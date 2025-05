El Consell d'Eivissa recorda als promotors d'activitats de temps lliure que han de realitzar comunicació prèvia de la seua activitat

El Departament de Joventut del Consell Insular d'Eivissa inicia una campanya informativa per a tots aquells promotors d'activitats d'oci i lleure educatiu (com escoles d'estiu, campus esportius, campaments, colònies, activitats en granja escola, o camps d'aprenentatge entre altres) per recordar-los que totes aquestes activitats que durin més de tres dies han de realitzar una comunicació prèvia al Consell Insular a través d'un formulari que es troba a la web de la institució al Departament de Joventut a la secció d'Oficina de la Joventut i Centre d'Informació Jove.

Entre els requisits demanats per al desenvolupament d'aquestes activitats destaquen que totes les activitats de temps lliure han de complir les ratios de monitors titulats per nombre de participants, tenir un projecte educatiu, tots els segurs en regla, etc. No complir amb les normes i els requisits exigits per al desenvolupament de les activitats de temps lliure, pot suposar la clausura de l'activitat, el que podria suposar que pares i mares que duen als seus fills a aquestes activitats de temps lliure, es quedin sense opcions, inclòs, amb el programa ja iniciat i a mig estiu.

La comunicació de les activitats de temps lliure a través del formulari de la web del Consell, ha de realitzar-se com a mínim 15 dies abans de l'inici de la mateixa.