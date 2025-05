Vox sube el precio para aprobar los presupuestos del Govern de Prohens

Vox sube el precio en materia lingüística para aprobar los presupuestos del Govern de Marga Prohens y pide ahora la derogación del Decreto de Mínimos y la ley de Normalización Lingüística. Así lo aseguró ayer la portavoz de los ultraconservadores en el Parlament, Manuela Cañadas, quien argumentó que «el PP se tiene que dejar de miedos de los lobbies catalanistas que campan a sus anchas en la educación».

«El que quiera estudiar en catalán que tenga sus colegios para estudiar en catalán, no hay ningún problema, y el que quiera estudiar en español que no tenga este impedimento. Entre decreto de mínimos, ley de normalización lingüística y autonomía de centro, la imposición lingüística del catalán es del 100%», expresó Cañadas. Al menos una de estas cuestiones, señaló, será la que exijan al Govern y al PP en las negociaciones de las cuentas.

«Cuando uno dice ‘jamás derogaremos el decreto de mínimos’ para que te aplauda la izquierda luego es muy difícil desdecirse. A veces en los plenos o en ruedas de prensa hay que ser más prudentes y no decir según qué porque luego tienes que cumplirlo. Vamos a intentar conseguir lo máximo que podamos. Ellos no tienen mayoría absoluta y nosotros no tenemos los diputados para exigir mucho más», determinó la portavoz de Vox. Asimismo, Cañadas calificó de «fracaso» el plan de elección de lengua impulsado desde la conselleria de Educación.