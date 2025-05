Reconocimiento a la primera promoción de hostelería en Ibiza

Quedan pocos minutos para que empiece la graduación de la primera promoción de la Escuela de Hostelería de les Illes Balears en Ibiza, en Sa Coma, y se respira satisfacción entre el personal del centro y el alumnado. El primer curso de esta escuela pone su punto y seguido hasta después del verano. Se gradúan 167 alumnos: 26 han completado titulaciones íntegras, 35 de formaciones parciales y 106 de talleres especializados.

El docente Alejandro Casado Guasch, del título de especialista de sumiller, explica que «la experiencia, que era un reto, ha sido una maravilla». Destaca la buena acogida en cuanto a cantidad de matriculaciones y prevé que irá a más: «En nuestra aula cabían unas 32 personas y la hemos tenido llena. Y hemos realizado clases magistrales en otra zona del centro en la que hemos llegado a reunir a 70 personas». Casado añade que muchos se apuntaron a última hora porque, lógicamente, la escuela todavía está dándose a conocer. «Pero creo que llegará un momento en el que habrá patadas para optar a una plaza aquí», concluye.

A modo de anécdota, él y otros profesores explican que en sus clases ha habido personas que tienen experiencia en las diferentes vertientes de la hostelería en las que se han profesionalizado en esta escuela (o bien quieren trabajar de ello), y aficionados que, como el saber no ocupa lugar, este invierno no han querido dejar pasar la oportunidad de aprender y desarrollar su hobby. «He tenido una alumna administrativa, un médico, un guardia civil...». Marina Escandell, tutora de dicho curso, destaca el esfuerzo de los alumnos, muchos de los cuales lo han cursado a la vez que trabajaban.

Testimonios

El joven de 18 años Martín Martínez se gradúa del curso de cocina y pastelería y destaca que esta escuela «tiene bastante futuro porque en Ibiza se necesita mucha gente en cocina, pastelería, hostelería y demás». «Empecé trabajando en el sector un verano, me gustó la idea y me matriculé aquí», explica.

Khalil Seck, de 23 años, cursó la parte de cocina del mismo curso (se ofrecen formaciones íntegras y parciales): «Yo he estado trabajando en el mundo de la cocina y aquí, en la escuela, he conocido cosas nuevas. Y ha sido una experiencia divertida». José Madrigal ha sido gerente de restaurante y a esta gala viene para recoger su diploma del taller de panadería artesanal. Lo ha cursado «por ocio». «Ha sido una oportunidad para aprender aunque no me dedique a ello».

Una de sus compañeras en los tres días de formación con este taller ha sido Silvia María Becerra, quien destaca la implicación de su profesor David Hernández. «Nunca he trabajado en una panadería, pero me encantó la experiencia. Me parece un gran trabajo. Es un oficio de mucho esfuerzo y hay que poner en valor la panadería artesanal, ahora más que nunca», subraya Becerra. Andreu Prats ha cursado uno de los tres módulos que componen el curso de sumiller, el de vinos de España: «Me apunté para aprender, es como un hobby para mí, aunque la mayoría de mis compañeros eran del sector de la hostelería. Luego estábamos algunos aficionados y ha sido una buena experiencia». Maribel Morro, alumna del mismo curso, valora que «aunque la idea que predomina quizás es que el sumiller solo trabaja en restauración, hay un amplio abanico de posibilidades, y más en Ibiza».

Profesores

El chef Óscar Molina, profesor en el máster de cocina, señala que están «muy ilusionados con el proyecto»: «Para ser el primer máster, ha sido todo un éxito. Es una gran suerte haber tenido a tanta gente matriculada con solo dos meses de comunicación previa. Esperábamos tener cuatro o cinco personas y han sido 11 alumnos que son unos profesionales».

Javier Escandell, director del curso de sumiller, le ha dicho a sus alumnos que «forman parte de la historia»: «Somos la primera promoción de esta escuela».