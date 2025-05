«Desmadre» de aparcamiento en Port des Torrent

Cuando el 28 de abril Sergio García, vecino de Port des Torrent, vio en el Instagram de la Policía Local de Sant Josep una publicación en la que sacaban pecho (con su habitual ironía) de una multa a un coche mal aparcado, no sabía si echarse a reír como un malvado de Disney o ponerse a llorar. Y es que lleva años denunciando el «desmadre» del aparcamiento en los últimos tramos de la calle Es Caló.

«Hay coches aparcados en uno de los carriles. De manera que si vas por él tienes que invadir el contrario, por el que vienen coches de frente. Jugándotela», denuncia este vecino, que ha ido documentando, durante años, esta situación. «Salgo angustiado de casa», comenta.

Ya pasaba hace años, pero se trataba de algún coche ocasional, sin embargo, explica, desde que han comenzado a abrir restaurantes y establecimientos hoteleros, se ha agravado. «Cada día te puedes encontrar durante todo el día diez o doce coches», insiste.

Esto ocurre, recalca, desde las diez de la mañana hasta las once de la noche. Además, destaca que la Policía Local de Sant Josep está al tanto de lo que ocurre porque desde hace un tiempo puede llegar a llamarles hasta «dos o tres veces por semana». «No vienen nunca», responde cuando se le pregunta qué ocurre cuando les llama. «Cada vez que llamo me piden el nombre y el DNI, a mí me tienen superfichado, pero a todos los que aparcan en la acera y ocupando un carril, no», reflexiona este vecino con ironía.

El hecho de que los coches estén aparcados sobre la acera y ocupando el carril no sólo supone un riesgo y un peligro para los conductores que tienen que invadir el carril contrario sino también para los peatones: «Es imposible caminar por la acera. También tienes que meterte por la carretera», denuncia. Algo que, además, está propiciado por algunos de los negocios, cuyos vehículos «o los de sus clientes» ocupan la acera durante buena parte del día.

La situación las últimas semanas, con el inicio de la temporada, ha empeorado. El vecino muestra todos los mensajes que ha enviado, con fotografías de coches mal aparcados a la Policía Local de Sant Josep. «Ni siquiera han visto los mensajes», comenta Sergio, recordando que, precisamente, en la publicación del 28 de abril en la que presumían de la multa por mal estacionamiento pedían a la gente que les enviara fotos de los vehículos: «Una imagen vale más que mil palabras». La situación se la ha comentado, incluso, personalmente al responsable de la Policía Local: «Me comentó que había un proyecto de cambiar la calle a dirección única y que se pudiera aparcar. Es decir, que para solucionar el problema, en vez de penalizar a quienes estacionan donde no deben, se les va a seguir dejando hacerlo y obligarnos a los vecinos a dar una vuelta enorme».

Este vecino asegura que, incluso, ha visto a patrullas de la Policía Local pasando por la calle, circulando junto a los vehículos «aparcados en la acera y el carril» y, a pesar de eso, «no hicieron nada». «No entiendo que por poner una multa hagan una publicación en redes y luego, con todas las denuncias y las fotos de lo que pasa aquí no hagan nada. Hay impunidad total», denuncia Sergio.

Desde la Policía Local de Sant Josep señalaron que tienen constancia de la situación y que se han planteado poner pivotes «para que no se aparque encima de las aceras», opción que parecen haber descartado: «Hay tramos en la vía, especialmente aquellos donde hay zonas de curva, que podrían dificultar maniobrar a autobuses o camiones» .

En toda la calle (que tiene varios kilómetros), defiende la Policía, han interpuesto más de medio millar de sanciones (528) entre 2024 y lo que va de 2025, «muchas de ellas relacionadas directamente con estacionamientos indebidos», indican desde la Policía, que no responde a la falta de respuesta a este vecino. «En algunas zonas nuestra intención es poner bolardos o pivotes. Aunque en un inicio esta no era la filosofía de la vía y queríamos una calle despejada, vemos que esto no será posible por el incivismo de algunos», reconocen los agentes de Sant Josep, quienes, además, aseguran que van a «potenciar el servicio de grúa para intensificar la retirada de vehículos mal estacionados». La Policía destaca que otro punto crítico de coches mal aparcados en el municipio es la calle Murtra, en Platja d’en Bossa «desde su remodelación» (y su consiguiente pérdida de plazas de aparcamiento).