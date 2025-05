Fomento y parte del sector turístico rechazan la eliminación de 9.000 plazas

El anuncio, realizado el pasado 2 de mayo, de que el Consell de Ibiza y la Federación Empresarial Hotelera pitiusa pactaron finiquitar el bolsín de 9.000 plazas turísticas causó «sorpresa» en el seno de Fomento de Turismo. No se lo esperaban, hasta el punto de que incluso algunos barajan teorías conspiranoicas para comprender lo sucedido, como que el presidente del Consell, Vicent Marí, tendió una emboscada a los responsables de la Federación Hotelera que se reunieron con él para obligarles a tomar esa decisión. Nada más lejos de la realidad, tanto Marí como la propia presidenta de la Federación, Maria Costa, aseguraron ayer a este diario que la idea, tanto de borrar del mapa las plazas como de celebrar ese encuentro, partió de los hoteleros.

Alejandro Sancho, presidente de Fomento del Turismo y ejecutivo de una cadena hotelera pitiusa, señala que para la entidad, que celebró su comité ejecutivo la semana pasada, «fue una absoluta sorpresa» leer en la prensa que la institución insular y la Federación habían adoptado esa determinación: «En el Fomento creemos que esa decisión se tiene que consensuar con las patronales. Con todas, no solo con una patronal [la hotelera]. Hay que sentarse a trabajar, consensuar entre el sector privado y la Administración, pero no le vemos ningún sentido a derogar las plazas turísticas del bolsín».

El presidente de Fomento considera que, de ese bolsín, «habría que dejar un remanente de plazas» por si, por ejemplo, se necesitan para proyectos «de ofertas [hoteleras] singulares», para las que habría que acordar con la Administración «los criterios y parámetros». «Pero eliminarlas por completo, eso desde luego no vemos que tenga ninguna base sostenible. (…) No nos parece trabajar seriamente cuando se habla de derogar», subraya Sancho.

Sancho echa en cara de los responsables de la Federación y del Consell que la decisión de fulminar las plazas del bolsín no se hubiera consensuado previamente con el sector: «Nosotros, como Fomento de Turismo, tenemos una reunión mensual técnica y siempre se ha hablado en ella de que cualquier toma de decisiones en este sentido se consensuará con las patronales en general. Con todas».

«No es trabajar seriamente»

A su juicio, «a lo mejor toca hablar de un porcentaje o de lo que tiene que quedar ahí, en esa bolsa de plazas, pero hay que trabajarlo: los técnicos y la parte del sector privado tienen que sentarse y hacer sus propuestas... No se puede llegar como el otro día [a la reunión con el Consell] y decir que se borran las plazas. No, porque así, para empezar, para nosotros eso no es trabajar seriamente».

José Luis Benítez, gerente de Ocio de Ibiza y representante del Grupo Palladium en la Federación hasta que la cadena la abandonó a finales de 2024, manifiesta también su malestar por «no haberse consensuado con el resto de hoteleros y del sector» la eliminación del bolsín: «Es más, cuando en alguna reunión se ha tratado este asunto, siempre se ha hablado de dejar un mínimo de plazas por si alguien quisiera hacer un hotel singular, diferente. Tampoco hay zonas para hacer alojamientos nuevos ni nadie se plantea hacer hoteles nuevos, pero sí que se planean modificaciones».

Para Benítez, la eliminación de esas plazas «no es un tema que afecte solo a la Federación Hotelera; es un asunto que se debe tratar con todo el mundo. Y hay que comprobar que todos los hoteleros están de acuerdo en eliminarlas». A su juicio, si la Federación aceptaba suprimir las plazas, «lo mínimo que debería haber hecho era convocar una asamblea de socios para que todos opinaran».

«Acto de responsabilidad»

En ese sentido, Maria Costa, presidenta de los hoteleros pitiusos, afirma que esa decisión fue «consensuada por la Junta Directiva» de la Federación Empresarial Hotelera, por los 12 miembros que la componen. Además, considera que «ha sido un acto de responsabilidad, necesario en el momento en que nos encontramos» en la isla. La Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), por boca de su vicepresidente, José Antonio Roselló, respalda la actuación de la Federación, que celebrará otra junta la semana que viene en la que, según Costa, se «concretará» más sobre este asunto: «Somos muchos socios, somos muchas patronales a las que puede afectar esa eliminación de plazas y siempre puede haber alguien que, a lo mejor, no esté de acuerdo. Pero estas decisiones están tomadas en junta y están habladas en junta. Más que habladas», afirma la presidenta.

Uno de los participantes en la junta en la que se trató ese tema, el CEO de Vibra Hotels, Antonio Doménech, espera que en la próxima reunión que celebrará la Federación, el lunes 19 de mayo, le expliquen «en profundidad las razones» y «cómo se ha llegado al acuerdo».

«Esto no se ha consensuado con el sector y ha sido un elemento sorpresa que ha salido de la chistera», señala, por su parte, la presidenta balear de la Asociación Española de Directores de Hotel, Alicia Reina: «Estas medidas, que son de tanto calado, lo suyo es que se consulten con el sector más afectado. Lo más criticable es que no se haya hecho por consenso. Y si realmente queremos que el modelo hacia el que avanzamos sea el idóneo, tenemos que contar con el consenso de la sociedad en general y, entre ellos, de los expertos y de los que vamos a sufrir las consecuencias, sobre todo los que somos el sector reglado».