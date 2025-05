Consejos para saber si tu alquiler turístico en Ibiza es legal

Cada verano, miles de turistas aterrizan en Ibiza atraídos por sus playas, su vida nocturna y su clima privilegiado. Sin embargo, una tendencia preocupante ha ido en aumento en los últimos años: las estafas relacionadas con alquileres turísticos ilegales.

Casos en los que los viajeros llegan a su alojamiento reservado y descubren que las llaves no funcionan, la dirección es incorrecta o, directamente, la propiedad no existe, se repiten cada temporada alta. Las autoridades advierten que estos fraudes no solo generan un perjuicio económico para los visitantes, sino que pueden acarrear consecuencias legales, como multas o desalojos forzosos.

La raíz del problema está en el alquiler de viviendas no registradas oficialmente, muchas veces ofrecidas en páginas web no verificadas o a través de redes sociales. Con el objetivo de reducir estos incidentes, el Consell d’Eivissa y las plataformas turísticas han intensificado las campañas informativas para que los viajeros puedan identificar alojamientos legales.

A continuación, se detallan cuatro recomendaciones clave para reservar de forma segura en Ibiza:

1. Utilizar solo plataformas oficiales o reconocidas

Las autoridades aconsejan reservar exclusivamente a través de sitios web de confianza, que verifiquen los anuncios y ofrezcan protección al consumidor. Se desaconsejan los tratos directos mediante redes sociales o mensajería instantánea, así como páginas poco conocidas o sin reseñas verificadas.

2. Verificar el número de registro turístico

Todo alojamiento legal debe contar con un número de registro visible en el anuncio, del tipo ETV-XXXX-E. Este dato puede y debe comprobarse en el Registro Turístico del Consell d’Eivissa, disponible en línea en: https://registreturistic.conselldeivissa.es. Si el número no figura o no coincide con los datos del alojamiento, es probable que se trate de una oferta ilegal.

3. Sospechar de precios excesivamente bajos

Aunque es posible encontrar opciones económicas, un precio demasiado bajo para la ubicación o temporada suele ser un indicio de fraude. Comparar con otras ofertas similares en la misma zona puede ayudar a detectar irregularidades.

4. Evitar pagos por vías no seguras

Nunca se debe pagar en efectivo, por transferencia bancaria o por métodos externos a la plataforma de reservas. Tampoco se recomienda el uso de PayPal fuera del sistema oficial. Los sistemas de pago integrados ofrecen respaldo legal y facilitan las reclamaciones en caso de problemas.