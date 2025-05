Joan Santana, jefe del Servicio de Gestión Forestal del Govern: «Un incendio como el de Benirràs se puede repetir hoy mismo, el peligro es real»

¿De qué medios disponen para combatir el fuego?

El operativo de incendios forestales ya está a plena rendimiento desde el 1 de mayo y así seguirá hasta el 15 de octubre. Tenemos más de 350 efectivos y también medios de extinción aéreos repartidos por todo el territorio balear. Disponemos de cinco helicópteros de extinción, uno de ellos en Ibiza, y dos aviones anfibio, uno con base en el aeropuerto de Ibiza. También tenemos un avión de coordinación aérea y otros dos medios aéreos que pone a disposición el Gobierno de España y que empezarán a operar el 1 de junio.

¿Qué previsión manejan para este verano?

Estadísticamente hablando, estamos teniendo la mejor primavera de los últimos 20 años. Solo ha habido siete incendios en Ibiza en los cuatro primeros meses del año y la superficie que se ha quemado es ridícula, apenas 0,09 hectáreas, así que no llegamos ni a lo mil metros cuadrados. Sin embargo, el año pasado por estas fechas teníamos unos datos relativamente parecidos y acabamos el año con más de 300 hectáreas quemadas en Balears. En las Pitiusas fue una superficie muy reducida de 3,4 hectáreas en 28 incendios, pero eso no quiere decir que este verano no podamos tener un gran incendio forestal que te rompa toda la estadística. No podemos bajar la guardia por haber tenido una buena primavera. Ni mucho menos. Podemos volver a tener un Benirràs hoy mismo. Una simple imprudencia puede generar un gran incendio.

En Ibiza ya lo hemos vivido.

En el incendio de Morna, en 2011, se quemaron 1.600 hectáreas en una tarde por una simple imprudencia. Hay que recordar que el verano es el verano, la época en la que se juntan las máximas temperaturas con las mínimas precipitaciones, y eso hace que la vegetación pitiusa esté cien por cien disponible para arder. Cuando las condiciones son desfavorables, con vientos y temperaturas y humedades relativas bajas, el incendio está totalmente fuera de capacidad de extinción. Por muchos medios que tengas, no lo apagas. Es lo que pasó en Morna o en Benirràs un año antes. Y en Ibiza hay otro factor a tener en cuenta.

¿Cuál?

La gran cantidad de viviendas que están en entornos forestales, muchas de ellas segunda residencias de extranjeros que no tienen esa cultura del riesgo que podemos tener los mediterráneos. Los mediterráneos estamos acostumbrados a que arda España, Francia, Italia, Portugal, pero hay gente de países escandinavos, Alemania, Canadá, de lugares donde no tienen la cultura de que viven en un entorno con peligro de incendio. Es un peligro real y es imprescindible que estos propietarios gestionen el entorno de sus viviendas para que sean seguras al paso del fuego. Que tengan una franja de seguridad autogesgionada, que poden sus árboles a tres metros del altura, que separen los pinos tres metros de distancia entre ellos y que desbrocen la vegetación que hay debajo del pinar.

¿Qué más técnicas existen para evitar que se propague un incendio?

Por ejemplo, la pirojardinería. Es decir, que el jardín alrededor de la vivienda tenga especies poco inflamables y cierta separación entre ellas para que, en caso de un incendio forestal, y si los residentes no pueden salir de la vivienda, al menos se puedan confinar dentro y estar seguros. Es fundamental, y más todavía en Ibiza, un lugar con un enorme peligro estructural, prácticamente toda la isla.

¿Por qué hay tanto peligro de incendio en Ibiza?

Porque es una isla con poca discontinuidad. Nosotros intentamos generar paisajes resistentes a fuego, paisajes que tienen forma de mosaico agroforestal, es decir, que combinan superficies forestales con superficies agrícolas trabajadas y labradas. Por desgracia, no hay muchas zonas en la isla trabajadas a nivel agrícola y hay pocas oportunidades de parar un fuego cuando tienes una superficie continua de pinar. Otro elemento importante es la cantidad de interfaz urbano-forestal, es decir, la cantidad de viviendas que hay en el bosque. Y Ibiza tiene un caldo de cultivo importante porque hay muchas viviendas en el bosque y también muchas actividades deportivas ligadas al bosque, como el senderismo. Por eso nos preocupa mucho la posibilidad de un incendio forestal gordo en Ibiza.

¿Y qué podemos hacer para que no llegue a ocurrir?

Nosotros siempre decimos que la extinción es la respuesta, pero que la solución es la prevención, la garantía de que un incendio no se haga grande y escape fuera de la capacidad de extinción. Y la prevención pasa por uno mismo, no podemos pretender que la administración gestione el cien por cien del territorio forestal de Pitiusas. Insisto en que es muy importante que cada propietario gestione los alrededores de su vivienda para evitar que un incendio forestal afecte a su casa. Ese es el reto.

