El túnel de Sant Rafel no será accesible para camiones hasta agosto

Al caer la noche del pasado 2 de abril, la empresa Ibisan, la concesionaria del Govern que gestiona la autovía que une Ibiza y Sant Antoni, cerraba al tráfico el túnel de Sant Rafel tras detectar «unos problemas técnicos en los elementos de seguridad» de esa infraestructura viaria. Los problemas, según explicó el Consell mediante una nota enviada esa misma tarde, estaban «relacionados con la ventilación de emergencia» del túnel, que un día antes se quedó sin luz en uno de los sentidos. La circulación se desvió entonces hacia la travesía de San Rafel, lo que ocasionó monumentales atascos en ambos sentidos durante casi dos jornadas, hasta que fue restablecido el tráfico… Pero no del todo.

Atasco que se formó cuando se cerró el acceso al túnel de Sant Rafel. | SERGIO G. CAÑIZARES

Pasadas esas dos jornadas, en las que una de las arterias principales de la isla sufrió un trombo espectacular debido a que buena parte de la circulación se vio obligada a pasar por el estrecho vial urbano de dos carriles construido encima hace casi dos décadas, no todos los vehículos pudieron volver a atravesar el túnel, e incluso los que pudieron no lo hicieron como 48 horas antes. Si bien desde el Govern señalaron la tarde del viernes 4 de abril que ya se daban «las condiciones de seguridad» para la reapertura del tramo, esta no fue total: en primer lugar, se limitó a 60 kilómetros por hora la velocidad en el interior (10 km/h menos que antes del incidente), donde, además, no se podía adelantar y los vehículos pesados (autobuses, camiones, etc) tenían prohibido el acceso.

Pasado mes y medio (45 días) desde el cierre, los vehículos pesados siguen sin poder hacer uso del túnel en ambas direcciones y los turismos, furgonetas y motos aún no pueden recorrerlo a más de 60 kilómetros por hora ni adelantar en ese tramo (eso sí, pocos respetan ambas normas), según indican las señales viarias colocadas a la entrada de ambas bocas.

¿Cuándo se restablecerá el tráfico normal? Según explican desde la conselleria balear de Vivienda, Territorio y Movilidad, la concesionaria está a la espera «del suministro del material eléctrico necesario para restablecer las condiciones de seguridad» y, de esa manera, eliminar las limitaciones de velocidad y permitir la circulación de tráfico pesado. Además, este departamento señala que, cuando llegue el momento, la concesionaria «realizará las obras en horario nocturno para minimizar las molestias a los usuarios».

Material y su montaje

La concesionaria tiene encomendado restituir los equipamientos que alimentan con electricidad ese túnel, según la información de la que dispone este periódico. El problema tiene su origen en los cuadros eléctricos, material y equipo que debe ser sustituido y que podría tardar varias semanas en llegar a la isla. Se baraja, según los datos recabados por este diario, que todo lo necesario podría llegar a Eivisssa antes del 30 de junio, un plazo que comenzó a inicios de mayo.

Pero una vez llegue a su destino, tendrá que montarse en un taller, para lo cual los responsables de estos trabajos se dan un plazo de otros 10 días, que comenzarían el 1 de julio. Acabada esta fase, se iniciaría la de la instalación, que, luego, iría acompañada de pruebas y de su puesta en funcionamiento. Calculan que este proceso podría empezar el 10 de julio (si todo lo anterior va en plazo) y concluir el 31 de julio, salvo imponderables, de manera que para el 1 de agosto, ya en mitad de la temporada alta, el túnel podría estar abierto para todos los vehículos y en condiciones plenas de seguridad.

Los trabajos, de noche

La instalación del nuevo material requerirá, según ha podido saber esta redacción, que se corte el fluido eléctrico del túnel para poder así desinstalar los cuadros viejos y conectar con seguridad los nuevos. Se confía en la pericia de los profesionales a cargo de esa labor para que se acometa en el menor tiempo posible, pues el túnel deberá, de nuevo, permanecer cerrado al tráfico durante ese proceso.

Por esta razón, los trabajos se efectuarán en horario nocturno, tal como señala la conselleria de Movilidad, pues si se hicieran en horario matutino o vespertino el colapso de tráfico (como el sufrido a comienzos de abril) estaría asegurado. Aun así, y aunque se prevé avisar con mucha antelación para que los responsables de la movilidad en la isla pongan los remedios a su alcance, no hay que olvidar que, salvo que todo se retrase, la instalación de los nuevos cuadros eléctricos se llevará a cabo justo en los días de mayor afluencia turística del año.