidad, situación que provoca las risas del público: «Lo he leído mal, no es León XIII, es León XIV».

El discurso de Ribas Prats tiene como protagonista al nuevo Papa: «Con León XIV estamos en buenas manos y en paz. Es un Papa joven y espero que como mínimo dure 20 años más, aunque hay que reconocer que la ceremonia del cónclave es un ritual muy entretenido y hermoso. Todo el mundo estaba pendiente de la chimenea. Pienso [afirma con una gran sonrisa] que desde el principio tenían bastante claro en el Vaticano que el nuevo pontífice iba a ser León XIV, pero hicieron dos fumatas negras simplemente para disimular».

«Alguna vez desaparece alguna cosilla»

Tras las palabras dirigidas a León XIV, Ribas explica que «las iglesias deben ser siempre espacios abiertos para todas las personas, ya que ninguna celebración de la fe puede hacerse a puerta cerrada». Esta reivindicación la interrumpe con una crítica repleta de ironía: «Todos están invitados a las parroquias y a las iglesias, aunque en ocasiones esto supone la desaparación de alguna cosilla, pero no passa res. Al final debemos perseverar en la fe. No es fácil la vida cristiana, la vida de la fe».

El sermón tiene una duración de cerca de una hora. Poco a poco los feligreses, muchos de ellos con un abanico como remedio para hacer frente al agobiante calor matutino, salen de la parroquia. La fiesta continúa con la típica procesión por las calles del pueblo. Es el paso previo a uno de los momentos más esperados de la festividad: El ball pagès a cargo de la Colla des Puig d’en Valls, Xacoters de sa Torre y Colla de l’Horta de Jesús. Al baile tradicional eivissenc le sigue el desfile de carros, otro de los atractivos del día.

Por la tarde está previsto el show de magia del Mag Albert en la carpa, ubicada justo al lado del campo de fútbol, el espectáculo humorístico ‘Humor rural’ de Agustín Durán y Jose Boto, un karaoke y una batucada a cargo de Aiyé Batucada Ibiza. El programa de fiestas de Puig d’en Valls sigue hasta el próximo domingo 7 de junio.