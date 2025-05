Nuevas inspecciones y multazos a viviendas turísticas en Ibiza: hasta 450.000 euros de sanción

El Ayuntamiento de Ibiza, junto con Policía Local, arquitectos municipales y técnicos de urbanismo realizaron este viernes varias inspecciones a inmuebles del municipio que habían sido denunciados de forma anónima a través de la Línea Verde con motivo de alquiler turístico ilegal.

En concreto, se inspeccionaron tres edificios situados en distintos puntos del paseo marítimo, realizando hasta 23 visitas a inmuebles. Una actuación que finalizó con ocho inspecciones y dos propuestas de sanción por alquiler turístico ilegal, ya que se pudo comprobar la presencia de turistas que aportaron su reserva turística a través de una conocida plataforma online de alquiler turístico. Las sanciones, al tramitarse por la vía urbanística, pueden alcanzar el 75% del valor de mercado de la vivienda, por lo que podrían superar los 450.000 euros, según han informado desde el Consistorio en un comunicado.

Infracción urbanística

En otro de los edificios inspeccionados se pudo completar una inspección en la que se detectó una posible infracción urbanística, por lo que desde el Ayuntamiento se ha iniciado un procedimiento sancionador en materia de disciplina urbanística. Según han explicado desde el Consistorio, se ha transformado un piso de una habitación en uno de tres.

En el tercer edificio visitado no se pudo llevar a cabo la inspección por no encontrarse nadie en la vivienda en ese momento. No obstante, el edificio permanecerá bajo vigilancia de los técnicos municipales y del servicio de disciplina urbanística municipal, aseguira el Ayuntamiento.

"Aquellos propietarios que sigan alquilando de forma ilegal deben tener claro que tarde o temprano les sancionaremos". Rafael Triguero — Alcalde de Ibiza

"Esta nueva inspección y las consecuentes propuestas de sanción se suman a las desarrolladas la pasada temporada turística y se incrementarán en las próximas semanas ante la llegada de la temporada turística", destaca el Consistorio. En este sentido, el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha señalado que “el alquiler turístico ilegal acrecienta el grave problema de acceso a la vivienda que tenemos en la ciudad y el Ayuntamiento será todo lo contundente posible contra estas actividades y usos no permitidos. La vía urbanística iniciada el pasado verano nos dota de mayor contundencia en las sanciones, y aquellos propietarios que sigan alquilando de forma ilegal deben tener claro que tarde o temprano les sancionaremos".