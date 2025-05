Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Si el pasado fin de semana había que rascar en la agenda para encontrar cosas en los confines de la Feria Medieval, en este se ha programado todo lo que tocaba y lo que no se hizo en el anterior. Y es una auténtica locura. Hay de todo y mucho de todo.

Podemos empezar por las fiestas, con actividades tanto en Santa Eulària como en Puig d’en Valls, que celebra su día grande el domingo, además de la tradicional Festa de Sant Esidre de Sant Josep. Aunque quizás sea mejor hablar de festivales, como el artístico Fantasía Ibiza Festival, con decenas de propuestas en Vila, o la Fiesta de la Primavera de Sant Antoni, que culmina con el Rock Nights Festival, con Joe Crepúsculo en lo alto del cartel.

Si seguimos con la música, se pueden destacar los conciertos de Miguel Campello en Las Dalias este jueves, el arranque del Children of The 80’s, con Los Secretos como invitados, o el Candlelight del domingo en el Pereyra, con temas de Coldplay e Imagine Dragons, pero hay muchísimos más.

También hay mucho teatro, comenzando por ‘El cornetí o la vida’ el jueves en Formentera, ‘Corsaris’, el sábado en es Caló de s’Oli y el domingo en Cas Serres, o ‘Pensionistas’, el sábado en Can Ventosa.

Y los amantes de la gastronomía tienen dos citas y ambas el sábado, el concurso de fideuá de Puig d’en Valls, pero, sobre todo, la Fira de la Patata Eivissenca de Sant Josep.

Y el domingo es el Día de los Museos, por cierto, con puertas abiertas y visitas guiadas.

Pero también hay cine, danza, conferencias, presentaciones de libros, excursiones, exposiciones artísticas y todo tipo de actividades sociales.

Miguel Campello actúa este jueves en Las Dalias / Fernando de Lama

JUEVES 15 DE MAYO

Festes de Maig de Santa Eulària

16.30 horas: Taller de acuarela botánica en Ca n’Andreu des Trull. Inscripción previa en patrimoni@santaeularia.com.

Fiestas de Puig d’en Valls

18 horas: Taller de cocina. Hacemos y decoramos muffins. Punt Jove.

Cine

‘Mi única familia’, de Mike Leigh (Reino Unido, 2024) VOS. Ciclo ‘Anem al cine’. 20.30 horas en los Multicines Eivissa.

Teatro

‘El cornetí o la vida’. Lectura dramatizada de la obra de Bernat Joan, con Andreu Ferrer, Esteve Portas, Dolors Castelló, Paco Peris, Teresa Ferrer y José Enrique Rustarazo. 20 horas en el Centre Antoni Tur Gabrielet.

Danza

‘Dansa a Sant Josep’. Recital de los alumnos del Conservatori de Dansa d’Eivissa i Formentera. 19.30 horas en el Auditori Caló de s‘Oli de Cala de Bou. Entrada libre hasta completar el aforo.

Música

Miguel Campello (Elbicho). Fiesta Live Music de Las Dalias, en Sant Carles. Desde las 19 horas. Entradas a 20 € en Ibiza Spotlight.

Hot Ice Collective. Clásicos del soul con Paul Powell. Desde las 22 horas en el Café Pereyra. Entrada libre.

Mago Blanco. Rock. Sant Josep es Música. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Héctor Roldán. Versiones pop. Sant Josep es Música. 20 horas en Cas Costas.

Funk Ku. Funk, soul y hip hop. Sant Josep es Música. 20 horas en Petunia Ibiza, Cala Carbó.

Sean Mackey y David Keiper. Folk, pop y rock, 20.30 horas en es Racó Verd de Sant Josep.

Conferencias

Ciclo de conferencias de la UOM. ‘Història de la pagesia pitiüsa’. A cargo de Antoni Ferrer Abárzuza. 17 horas en el edificio de Cultura de Santa Eulària, c/ Sant Jaume, 72. Entrada libre con inscripción previa en el Teatro Espanya.

Día de los Museos

Museo Arqueológico: Desde las 11 horas visitas guiadas al museo y la necrópolis des Puig des Molins.

Los Secretos estrenan Children of The 80's / DI

VIERNES 16 DE MAYO

Fiestas de Puig d’en Valls

17.30 horas: Inauguración de trabajos del CEIP Puig d’en Valls y el CEIP S’Olivera. Centro cultural.

