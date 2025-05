Aunque llega tarde, la decisión del Ayuntamiento de Sant Josep de declarar la caducidad de la licencia otorgada en 2006 e iniciar el proceso para derribar la estructura inacabada de Punta Xinxó se revela como absolutamente necesaria. La Policía Local ha constatado que hasta 87 personas viven en el lugar en condiciones insalubres e insostenibles y hasta que hay un niño de dos años que nació allí. Como señaló el alcalde, Vicent Roig, este viernes, «no son condiciones para vivir». Aunque el problema de fondo es siempre el mismo, la carestía de la vivienda en Ibiza y Formentera y la imposibilidad para muchas personas y familias de encontrar un techo digno.

Llama la atención

Que a menos de dos semanas de la puesta en marcha del sistema de limitación de entrada de vehículos a Ibiza aún falten tantos detalles por aclarar. No se conocen las solicitudes recibidas ni si está instalado ya por completo el sistema, aún no se ha aprobado la ordenanza que regula la tasa y las navieras siguen de uñas porque se verán obligadas a ejercer un control que, evidentemente no desean. Habrá que esperar que de aquí al 1 de junio todo se vaya resolviendo.