¿Le preocupa el tema de las infraviviendas que siguen proliferando en Ibiza?

Mucho. Nos preocupa un montón y además no están ordenadas . Una de las cosas que hacemos cuando estamos de guardia es hacer patrullas por los caminos para detectar zonas de infraviviendas. No solo para evacuar a sus habitantes cuando haya incendios, también para detectar posibles focos de incendios. Si la actividad de cocinar se hace con un hornillo en medio de un pinar, la probabilidad de ignición es brutal. Por ejemplo, tenemos muchos incendios provocados por generadores eléctricos. Estás infraestructuras, hechas en precario, son un foco muy elevado de incendios.

¿Qué más problemas se presentan en Pitiusas en la lucha contra el fuego?

Tenemos dos retos fundamentales. El primero es el abandono rural. Es un problema importante porque, si no tenemos gente que labre el territorio, tenemos más superficie continua forestal. Necesitamos gente que cultive los terrenos agrícolas y también que aproveche la madera del monte para quemarla de forma controlada. El otro gran problema que nos encontramos es el cambio climático. Las dos sequías tan brutales que hemos tenido en 2023 y 2024 han generado muertes de pino, tanto por falta de agua como por afectación de plagas, ya que están más débiles. En Ibiza tenemos ladera enteras llenas de pinos muertos y todo eso es combustible para los incendios. El cambio climático nos va a afectar muchísimo y no solo por biomasa, también porque los árboles están más estresados.

Al menos ahora venimos de una buena primavera de lluvias.

Sí, pero las primaveras en general son cada vez más secas y eso provoca que se alargue la época de peligro porque la disponibilidad del pino para arder en mucho más elevada durante mucho más tiempo. Antes el pino empezaba a arder de manera virulenta en verano. Ahora, en abril o mayo ya tienes incendios de un comportamiento extremo. Y eso es debido a la falta de agua.

¿Qué debe hacer una persona cuando ve que un incendio se está acercando a su casa?

Lo primero es llamar al 112, el centro de emergencias todos los avisos de humo. En Balears ya funcionamos con despacho automático, es decir, que al primer aviso ya sacamos un helicóptero y un avión. Si es una falsa alarma, se vuelve para atrás. Sacamos los medios de forma automática porque consideramos que es muy importante coger el incendio lo más pequeño posible, en forma de conato.

¿Y qué debe hacer esa persona a continuación?

Valorar si tiene la capacidad de marcharse del lugar. Si es capaz de anticipar esto, debe cerrar puertas y ventanas y salir por una ruta segura. En caso de que no tenga una ruta segura, tiene que evaluar su puede autoconfinarse y esperar dentro de su casa a que pase el fuego. Para eso es imprescindible tener el alrededor de la vivienda bien gestionado. Si no, la probabilidad de éxito es muy baja. Volvemos a lo mismo: prevenir es actuar.

¿Es menor el peligro de incendio en Formentera?

No tiene estas continuidades de masa forestal tan grandes como Ibiza, pero sí tiene zonas que son muy delicadas. Cala Saona o la subida hacia el faro de la Mola, donde hay una zona de casas diseminadas, también nos preocupan mucho. Hay pendiente, hay carga de combustible y hay viviendas metidas en el bosque. Cada cierto tiempo llamamos a los propietarios para explicarles que viven en un entorno de riesgo y que es importante que gestionen su jardín.

¿Existe el riesgo de que veamos aquí incendios tan espectaculares como los que asolaron California?

Sería muy duro. California ha sido una cosa muy excepcional porque tiene los vientos de Santa Ana, que entran muy fuertes, y son incendios muy difíciles de apagar. Pero no hay que olvidar, por ejemplo, los incendios de Grecia, que están aquí justo al lado y tienen un paisaje muy parecido al ibicenco. En la isla de Evia se quemaron centenares de hectáreas hace dos años y en el incendio de Mati murieron más de cien personas intentando escapar de las llamas. Eso fue en la zona de Atenas, que tiene un paisaje clavado al de Balears. Y en Portugal murieron 65 personas en 2017 tratando de escapar del fuego.

Son avisos muy importantes.

Nos estamos dando cuenta de que hay tipologías de incendio que era impensable que se generaran en España y que, por contra, estamos viendo que sí es posible que haya incendios muy virulentos, imposibles de apagar. Tenemos que ser conscientes de eso y nuestra obligación es nuestra obligación es alertar a la población. Sin generar pánico, obviamente, pero hay que ser conscientes de que cuando hay viviendas metidas en el bosque o cuando hay tanta afluencia de gente, el peligro es real.