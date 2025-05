Ibiza inspira en Europa en la lucha contra el desperdicio alimentario

IbizaPreservation sigue avanzando en el desarrollo del proyecto europeo Zero Waste Chefs EU, una iniciativa educativa que busca reducir el desperdicio alimentario en el sector de la restauración a través de la formación profesional. Financiado por la Unión Europea mediante el programa Erasmus+, el proyecto involucra al IES Isidor Macabich de Ibiza y al centro Tallinna Teeninduskool de Estonia, en una colaboración internacional que promueve una cocina más sostenible en el ámbito europeo.

Una de las recetas elaboradas de residuo cero / Camen Pi/IbizaPreservation

“Es un orgullo para IbizaPreservation ver cómo la cocina ibicenca, con su riqueza en ingredientes locales y técnicas tradicionales, va a estar presente en centros educativos de toda Europa gracias al proyecto Zero Waste Chefs EU”, explica Inma Saranova, la directora de la fundación. En ese sentido, recientemente, el profesorado del IES Isidor Macabich ha trabajado en la elaboración de recetas que aprovechan productos comúnmente considerados como residuos, integrándolos en platos con técnicas de conservación como el sous-vide, encurtidos o deshidratados. Estas creaciones, desarrolladas y creadas junto al alumnado, formarán parte de la futura ‘Guía de Buenas Prácticas Residuo 0’, una herramienta educativa que se publicará a finales de junio y que se distribuirá a centros de formación profesional de toda Europa.

“Estas elaboraciones son el resultado de un proceso en el que el alumnado aportó sus ideas, el profesorado guio el desarrollo, y en común, dieron forma a platos reales”, explica Nacho López, profesor del IES Isidor Macabich. “Ver el resultado final ha sido muy motivador para los y las estudiantes, porque les ha permitido entender el valor de todo el proceso: desde la idea inicial hasta el plato terminado”, agrega.

Entre Ibiza y Estonia

El proyecto, que se desarrollará hasta el próximo mes de agosto, contempla distintas fases, entre ellas talleres de formación del profesorado, el diseño e implementación de módulos educativos y la creación y difusión de materiales formativos. Profesores y estudiantes del centro estonio Tallinna Teeninduskool visitaron Ibiza el pasado año y, posteriormente, el profesorado del IES Isidor Macabich viajó a Tallinn, en Estonia, junto a representantes de IbizaPreservation. Además, la delegación estonia visitará de nuevo la isla de Ibiza en el mes de junio. Durante estas visitas, ambas delegaciones trabajan en la elaboración de la ‘Guía de Buenas Prácticas Residuo 0’, comparten metodologías docentes y participan en clases prácticas y visitas a iniciativas locales centradas en la cocina sostenible.

Elaboración de las recetas / Camen Pi/IbizaPreservation

Zero Waste Chefs EU se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en particular con el ODS 12, centrado en el consumo y la producción responsables. La guía resultante aspira a ser un recurso práctico que fomente la innovación en la gestión del residuo alimentario en cocinas formativas y profesionales de toda Europa. “Poder compartir nuestro enfoque hacia una gastronomía más sostenible y creativa no solo pone en valor nuestra cultura culinaria, sino que también demuestra que es posible reducir el desperdicio alimentario sin renunciar al sabor ni a la identidad. Es inspirador pensar que estudiantes de diferentes países aprenderán de nuestras recetas y técnicas, y que Ibiza pueda ser un referente en la transición hacia una cocina con residuo cero”, concluye Inma Saranova