La solicitud de plazas en centros educativos colapsa el padrón de Ibiza

El inicio del proceso para solicitar plaza para los niños en los centros escolares generó ayer un colapso en la oficina de atención a la ciudadanía del Ayuntamiento de Ibiza en el Cetis. Padres que acudieron para para obtener un certificado de convivencia o un certificado histórico de empadronamiento, necesarios para conseguir plaza en un centro escolar de proximidad, tuvieron que soportar esperas de una hora y media desde primera hora de la mañana. Una espera que se hizo especialmente penosa cuando, a media mañana, empezó a llover.

«Este documento normalmente lo puede consultar el centro escolar por vía telemática, no es necesario presentar nada físicamente», explica Shirley Orellana, una vecina de Vila que ayer sufrió en primera persona esta espera. Según explica, «los centros están teniendo problemas para obtener este dato y están pidiendo que lo aporten los padres y lo piden en físico. En teoría es el Ayuntamiento quien debería permitir que las escuelas lo verifiquen de manera telemática».

«Mi hermano y yo hemos ido a las oficinas del Ayuntamiento para inscribir en P4 (Infantil de tres años) a mi sobrina y nos han hecho esperar fuera 45 minutos. Luego nos han dado un ticket, con el que hemos podido entrar en la oficina, pero después hemos tenido que esperar 45 minutos más», dice Orellana, quien después de una hora y media tuvo que marcharse, pero dejó a su hermano haciendo la cola.

Las esperas han sido de una hora y media. / Sheyla Orellana

«Nosotros hemos venido aquí pensando que nos sacarían el papel en un momento. Pero si los del Ayuntamiento saben que hay un problema y que esta semana vendrá mucha gente porque el plazo de inscripción termina el viernes, deberían poner personal de refuerzo», reclama la mujer, quien recuerda que «el certificado de antigüedad del padrón es para comprobar el tiempo que lleva el niño en un domicilio. Esto te permite obtener una puntuación para lograr el centro que tienes más cerca».

Con el trámite con el que no han tenido ningún problema es con los datos de la renta familiar. En este caso, explica Orellana, «los centros lo han pedido directamente vía telemática y ya lo tenían antes de hacer la inscripción».

No constan incidencias

Esta situación ha cogido completamente por sorpresa al Ayuntamiento de Ibiza. Consultados por Diario de Ibiza, ayer por la mañana realizaron comprobaciones en el funcionamiento del sistema informático y aseguraron que no se había producido ninguna incidencia.

«Hemos hecho las comprobaciones oportunas. Hemos hecho un trámite de solicitud de padrón y funciona perfectamente. Además, no tenemos ninguna incidencia registrada, ni nuestra, del Ayuntamiento, ni ninguna que nos haya reportado la conselleria de Educación», explicó un portavoz del Consistorio.

Respecto a la queja de que los centros escolares no han podido obtener los datos del padrón por vía telemática, lo que ha obligado a los padres a presentarlos de manera física, el Ayuntamiento reitera que no tiene constancia de ninguna anomalía en el servicio y que tampoco les ha llegado ninguna queja formal: «Nuestro sistema informático está conectado con el de Educación para que puedan hacer la comprobación los centros educativos directamente, y la mayoría de centros lo ha hecho con normalidad. Nuestro equipo de comprobación no ha encontrado ningún fallo».

Desde el Consistorio sí admiten que ayer miércoles por la mañana, las oficinas del Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) situadas en el Cetis registraron picos de una hora y media de espera. Una situación que atribuyen a la coincidencia con el inicio de la temporada turística, un momento en el que hay muchas solicitudes de empadronamiento de trabajadores temporeros que acaban de llegar a la isla.

Las largas colas se iniciaron a primera hora de la mañana, pero empezaron a menguar a partir de las 12.3.0 del mediodía. A las 13 horas la espera ya era la habitual. A esa hora, uno de los que hacían cola frente a la oficina del SAC en el Cetis era Duber Lucumí, un trabajador de temporada interesado en lograr un certificado de empradonamiento». He venido a las ocho y media pero la cola no terminaba nunca. Me tuve que ir a trabajar y ahora he vuelto, y parece que ya va más rápido», comentaba aliviado este vecino.