Inauguración de trabajos del CEIP Puig d’en Valls y el CEIP S’Olivera. Centro cultural. 18 horas: Juegos de mesa con La Cova dels Dracs. Abierto a todas las edades. Punt Jove.

Juegos de mesa con La Cova dels Dracs. Abierto a todas las edades. Punt Jove. Actividades en la carpa:

19 horas: Cachirulo y sus Amigos.

Cachirulo y sus Amigos. 20.30 horas: Música con Esta me la sé.

Fantasía Ibiza Festival

17 horas: conferencia de la ONG Creatives for The Planet en Hotel The Standard.

conferencia de la ONG Creatives for The Planet en Hotel The Standard. 17 a 23.30 h: Arte en vivo, exposición y muestra de artesanía en el paseo de Vara de Rey.

Arte en vivo, exposición y muestra de artesanía en el paseo de Vara de Rey. 18 a 23.30 h: Street art con Enia en el Parque Reina Sofía.

Street art con Enia en el Parque Reina Sofía. 18 a 23.30 h: Humor y música con El artista desconocido Monti en el Parque Reina Sofía.

Humor y música con El artista desconocido Monti en el Parque Reina Sofía. 18 a 23.30 h: Arte multimedia con Marie Sur Loher en el Hotel The Standard.

Arte multimedia con Marie Sur Loher en el Hotel The Standard. 18.30 h: Rodaje de un capítulo de la serie infantil ‘Los mundos de Sonrisas’ en Vara de Rey.

Rodaje de un capítulo de la serie infantil ‘Los mundos de Sonrisas’ en Vara de Rey. De 19 h a 24 h: conciertos en el Parque Reina Sofía.

conciertos en el Parque Reina Sofía. 20.30 h: Música inmersiva con Aigua en el Baluarte de Sant Pere.

Música inmersiva con Aigua en el Baluarte de Sant Pere. De 21 a 23 h: Música, audiovisuales y performance en Vara de Rey.

Fiesta de la Primavera de Sant Antoni

17 horas: Concierto infantil con El Mundo de Azahar y diversión con inflables y animación en los restaurantes hasta las 20.30 horas.

Festa de Sant Isidre en Sant Josep

9 a 15 horas: Jornada de puertas abiertas en el vivero municipal Es Romaní.

Música

‘Children of the 80’s’. Fiesta con Música en vivo y los dj’s de La Movida. Apertura de temporada con Los Secretos. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel Ibiza. Entradas a 20 € en la web de children of the 80’s.

Groove Garage. Rock, pop, soul. 23.30 horas en Café Pereyra Ibiza.

Hostal Pascual. Pop, rock ibicenco. Sant Josep es Música. 20 horas en Rosana’s.

Disnomia & Fornaris. Punk de Mallorca y Menorca. Desde las 20 horas en la sala JazzTaBé de Vila.

Cine

‘Rising Phoenix', de Ian Bonhote y Peter Ettedgui (Reino Unido 20230) VOSE. Coloquio con Vicent Costa Cinefòrum de la UIB. 18.15 horas en la sede de la UIB en Eivissa.

‘La hora del cambio’, de Salvatore Ficarra (Italia, 2017). Ciclo ‘Divendres de cine’ de Sant Josep. 20 horas en el centro cultural Can Jeroni. Entrada libre.

Libros

‘El fin de la megamáquina. Historia de una civilización en vías de colapso’. Presentación del libro de Fabian Scheidler a cargo del autor y Stefan Armbost. 19 horas en la Librería Sa Cultural de Ibiza.

Día de los Museos

Museo Arqueológico: Desde las 11 horas visitas guiadas al museo y la necrópolis des Puig des Molins.

Joe Crepúsculo encabeza el cartel de Rock Nights Festival / DI

SÁBADO 17 DE MAYO

Festes de Maig de Santa Eulària

9 a 14 horas: Taller de pan, crostes y coques en Ca n’Andreu des Trull. Inscripción previa en patrimoni@santaeularia.com.

Taller de pan, crostes y coques en Ca n’Andreu des Trull. Inscripción previa en patrimoni@santaeularia.com. 10 a 14 horas: Jornada festiva para celebrar el 25 aniversario de la escuela Es Fameliar.

