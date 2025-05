Más de veinte plazas docentes sin cubrir: nadie se presenta por la falta de vivienda

La conselleria de Educación oferta plazas, pero no encuentra quien las quiera. Se ha extendido la voz de que el mercado inmobiliario ha convertido a Ibiza y Formentera en un lugar invivible y las Pitiusas ya son un destino apestado para los opositores.

Lo explican los representantes de los sindicatos educativos, quienes dan detalles que nos permiten entender la dimensión del fenómeno. Según explica Pere Lomas, delegado en Ibiza y Formentera del sindicato STEI, en las oposiciones para las Pitiusas que empiezan el próximo 14 de junio, hay especialidades a las que no se ha presentado nadie: «Ya hay veinte plazas que sabemos que no se cubrirán porque nadie ha mostrado interés. El plazo para apuntarse ya ha terminado, por lo que ya se sabe seguro que no se cubrirán».

Esta incomparecencia de opositores se ha producido en cocina y pastelería, economía, construcciones civiles y edificación, informática, instalaciones marinas, procesos de mantenimiento de vehículos, medios informáticos en artes plásticas, peluquería, lengua italiana y servicios de restauración. En Formentera, además, tampoco nadie se ha presentado a las plazas de lengua castellana.

Además, hay otras materias en las que se han presentado menos personas que vacantes ofertadas, con lo que también quedarán plazas sin cubrir. Estas materias son matemáticas, tecnología y administración de empresas.

Destino maldito

«Está comprobado que la ratio de personas que se presentan en las Pitiusas por número de plazas desciende año tras año. Cada ocasión que se convocan plazas, se presenta menos gente. Esto es algo que no sucede ni en Mallorca ni en Menorca. Es un daño colateral creado por la problemática habitacional. La gente no se arriesga a venir aquí», señala Lomas.

Una situación que confirman el resto de sindicatos. «Si no tienen residencia aquí, prácticamente nadie se presenta. Y el resultado está claro: no hay suficiente gente en la isla para cubrir las plazas», comenta Mario Devis, secretario general de la Federación de Educación de CCOO en Balears.

«No se están cubriendo las plazas, por lo que queda en evidencia que la ayuda económica para plazas de difícil y muy difícil cobertura no es suficiente. Además, muchos de estos docentes, aunque hayan sacado plaza, cuando pueden, se van», dice Tino Davia, secretario de la Federación de Enseñanza de UGT en Balears.

Posibles soluciones

«Incluso personas destinadas aquí, con plaza fija, han pedido la excedencia», confirma Lomas, quien explica la preocupación con la que viven los docentes ante la posibilidad de que les nombren miembros del tribunal de oposiciones: «Porque esto implica que durante el mes de julio deberían estar en Ibiza y buscarse alojamiento».

Pese a que todos los sindicatos valoran el esfuerzo económico que realizó el Govern al pagar un extra cuando estableció la categoría de plazas de difícil y muy difícil cobertura, coinciden en que la situación del mercado inmobiliario ha convertido estos esfuerzos en insuficientes. «La crisis de la vivienda es tan fuerte que, pese al esfuerzo económico, nadie quiere venir. Lo que hay que resolver es el problema de la vivienda», concluye Lomas.

Para Tino Davia, la única solución pasa por crear un parque de vivienda dedicado a los trabajadores públicos: «De la misma manera que en el antiguo Hospital Can Misses se han habilitado habitaciones para el personal sanitario, habría que rehabilitar infraestructuras antiguas y edificios en desuso para alojar a los docentes». El portavoz de UGT señala la necesidad de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa para que se puedan utilizar para este propósito acuartelamientos vacíos o instalaciones infrautilizadas. También reclama que se pueda desgravar fiscalmente lo que los docentes pagan por el alquiler.