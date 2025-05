El nuevo PGOU de Sant Josep reduce en un 3% el suelo potencial para construir

El avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sant Josep contempla una reducción de la superficie potencial de edificación del municipio del 3%, un porcentaje que en el documento de evaluación ambiental estratégica se califica de «sustancial».

El análisis del impacto de la propuesta del nuevo plan urbanístico ya se ha elevado al departamento de evaluación ambiental de la Comunitat Autònoma para su tramitación.

Se trata del paso previo a la fase de redacción completa de la documentación necesaria para la aprobación inicial del PGOU y del Plan de Ordenación Detallada (POD), que es cuando su contenido será ya de aplicación, y el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, confía en superar esta fase de la tramitación de las dos herramientas de planificación urbanística a antes de que acabe este mandato, en junio de 2027.

El documento de evaluación ambiental analiza tres posibles escenarios sobre la capacidad de crecimiento urbanístico del municipio: el actual (las obsoletas Normas Subsidiarias de 1987) y dos alternativas. La propuesta elegida contempla una superficie de 1.088 hectáreas de suelo urbano y urbanizable, el área potencial para edificar, lo que supone un recorte del 3% con respecto a lo previsto en la normativa urbanística actualmente en vigor (1.122 hectáreas). La alternativa 1, mucho más desarrollista, la descartada, contemplaba un total de 1.261 hectáreas con capacidad para edificar.

La alternativa seleccionada aumenta un 2,6% el suelo urbano del municipio, pero reduce en un 33,5% el urbanizable. Así, de las 943 hectáreas actuales de suelo urbano, se pasa a 968, mientras que de las 179 de urbanizable, el avance del PGOU contempla un total de 119. El suelo rústico aumenta en 34 hectáreas, al pasar de 14.833 a 14.867 hectáreas, lo que supone sólo un 0,2%.

Hay que tener en cuenta que el suelo urbano debe contar con los servicios (alumbrado, suministro de agua, viales...) y, por tanto, sólo se precisa, una vez cumplidas las obligaciones de cesión correspondiente de terreno al Ayuntamiento, de la concesión de licencia para edificar. En cambio, el suelo urbanizable es aquel con potencial para edificar, pero sin servicios y cuyo desarrollo se tienen que concretar a través de la aprobación de un plan parcial.

En cuanto al suelo urbano, el avance del PGOU elimina diversas zonas que no se habían desarrollado (pasan a urbanizable o directamente a rústico, como sa Punta des Llosar) pero a su vez incorpora anteriores áreas urbanizables ya consolidadas como Can Raspalls, en Sant Jordi. También se reajustan los límites de diversas unidades de actuación. Así, de las 943 hectáreas de suelo urbano de partida, se suprimen 93 pero se añaden 119, lo que supone el incremento final de 25 hectáreas en todo el municipio (968 en total).

Urbano de Platja d’en Bossa

Entre las nuevas zonas urbanas destaca la franja de primera línea de costa de Platja d’en Bossa, ocupada por hoteles del Grupo Empresas Matutes (Hard Rock o Palladium), que fue desclasificada por una sentencia judicial. Al considerarse que las licencias otorgadas en su día legitiman estos establecimientos turísticos, en la ley balear de Urbanismo la izquierda introdujo una disposición transitoria para que en el momento en que se revisara el planeamiento municipal se pudiera declarar este ámbito como suelo urbano sin la posibilidad de cambiar de usos, entre otras condiciones.

Sobre el suelo urbanizable, las Normas Subsidiarias en vigor delimitan una superficie de 179 hectáreas y en la propuesta de avance del PGOU se reduce a 119 hectáreas, lo que supone un recorte del 33,5% en global. El documento de evaluación ambiental califica de «muy relevante» la disminución de este tipo de suelo.

En total, se eliminan 136 hectáreas de suelo urbanizable: 64 hectáreas pasan a urbano, como Can Raspalls, por ejemplo, y 72 hectáreas a suelo no urbanizable al no haberse desarrollado nada. La mayor parte se concentra en la zona de las calas de Poniente, con la descalcificación de siete antiguos urbanizables, entre ellos el denominado como Cala Vedella Norte o los sectores 4.23 y 4.24 de Cala Corral.

En todo caso, el nuevo planeamiento urbanístico delimita nuevas zonas urbanizables para completar la trama urbana, como sucede en la zona de Cala de Bou. También se delimitan nuevas zonas urbanizables para cubrir diversas necesidades del municipio, como la nueva zona industrial del polígono del aeropuerto o el terreno de Can Raspalls donde el anterior gobierno de izquierdas proyectaba construir las nuevas viviendas de los residentes desalojados y los que aún residen en el segundo bloque de los apartamentos Don Pepe, en es Codolar.

Estos dos nuevos urbanizables se incorporarán antes al ordenamiento urbanístico a través de las Normas de Planeamiento Provisionales (NPP) que debe aprobar inicialmente el Consell este año. A partir de ese momento, la institución insular dispondrá de un plazo de medio año, sin posibilidad de ampliarlo, para su aprobación definitiva.

El nuevo urbanizable con mayor potencial de desarrollo se ubica en Platja d’en Bossa (17 hectáreas con capacidad para construir 341 viviendas), en la franja paralela a la calle Platja d’en Bossa desde el final de la calle Murtra hasta la parcela situada al oeste de la discoteca Hï y el parque acuático del Grupo Empresas Matutes. Este nuevo urbanizable se justifica en la necesidad de «ordenar y mejorar la accesibilidad» de Platja d’en Bossa y también la de «regularizar» diversas edificaciones: la discoteca Hï y el centro comercial La Sirena.

El análisis de impacto ambiental señala que la clasificación de nuevos urbanizables implica «la ocupación de terrenos que no estaban destinados» a ser desarrollados urbanísticamente, por lo que «producirá efectos». «Si bien», agrega, «debe tenerse en cuenta el balance, la reducción de la nueva superficie urbana potencial».