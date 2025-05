Fantasía Festival, un laboratorio de ideas y conexión humana

«Este festival no solo es arte y música, sino también conciencia ecológica, bienestar y experiencias para todos los sentidos. Ibiza se convertirá durante tres días en un laboratorio de ideas, creatividad y conexión humana». Así se presentó ayer el Fantasía Ibiza Festival, que llenará de actividades artísticas el centro de Vila entre el viernes y el domingo, con todas las actividades gratuitas. Una presentación para la que eligió un lugar muy especial, la Escola d’Art de Ibiza, con varios de los artistas presentes y los alumnos como público. Se trata de una cita de arte interdisciplinar, un escaparate excepcional para los artistas, una «herramienta más para fomentar Ibiza como destino cultural», aclaró Lucia Barbiero su fundadora.

Varios artistas participaron en la presentación, en la Escola d’Art de Eivissa. / FIF

La presentación comenzó con la bienvenida del director de la escuela Manel Ortí, que dio paso a Andrea Molina, que presentó la colección ‘Diluvio Universal’, realizada por los propios alumnos del centro y que será parte del festival. El tema inspirador este año es el agua ,ya que es la molécula de la vida y además «gran maestra nos enseña a fluir y adaptarnos y es muy interesante ver como cada artista expresa su sentir con respecto a este elemento que damos por sentado y a través del arte podemos comunicar valores y despertar conciencias», señaló Barbiero, acompañada por Juan Miguel Costa, director insular de Turismo, y Carmen Domínguez, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ibiza.

Varios artistas participaron en la presentación, en la Escola d’Art de Eivissa. / FIF

Durante la presentación se desvelaron algunos de los eventos y artistas destacados del festival, como Javier Ferrer, que presentará su proyecto ‘Aigua’, una experiencia sonora que fusiona lo analógico y lo electrónico para conectar con los elementos naturales, el viernes en el baluarte de Sant Pere; Susana Paz y ‘Los Mundos de Sonrisas’, con sus propuestas cargadas de magia y fantasía para grandes y pequeños en el paseo de Vara de Rey el viernes; los artistas Nika Indorf y Chispart, que aportarán su visión artística del agua como los demás artistas invitados todos los días en la Plaza del Parque y Vara de Rey; la innovadora empresa NAMI Project, especializada en microorganismos probióticos vivos, que ofrecerá una conferencia el domingo 18 en The Standard; el multiinstrumentista Ángel de la Llave, que presentará su nuevo proyecto musical en Vara de Rey el sábado; la bailarina María Lozano en el Reina Sofía el domingo, o la dj Patrica Foxy Bitch y su proyecto ‘M.A.S.S.’ con un ritual inicial para honrar el agua en el Baluarte de Sant Pere el domingo.

Los alumnos fueron el público invitado al acto. / FIF

La programación combina conciertos, danza, grafitis, talleres de crecimiento personal, talleres de pintura, un concurso de pintura rápida por la academia Al Traç y charlas inspiradoras.

Las charlas tendrán lugar desde las 17 horas en The Standard, el viernes con la ONG Creatives for the Planet, o el ‘Elixir de Vida’ por Richard Poiré, el sábado Estíbaliz Romaña y el poder terapéutico de la pintura, la artista Eva Álvarez y el fluir con la vida, el domingo Nami Project y los microorganismos, y para cerrar Océano Salvatore y el poder sanador del agua. En el mismo hotel estará los tres días la instalación inmersiva que captura los cinco sentidos de la artista multimedia Marie Su Loher.

Lo conciertos

Los músicos que actuarán en el Reina Sofía durante los tres días serán Kinky Bwoy, BESET Collective y la banda de Shalá, Ibango Tribe, Rebecca Gamboa y la James Band, Paco Fernández Band, Ibossim Flamenco, el músico y escritor Juan Pablo Pellicer, Andrés Wienecke, el Juampix, Roxela Folk Mix, Iggi Loop, Half Up, Susanna Rozsa y David Villefort y la poesía de los Perros Viejos, con Charo Navarro acompañada por el teclista Iván Álvarez Rodríguez

En el Baluarte de Sant Pere tocarán La Moros, Diana Ciliberti o Kirtan Ibiza. En Vara de Rey, Alas de Luz, OMI duo, y Circle Song, con la participación de la performer Lucia Unia, el artista performativo Iuri Maffia y la bailarina Melanie Chams. El viernes se proyectará videoarte con ‘Horizontes de agua y sal’, de Lina Andiñach, Julia Fragua y Julia Roig; ‘Regeneration’, de Barbara Di Giacinto, y ‘Sirenas’, con Sara Fenix.

Danza y ‘performances’

También se podrá disfrutar de la danza y las performances de Del Blanco, producciones con la Tribu Akkua, Serena Dance, las Podzisisters, el body painting colectivo por Cynthia Moro, el ‘Yoga Flow beat’ de la artista Cris44, la Biodanza de Erika Cervera, el proyecto ‘Taqsim Dance Project’, y el ilusionista Sasha Crespi.

El sábado habrá un evento especial a las 11 horas, una danza circular y colectiva para la paz mundial en la que todos pueden participar, organizada por Nuria del Sol.

También participarán los grafiteros Boke, Ruinseñor, Erick Tattoo aka Tron 420 y Enia y habrá talleres de pintura con Educarte.

El maestro de ceremonias será cada año El artista desconocido Monti, con la participación especial de Vaporustedes y la fundación Ibiza Inclusivas, encargados de la serigrafía de los bolsos que se distribuirán para recibir donaciones a favor tanto del festival y los artistas como de la fundación

En el Baluarte de Sant Pere esterá la exposición de las obras creadas con materiales desecho por los artistas del concurso Zero Waste y la del ciclo de moda de la Escola d’Art de Ibiza.

Los tres días habrá una exposición colectiva y pintura en vivo en la Plaza del Parque y Vara de Rey, en las que participan los artistas Abymagicolors, Adriana Mabel Polanco, Adriana Reyes Bayona, Almudena Lozoya, Ángel Naves, Ángela García Rodríguez, Antoni Marí Tirurit, Ariel Gellida, Boke, Chispart, Elena Camacho, Enia, Estíbaliz Romaña, Eva Álvarez, Ezquiel Herrera, Gustavo Sánchez, Lee Needham, María José Mínguez Sainz, Mauricio Chaves, Melinda Balis, Mirela Gheorghiu, Nika Indorf, Pilar Maestre, Ricky Ruenda, Ruinseñor, Suzanne Frings y Toto, además de los artesanos Esparza Silk, Forquillart, Fabio Masetto (algarobart), María Casas Martínez, Valeria Mar de Fuego, Vivo y Rafa Escuin (Vesica circles).