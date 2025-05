Las empresas de alquiler de vehículos rechazan de plano la limitación de entrada a Ibiza

Al igual que han hecho las navieras, las empresas de alquiler de vehículos con y sin conductor han rechazado de plano tanto la cuota asignada por el Consell de Ibiza como la limitación de entrada que entrará en vigor el 1 de junio. Según una nota de Baleval, la limitación "tendrá impacto en el empleo y la economía de la isla". Baleval ha hecho público un comunicado tras dar a conocer este viernes la institución insular la cuotas asignadas, para un total de 16.000 vehículos. Según los datos aportados por el Consell, se han presentado 74 empresas, de las cuales 56 (un 75%) han obtenido el cien por ciento de la cuota, tras aplicar el algoritmo que se había establecido previamente.

"Una vez conocida la asignación definitiva de cuotas a los vehículos de alquiler sin conductor, por parte del Consell de Ibiza, desde Baleval queremos manifestar el impacto que la limitación y la cuota máxima asignada tendrá sobre las empresas que operan en la isla sin que llegue a resolver el problema de la saturación", asegura la nota, en la que considera que esta medida se ha tomado "de manera precipitada, sin el suficiente estudio de la situación y sin adoptar medidas de transporte alternativo, lo que va a repercutir negativamente en la imagen y economía de la isla. Además, el Consell tendrá que afrontar el pago de indemnizaciones a las empresas perjudicadas si los tribunales anulan la regulación".

"Desde Baleval estimamos que la aplicación de un algoritmo -que tiene en cuenta un cupo máximo por empresa de 600 vehículos, y que reparte entre todos los solicitantes- distorsiona el mercado del alquiler, discriminando unas flotas sobre otras. Algunas de estas empresas solicitantes verán reducida su actividad a más de la mitad, lo que las obligará a ajustar plantillas y a limitar la oferta en los meses de mayor demanda, y provocará una subida de precios", añade la nota.

La patronal considera también que el sistema de cupos asignado "favorece que haya empresas que inflan sus cifras de vehículos para perjudicar a otras. Esperamos que los sistemas de control y sanción sean contundentes contra las empresas que hayan falseado sus cifras".

Tensiones en el aeropuerto

Alude también a las tensiones que se pueden producir en el aeropuerto, que puede convertirse en "foco de conflicto ya que, si se mantienen las previsiones de llegada de pasajeros a la isla, ¿cómo se les podrá atender a todos con una menor oferta de servicios? No parece una imagen que Ibiza o el gestor AENA quiera ofrecer. Además, se verá obligado a modificar el concurso de rent-a-car al cambiar completamente los volúmenes sobre los que se basó el año pasado".

"Desde Baleval -continúan- tememos que la reducción y limitación de los vehículos de alquiler tenga también un efecto adverso para el sector turístico y la economía de la isla, ya que incidirá directamente en hoteles, restaurantes, y pequeños comercios de los pueblos, puesto que los turistas no podrán desplazarse libremente durante su estancia. Hay que recordar que el cliente del rent-a-car es de mayor poder adquisitivo que la media de nuestros visitantes y que tiende a desplazarse en lugar de permanecer en el alojamiento. Por tanto: gasta más y en más sitios".

También critica que el servicio de transporte público "no se ha adaptado para absorber la falta de oferta de vehículos de alquiler y no está preparado para atender a toda la población residente y a los visitantes en verano. El estudio de carga del Consell de Ibiza no abordaba este aspecto. La imagen de la isla se va a ver dañada de manera irreparable".

Normas de competencia

"Finalmente, desde Baleval consideramos que la limitación entra en conflicto con las normas de competencia estatales y de la Unión Europea y que el Consell de Ibiza sigue sin justificar la idoneidad ni la proporcionalidad de las restricciones. A todo esto, hay que sumar que la asignación de cupos se ha realizado a menos de dos semanas de la temporada y que tampoco se conoce el coste, al no estar aprobada de manera definitiva la ordenanza que regula la tasa aplicada".

Baleval, recuerdan, representa en torno al 90% de la actividad del sector de alquiler de vehículos en Baleares. "Como servicio de movilidad sostenible formamos parte de la solución que permita avanzar en una mejor y más sostenible movilidad para todas las personas, tanto residentes como visitantes. Somos pioneros de la movilidad compartida. Tenemos la flota de automóviles menos contaminante y estamos comprometidos con la sostenibilidad del turismo. Por todo esto, seguimos con voluntad de diálogo y de mejora por el bienestar de todos. Las empresas de Baleval se adaptarán a la regulación existente. Seguiremos comprometidos con dar un servicio excelente a nuestros clientes durante la temporada estival, cuidando la imagen de destino seguro y sostenible de la isla. Porque, entre otras cosas, nuestros servicios garantizan que residentes y visitantes puedan llegar a aquellos puntos de Ibiza menos accesibles, lo que facilita que la riqueza generada por el turismo local, nacional e internacional se reparta por todo el territorio", termina el comunicado.