Jornada festiva para celebrar el 25 aniversario de la escuela Es Fameliar. 19 horas: Inicio del campeonato de futbolín en el bar Jardí d‘Or.

Fiestas de Puig d’en Valls

11 horas: Segundo concurso de fideuá. Plazas limitadas. Inscripciones y bases: WhatsApp 649 817 286 antes del 12 de mayo.

Segundo concurso de fideuá. Plazas limitadas. Inscripciones y bases: WhatsApp 649 817 286 antes del 12 de mayo. 14 horas: Gran fideuá popular para 150 personas. Tiques el mismo día en la carpa.

Gran fideuá popular para 150 personas. Tiques el mismo día en la carpa. 13 a 14.30 horas: Música ambiente con La Xanga.

Música ambiente con La Xanga. 18 horas: Actuación de Los Corleone.

Actuación de Los Corleone. 19.30 horas: Actuación de las alumnas de la asociación Creix en la carpa.

Actuación de las alumnas de la asociación Creix en la carpa. Música en la carpa:

20.30 horas: Prou Mary.

Prou Mary. 22 horas: Tributo a Extremoduro con La Hoguera.

Fantasía Ibiza Festival

11 a 12.30 h: Danza por la Paz Mundial en el Baluarte de Sant Pere.

Danza por la Paz Mundial en el Baluarte de Sant Pere. 16 a 21 h: Concurso de pintura rápida en Vara de Rey.

Concurso de pintura rápida en Vara de Rey. 17 h: conferencia ‘El poder terapéutico de la pintura’ en Hotel The Standard.

conferencia ‘El poder terapéutico de la pintura’ en Hotel The Standard. 18 h: Conferencia ‘La magia del fluir con la vida’, en Hotel The Standard.

Conferencia ‘La magia del fluir con la vida’, en Hotel The Standard. 18 h: Biodanza Aikara en el parque Reina Sofía.

Biodanza Aikara en el parque Reina Sofía. 18 a 23.30 h: Pintura en vivo con Boke y Ángel Naves en el parque Reina Sofía.

Pintura en vivo con Boke y Ángel Naves en el parque Reina Sofía. 19 h: Yoga Flow Beat con Cris44 en la Plaza del Sol.

Yoga Flow Beat con Cris44 en la Plaza del Sol. De 17 30 a 24 h: Conciertos, recital poético, danza, acrobacias... en el parque Reina Sofía.

Conciertos, recital poético, danza, acrobacias... en el parque Reina Sofía. 20.30 h: Concierto de Ángel de la Llave en Vara de Rey.

Concierto de Ángel de la Llave en Vara de Rey. De 21 a 24 h: Conciertos en el Baluarte de Sant Pere.

Fiesta de la Primavera de Sant Antoni

Toda la mañana: Pintacaras, algodón de azúcar, castillos inflables y animación con los bailarines del estudio Adrián Pineda.

Pintacaras, algodón de azúcar, castillos inflables y animación con los bailarines del estudio Adrián Pineda. 11 horas: Cuentacuentos y animación con Mimi Mindy.

Cuentacuentos y animación con Mimi Mindy. 12 horas: Espectáculo de pompas con Bimbi Magical.

Festa de Sant Isidre en Sant Josep

20 horas: Charla y presentación del libro 'Una barqueta de moros', de Antoni Manonelles, a cargo del autor y de Fanny Tur. Centro cultural Can Jeroni de Sant Josep.

Música

Rock Nights Festival. Con Joe Crepúsculo, Por las Noches, The Parrots y Morning Drivers. Desde las 20 horas en el final del puerto de Sant Antoni. Entrada libre.

Carly & The Cats. Rock 23 horas en Café Pereyra Ibiza.

Summer Live. Versiones de clásicos. 11.30 horas en el Mercado artesanal de Sant Josep.

Cotton Cactus. Folk , country. Sant Josep es Música. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

The Metrallas. Rockabilly. Sant Josep es Música. 16.30 horas en Rosana’s.

Rick & Carly. Música de baile. Sant Josep es Música. 20 horas en la sala Plastik de Cala de Bou.

Mbolo Mooye Doole. Música africana. Sant Josep es Música. 20.30 horas en es Racó Verd de Sant Josep.

