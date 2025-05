Un dispositivo contra asentamientos ilegales se salda con once multas en Ibiza

La Policía Local de Ibiza ha llevado a cabo un dispositivo especial de control de diversos asentamientos y acampadas en zonas no autorizadas del municipio, con especial atención en aquellos "situados próximos o dentro de zonas forestales y arboladas en las zonas de Cas Mut y Can Misses, junto a la E-20", según informa en una nota el Ayuntamiento de Ibiza. El operativo se ha saldado con once denuncias interpuestas.

Durante el dispositivo, un total de cinco agentes de la Policía Local y dos de la Guardia Civil, "han comprobado cómo en el entorno de las infraviviendas y caravanas existían evidencias de haber realizado fuego tanto directamente en el suelo como en hornillos, barbacoas, cocinas portátiles y dispositivos similares". De hecho, añaden, "dos individuos fueron sorprendidos realizando fuegos durante la inspección de los agentes", según el Consistorio.

Agentes que han participado en el dispositivo. / P.L.E.

"También se han detectado grandes cantidades de residuos, así como el estacionamiento de vehículos tipo caravanas sin estar unidos a ningún vehículo tractor como establece la normativa", destaca el Ayuntamiento.

El trabajo de Policía Local se ha centrado en el cumplimiento de las ordenanzas municipales, principalmente en lo relacionado con el control de vehículos, prohibición de acampar y gestión de residuos.

Sanciones

En total, la Policía Local ha interpuesto un total de seis sanciones a vehículos estacionados en zona forestal y una denuncia por incumplir la ordenanza municipal de residuos. Igualmente, se investiga la titularidad de otros vehículos aparcados sin placa de matrícula, que podrían ser igualmente sancionados.

En el dispositivo ha participado también la Guardia Civil, que a través del Seprona ha centrado sus actuaciones en la prevención de incendios y el bienestar animal, en relación con algunas mascotas detectadas en estos asentamientos.

Una de las caravanas de la zona inspeccionada. / P.L.E.

En total, por parte de la Guardia Civil se han interpuesto "cuatro denuncias por haberse realizado fuegos en un entorno forestal con gran riesgo de incendio, y se ha instado a los denunciados a no volver a realizar fuegos ni utilizar hornillos, cocinas de gas o similares en ese entorno, ya que está completamente prohibido y podrían afrontar sanciones graves, ante el gran riesgo de incendio que existe", informan desde el Consistorio.

También se han iniciado actuaciones relacionadas con dos perros, que si bien contaban con la vacunación al día y se encontraban en buen estado, "sus propietarios no contaban con la preceptiva licencia PPP requerida para su raza".

Una cocina al aire libre con bombonas e butano. / P.L.E.

Tanto la Policía Local como la Guardia Civil han recordado la "prohibición y el gran riesgo que supone realizar fuegos en entornos forestales o con gran masa vegetal y forestal, así como la de acampar en estos entornos no autorizados, junto a la obligación de gestionar adecuadamente los residuos generados".

Todas estas acciones pueden suponer infracciones contra la Ley de Montes (con sanciones superiores a 10.000 euros), las Ordenanzas Municipales de la ciudad de Ibiza, el Decreto 9/2023 de 27 de febrero, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales, y la Ley 5/2024, de 11 de noviembre de control de la afluencia de vehículos en la isla de Ibiza para la sostenibilidad turística.