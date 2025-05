Consumo Cuidado: «La fiesta en Ibiza es placer y también riesgo, intentemos prevenirlo»

¿Qué es Consumo Cuidado y con qué propósito nació?

Tanit Casanova Llanos: Es una asociación que nace de la experiencia personal, de ver que ya existen cosas similares en otros sitios, como en Mallorca o en Barcelona. Es una asociación relacionada con la reducción de riesgos en la fiesta. No solo en el ámbito puramente del consumo de alcohol y otras sustancias, sino también, en la prevención de violencias y en salud sexual.

¿De qué ámbitos venís y cuál es vuestra formación?

T. C.L: Somos un grupo multidisciplinar. Yo vengo del ámbito científico, estoy en un laboratorio biomédico. Nuestra compañera Judith viene de la integración social y ahora está haciendo Antropología. Tenemos a Laura, que es maestra de primaria y sexóloga, y Sofi que es psicóloga enfocada en la intervención en la salud sexual y en personas minorizadas.

Celebráis este sábado una jornada sobre fiesta y cuidados, y proyectáis el documental ‘Sybaritism’. ¿Por qué habéis escogido este título?

T.C.L: La directora, Malva Soler, tiene una visión muy similar a la nuestra en cuanto a las formas de abordar el consumo o la gestión del placer. Nos parece que es un documental que presenta muy bien la fiesta o el clubbing como cultura, como lugar de socialización y de encuentro seguro de personas que suelen ser víctimas de violencia en los espacios más normativos. Las zonas de fiesta que muchas veces se conceptualizan como lugares en los que pasan cosas horrendas, donde la gente se puede aprovechar de ti, para muchas de nosotras son lugares de encuentros y refugios. Es súper interesante porque lo aborda desde distintas experiencias y también está relacionado con la escena queer, y como es el Día Mundial contra la LGTBFobia, nos parecía que encajaba.

¿Qué es una fiesta segura?

Sofi Vergara Levitt: Nosotras usamos el término safer space, ‘espacio más seguro’, porque entendemos que no se puede decir que la fiesta va a ser segura porque los riesgos siempre existen. Se trata de minimizarlos. Una fiesta segura es un lugar donde la gente puede encontrarse, socializar y sentir que sus derechos humanos básicos o sus derechos de supervivencia no están en juego, donde siente que independientemente de lo que haga, de las decisiones que tome en cuanto a consumo, no va a ser estigmatizado o no va a ser juzgado o reducido a ser un sujeto que consume y nada más. Saber que mi derecho a la salud o mi derecho a mi cuerpo, a la autonomía corporal, no se van a ver intervenidos o castigados si yo no cumplo unos roles. Por eso precisamente meter la perspectiva de género es súper importante. A veces, cuando unas chicas que vienen a nuestra mesa, nuestra forma de explicárselo es: mira, somos tus amigas de la fiesta que no sabías que tenías.

El riesgo cero no existe, por tanto.

S.V.L: En cualquier área de la socialización hay riesgos. Cuando tú vas a conducir hay riesgo de que tengas un accidente y no por ello dejamos de conducir. ¿Qué hacemos? Ponemos señales, hacemos educación vial, nos ponemos el cinturón. La idea es llevar esto también a las zonas de fiesta. La fiesta es un lugar donde hay unos riesgos y a la vez hay unos placeres. Esto es como la educación sexual, ya no decimos que el sexo es malo, sino que damos herramientas, educación, preservativos, etc. En el ámbito de las sustancias, sobre todo cuando son ilegales, hay unos riesgos, pues vamos a intentar abordarlos.

Cuando se aboga por un consumo responsable, se puede replicar que se está haciendo un blanqueamiento de las drogas y que lo más responsable es no consumir

T.C.L: Esta visión puramente punitivista no resuelve nada. Está demostrado que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso. En cambio, otras sustancias el alcohol se promocionan. Se habla de la ‘cultura del vino’. Es un puro moralismo. El mensaje de la abstinencia no funciona.

La mayoría de accidentes de turistas por drogas se producen en su primera noche en Ibiza, tras un atracón. ¿Esto se puede prevenir con una educación previa?

S.V.L: Un lugar como es Ibiza, donde se vende la fiesta, luego sucede esto y nos echamos las manos a la cabeza. Lo mínimo sería apostar por políticas de reducción de riesgo que es realmente lo que funciona. En lugares como Sant Antoni donde hay atracones de alcohol, ¿por qué no ponemos puntos donde puedas comprobar qué grado de alcoholemia tienes? ¿Por que no incrementar el transporte público nocturno? En Mallorca la gente no coge el coche para ir de fiesta porque hay transporte público. Aquí no.

¿Empresas y administraciones públicas de la isla están concienciadas?

T.C.L: En los establecimientos de ocio se supone que tienen unos protocolos establecidos porque se incluyen en el plan de igualdad, porque si son empresas de más de 50 trabajadores se tienen que adherir. Sé que el Ayuntamiento de Sant Josep se reunió con la policía para hacer un protocolo integral y es un ejemplo en positivo de administración que se lo toma en serio. Además, han implementado puntos de información no solo en fiestas nocturnas sino también en eventos como el concurso de Frita de Polp.

¿Cómo será Utopía Glitter en es Paradís?

S.V.L: Va a ser una fantasía que surge de un juego en el que decíamos, vamos a diseñar la fiesta perfecta, en plan cómo sería nuestra fiesta utópica. La idea es que sea un espacio seguro, por supuesto. Contaremos con un equipo médico especializado en temas de reducción de riesgos. Van a venir una djs de techno maravillosas que son todas mujeres porque nos gusta que también las mujeres tengan un espacio protagonista. Y será glitter porque reivindicamos mucho lo hortera, la purpurina, lo cutre, lo noventero. No todo debe ser exquisito, ¿no crees? Reivindicamos salirnos de la norma en cuanto a belleza, en cuanto a cuerpos, en cuanto a forma de hablar. Creemos en la diversidad y que sea visible. La purpurina brilla y la purpurina se te queda dentro.