Teatro

‘Corsaris’, a cargo de L’Antònima Teatre. 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou. Entrada libre hasta completar el aforo.

‘Pensionistas’. Con Rosa Benito, Irma Soriano y Loreto Valverde. A las 20 horas en Can Ventosa. Entradas 20€ anticipada (22€ en taquilla).

Gastronomía

Fira de la Patata d‘Eivissa. Degustaciones, concurso de tapas de restaurantes, charlas desde las 12 h con Irene Roth, Bruno Hernández, María José Amengual y Marga Orell, mercado artesanal y ecológico. 15 horas concierto de Leya, 16 h entrega de premios del concurso y de 16 a 18 h juegos con S’Espurna. Desde las 11.45 horas en el centro de Sant Josep.

Excursión

Caminatas guiadas de Santa Eulària. Ruta por Puig d’en Valls. salida a las 10 horas de las instalaciones deportivas de Puig d’en Valls. Actividad gratuita con reserva en 677561176 0 turisme@santaeularia.com.

Arte

Taller de pintura fluorescente ‘Neon & Wine’. A cargo de Tristán Belenguer. De 19.30 a 21.30 horas en Hotel Ocean Drive Talamanca. 29 €.

Sociedad

‘Tanit Talks. Next Level: Mujeres líderes 3.0’. Conferencias y talleres con Carmen Ferrer, Mari Àngels Marí, Teresa García, Marisina Cava de Llano, Carmen Riera, Consuelo Antúnez, Esther Mauri y las organizadoras Eva Ballarín y Alicia Reina. De 10.30 a 14 horas en el Centro Cultural de Jesús.

‘La infancia no se toca’. Talleres en familia de Eivissa. ‘Señales de alerta y personas seguras’, a cargo de María Sánchez y Paula Aguilar. De 10 a 12 horas en el Casal d‘Igualtat de Vila. Entrada gratis con inscripción previa en 971397626 o igualtat@eivissa.es.

Día de las Familias. Actividades de la Asociación Monomarental de Eivissa y Formentera. 10.30 horas cuentacuentos y taller y 11.30 horas yoga en familia. Plaza Antoni Albert i Nieto de Ibiza.

Formentera Recicla. Yincana familiar de Ibiza y Formentera Preservation por el Día Mundial del Reciclaje. De 11 a 13.30 horas en la playa de ses Illetes. Inscripción gratuita en sportmaniacs.com.

Sant Josep acoge este sábado la Fira de la Patata Eivissenca / J. A. Riera

DOMINGO 18 DE MAYO

Festes de Maig de Santa Eulària

9 horas: Torneo de petanca Festes de Maig en las instalaciones deportivas.

Fiestas de Puig d‘en Valls

10.30 horas: Pasacalles con la Banda Esencia.

Pasacalles con la Banda Esencia. 11 horas: Misa solemne con la participación del Coro de es Puig d’en Valls seguida de procesión.

Misa solemne con la participación del Coro de es Puig d’en Valls seguida de procesión. 12.30 horas: Baile tradicional a cargo de Colla des Puig d’en Valls, Xacoters de sa Torre y Colla de l’Horta de Jesús.

Baile tradicional a cargo de Colla des Puig d’en Valls, Xacoters de sa Torre y Colla de l’Horta de Jesús. 13 horas: Desfile de carros.

Desfile de carros. 19 horas: Show de magia con Mag Albert en la carpa.

Show de magia con Mag Albert en la carpa. 20 horas: Espectáculo. ‘Humor rural’ con Agustín Durán y Jose Boto. En la carpa.

Espectáculo. ‘Humor rural’ con Agustín Durán y Jose Boto. En la carpa. 21 horas: Karaoke Ibiza.

Karaoke Ibiza. 23 horas: Aiyé Batucada Ibiza. Al lado de la carpa.

Fantasía Ibiza Festival

17 h: Conferencia ‘El agua, molécula de la vida’ en Hotel The Standard.

Conferencia ‘El agua, molécula de la vida’ en Hotel The Standard. 18 h: Conferencia ‘Océano’ en Hotel The Standard.

Conferencia ‘Océano’ en Hotel The Standard. 18 h: Arte en vivo con Erik Tattoo aka Tron 420 en el Parque Reina Sofía.

