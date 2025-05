Los productores de Ibiza recogerán 2,7 millones de kilos de patata en 2025

Los agricultores ibicencos están enfrascados estos días en la primera y principal cosecha de patata de la temporada, para la que prevén unos resultados finales de 2,7 millones de kilos recolectados. Así se dio a conocer ayer durante la presentación de la segunda edición de la ‘Fira de sa patata eivissenca’, que se celebrará este sábado en Sant Josep .

En total, las producciones profesionales han plantado 125 toneladas del tubérculo. De esta cantidad, el 65% corresponde a patata vermella, en su mayoría de las variedades Désirée y Bartina, las dos que cuentan con el sello distintivo que las certifica como producción local. Por contra, el 35% restante de variedades blancas está copado por la Agria, según detallaron el director insular de Agricultura, Joan Marí, y el técnico de Promoción de la calidad agroalimentaria del Consell, Josep Lluís Joan.

Aunque la mayor parte de fincas han podido aumentar ligeramente su plantación respecto a 2024, se da la circunstancia de que la cifra global caerá en torno al 10%, ya que el año pasado se sembraron 138 toneladas de patata en el conjunto de Ibiza. Esto se debe a que el principal productor de la isla, Mister Chippy, que es el proveedor de Eroski en Balears, ha trasladado este año una parte de su producción a Mallorca.

La sequía de septiembre

Según precisó el responsable de esta empresa, Juan Tur, este cambio obedece a que, por una parte, este año convenía dedicar al forraje varias de las tierras que empleaban en Ibiza, con el fin de facilitar su regeneración. Por otra parte, cuando le tocaba hacer las previsiones de siembra y de compra de semilla, el pasado mes de septiembre, la isla se encontraba en situación de alerta por la falta de lluvias.

Presentación de la campaña de la patata ibicenca en Can Tura. / Toni Escobar

«No llovía nada, así que no me atreví a plantar tanto en Ibiza por miedo a que no tuviéramos agua suficiente», recordó Tur. Finalmente, su empresa ha sembrado 30 toneladas en Ibiza y la misma cantidad en Mallorca, aunque prevé revertir esta situación puntual si las reservas hídricas recuperan cierta normalidad.

Pese a la sequía que sufría la isla a final del verano pasado, las lluvias del pasado mes de marzo han perjudicado ligeramente a otras producciones. Es el caso de Can Tura, en Sant Antoni, el lugar elegido para presentar la nueva campaña de patata vermella eivissenca.

El responsable de esta finca, Vicent Prats, detalló que entre enero y febrero sembraron dos toneladas de patata en dos hectáreas de superficie, que empezaron a recoger a mediados del mes pasado. Debido a los cambios de temperatura que produjeron esas precipitaciones, han tenido que anticipar la recolección de una parte de la cosecha para evitar que se perjudicara.

A mediados de junio, cuando finalicen estos trabajos, calculan haber obtenido entre 30 y 40 toneladas de patata, indicó Prats, que dirige la finca junto a su padre, Toni. Aún quedará la segunda tanda del año, que plantarán entre finales de agosto y principios de septiembre para tenerla a punto antes de Navidad. Aunque esta segunda cosecha es menos productiva, es indispensable en Ibiza para disponer de patató con el que realzar el sofrit pagès de los días de fiesta.