Arte en vivo con Erik Tattoo aka Tron 420 en el Parque Reina Sofía. 18 h: Bodypaint en el Baluarte de Sant Pere.

Bodypaint en el Baluarte de Sant Pere. 18.30 h: Clase musical ‘Circle Song’ en Vara de Rey.

Clase musical ‘Circle Song’ en Vara de Rey. De 19 a 23.30 h: Conciertos en el Parque Reina Sofía.

Conciertos en el Parque Reina Sofía. 19.30 h: Concierto de Alas de Luz en Vara de Rey.

Concierto de Alas de Luz en Vara de Rey. De 20 a 24 h: Conciertos en el Baluarte de Sant Pere.

Conciertos en el Baluarte de Sant Pere. 21.30 h: Magia con Sasha Crespi en Vara de Rey.

Festa de Sant Isidre en Sant Josep

11 horas: Exposición de maquinaria agrícola, animales, artesanía y venta de producto local y plantas.

Exposición de maquinaria agrícola, animales, artesanía y venta de producto local y plantas. 11 horas: Taller de velas con cera de abejas y de plantación de flores melíferas.

Taller de velas con cera de abejas y de plantación de flores melíferas. 11 horas: Taller de crema para las quemaduras con receta tradicional. Inscripción en gfsantjosep@gmail.com.

Taller de crema para las quemaduras con receta tradicional. Inscripción en gfsantjosep@gmail.com. 19 horas: Desfile de carros, misa, procesión y ball pagès.

Música

Candlelight: Coldplay e Imagine Dragons. Concierto a la luz de las velas de String Quartet-Scorda Quartet. 21 horas en Teatro Pereyra Ibiza. Entradas en teatropereyraibiza.com.

Tabanco y Que te quiten lo bailao. Flamenco. 18 y 20.30 horas en la sala JazzTaBé de Vila.

Teatro

‘Corsaris’, a cargo de L’Antònima Teatre. 19 horas en el Auditori del Centre Sociocultural Cas Serres Entradas a 9 € anticipadas o 13 € en taquilla en conselleivissa.escenaonline.com.

Día de los Museos

Museos de Ibiza: Jornada de puertas abiertas de 10 a 14 horas en el MACE, Museu Puget y Casa Broner. A las 12 horas visita al MACE comentada por los artistas Nico Munuera y Albert Pinya.

Museo Arqueológico (MAEF): Visita con búsqueda de la pieza infiltrada y a las 12 horas cuentacuentos ‘Dame un cuento y moveremos el mundo’, con Encarna de las Heras.

Puig d'en Valls celebra sus fiestas patronales / Vicent Marí

EXPOSICIONES

Miguel Ángel García López. 'Entre mares', pinturas. Inauguración el viernes 16 de mayo a las 19 horas en la sala de Port Nàutic Ibiza. Hasta el 15 de junio.

Anthony Gofer. 'Expressive', pinturas. Del 7 al 28 de mayo en el hotel Ocean Drive Talamanca.

Sean Mackaoui. 'El siroco', collages. Galería Pin Por de Formentera. Todos los días de 9 a 23 horas excepto los jueves. Hasta finales de mayo.

Catherine Lachenal. 'Ibiza siempre. Recuerdos de familia'. Inauguración el viernes 16 de mayo en la sala Can Curt de Sant Agustí. De jueves a domingo de 19 a 21 horas. Hasta el 1 de junio.

Fidel. 'Quietud', pinturas, Todos los días de 12 a 0 horas en la sala Aubergine de Atzaró. Hasta el 30 de mayo.

Fulvia Marengo. Pinturas. Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 28 de mayo.

Bartomeu Garcia Tur. 'Imatges d'altres temps', pinturas. Sa Nostra Sala de Vila, c/Aragón, 17. De lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Sábados de 10 a 13.30 horas. Hasta el 24 de mayo.

Marie-Antoinette Courtens. ‘L’art de la llum’, pinturas, grabados y fotografías. Sala de exposiciones Sant Jaume 72 de Santa Eulària. De martes a sábado de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas. Hasta el 26 de mayo.

‘Simbiosis artística: una manifestación de la vida’. Obras de Mariana Eiras, Lucía Rodríguez, David Martínes y Laura Julve. ICentro cultural Can Jeroni de Sant Josep. De miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18 a 21 horas. Hasta el 25 de mayo.

Cris Dramin. 'Diseño humano', fotografías. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. De martes a viernes de 18 a 21 horas y sábadosde 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Hasta el 24 de mayo.

Lynn Goldsmith. ‘Rock & Roll Stories’, fotografías de artistas de rock. Festival Contrast Ibiza. Sala Walter Benjamin Sa Punta des Molí de Sant Antoni. Hasta el 28 de mayo.

‘Històries de migracions. Eivissa i Formentera, terra de sortida i arribada’. Muestra sobre migraciones del Fons Pitiús de Cooperació. De martes a domingo de 10 a 14 horas en el Faro de la Mola de Formentera. Hasta el 28 de septiembre.

Concurso de Fotografía Beni Trutmann. Exposición de las imágenes presentadas. De 11 a 14 y de 18 a 20 horas, domingos, festivos y lunes mañana, sala cerrada, en la sala Ajuntament Vell de Formentera. Hasta el 17 de mayo.

Willie Márquez. 'Carigrafías', pinturas. Estudi Tur Costa de Jesús.

‘Joguerois d’ahir’. Muestra de juguetes antiguos. Colección de Félix Martínez Torres. Can Botino, Dalt Vila. Hasta el 21 de junio.

‘Uniones flexibles’. Exposición de pintura de Jesús de Miguel, comisariada por Anna Dimitrova, en ADDA Gallery, la galería ubicada en Paradiso Ibiza Art Hotel, en Cala de Bou. Hasta el 12 de julio.

Amparo López. ‘Homenaje a las pintoras naíf de Ibiza años 70’, pinturas. Centre Cultural de Jesús. De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 27 de mayo.

‘Enrich3’. Exposición de pintura, escultura y gestos efímeros comisariada por Luis Galliussi con obra de Ramon Enrich y sus hijos, Enrich.R e Isidre Enrich. Estudio Laterna, en Santa Gertrudis. Hasta 10 de julio.

Jesus Saves Ibiza. ‘You and (A)I’, pinturas. Hotel Ocean Drive Ibiza. Hasta el 4 de junio.

'Sanç I, Rei de la Corona de Mallorca. El monarca oblidat'. Exposición por el 700 aniversario del final del reinado. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta el 2 de noviembre.

'Els tresors de Romania'. Exposición fotográfica de Tudorel Ilie. De lunes a viernes de 9 a 14.30 horas en el Claustro del Ayuntamiento de Eivissa, en Dalt Vila. Hasta mediados de mayo.

‘El camino’: Exposición fotográfica de Cris AC en Can Jordi Blues Station, Sant Josep. Hasta el 13 de junio.

Caroline Rennequin. Pinturas. Galería También de Santa Gertrudis. De Martes a Viernes de 10.30 a 18 horas y sabados de 10.30 a 14.30. Hasta el 14 de junio.

Jaume Roig. ‘Cyclopea’, esculturas. Espacio Micus de Jesús de las 17 a las 21 horas. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica 971191923. Hasta julio.

Rafael Romero. 'Tratado de navegación', pinturas. Club Diario de Ibiza. De lunes a jueves de 11 a 13 horas y viernes de 18 a 20 horas. Hasta el 16 de mayo.

Olga Muz. 'Ciclo Vidas', fotografías. Ses Casetes Art Café de Sant Mateu. Hasta el 1 de julio.

'On the beach'. Exposición de pintura de Carlos Genicio. En el Club Nàutic Sant Antoni. Hasta el 25 de mayo.

MACE Focus VII: Exposición de las nuevas adquisiciones del MACE, con obras de Nico Munuera, Irene de Andrés, Albert Pinya, Christ-Off, Robert Llimós, Bartomeu Escandell y Antonio Tomás. Hasta el 1 de junio.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 20 horas y domingos de 11 a 20 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Sant Josep. Mercado Ecológico, Local y de Artesanía. Música en vivo y talleres infantiles. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en el centro de Sant Josep. Hata octubre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado artesano de Sant Ferran: Jueves, viernes y sábados de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 28 de septiembre.

Mercado artesano de la Mola: Mercadillo hippie. Miércoles y domingos de 16.30 a 22 horas. Del 1 de mayo al 9 de octubre.

Mercadillo de es Pujols: Artesanía y complementos. De lunes a viernes de 19 a 0 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre.