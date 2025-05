Los hoteleros pitiusos no ven asumible la subida salarial que piden los sindicatos

La patronal hotelera de las Pitiusas espera que se llegue a un acuerdo con los sindicatos en la mesa de negociación que se está celebrando en Mallorca por el convenio balear de hostelería. Sin embargo, a priori las subidas que plantean UGT y CCOO no serían asumibles para el sector, según advierte Maria Costa Roig, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif).

«Los sindicatos piden una reducción de la jornada laboral en el sector a 35 horas semanales. Este es su objetivo, y solo esta medida ya supondría, de facto, una subida de un 12%» que se «sumaría al 19% de subida salarial» como tal que están pidiendo los sindicatos, a aplicar durante los próximos tres años (un 8% el primero, un 6% el segundo y un 5% el tercero.). Con todo, la Fehif concluye que esta subida, que sería de alrededor del 31% en tres años, «es una barbaridad».

En todo caso, por sus palabras, parece claro que sí o sí habrá incremento salarial, pero el gran punto de desacuerdo es en qué medida debe producirse esta mejora. «Claro que para vivir en Ibiza se necesita un buen sueldo, salarios dignos. Esto está clarísimo», añade Costa, quien señala que las negociaciones continúan en marcha y que aunque todavía no hay acuerdo, esperan poder tenerlo «a final de mes, siendo optimistas». Los empresarios baleares del sector pusieron sobre la mesa, a finales de abril, una subida del 8,5% de aquí a 2027, una cifra que los sindicatos consideran totalmente insuficiente.

«Salir todos ganando»

«Tenemos que ver por dónde va la negociación y estudiar si esta reducción de jornada que ellos piden puede tener algún tipo de flexibilidad o de adaptación. Ahora, por el momento, todo está muy en el aire en este aspecto», agrega la presidenta de los hoteleros pitiusos. Costa hace hincapié en que lo adecuado es llegar a un acuerdo «en el que todas las partes salgan ganando». «Tenemos que ver qué equilibrio podemos encontrar para que podamos salir beneficiados todos», reitera.

Por otro lado, Costa señala que el absentismo es ahora uno de los grandes problemas del sector. Se refiere a las ausencias de uno o pocos días que no llegan a considerarse como baja laboral: «Es una realidad y hay una tendencia de aumento de este absentismo». Alerta del especial impacto que puede tener en hoteles de grandes dimensiones (aunque «no solo»): «Pongamos el caso de una empresa con unos 200 trabajadores. Imaginemos el nivel de absentismo y el nivel de dificultad que puede suponer revisar cada día un poco quién ha fallado y quién no, quién puede sustituir y quién no. Es un dolor de cabeza más».

Los sindicatos

La negociación por el nuevo convenio de hostelería fue precisamente uno de los asuntos que centraron las intervenciones en el parque de la Paz durante la concentración del 1 de mayo de UGT y CCOO en Vila por el Día del Trabajador. Consuelo López, secretaria general de CCOO en las Pitiusas, dijo en aquel momento que las posturas estaban «alejadas».

Afirmó que la cuestión salarial es el principal punto de desencuentro entre ambas partes. «Hablan de subir un 8,5% los salarios en tres años. Son incrementos ridículos. Mirad cuánto vale pasar una noche en un hotel de cinco estrellas y luego hacemos la cuenta de lo que gana el trabajador por atender a esos clientes de lujo», criticó López ante los concentrados. Sobre las dificultades para completar las plantillas, esta representante sindical defendió en la concentración que la clave está en pagar más, aludiendo al precio de la vivienda y de la cesta de la compra.

A mediados de marzo, el secretario general de UGT en las Pitiusas, Pedro Campillo, auguró que esta negociación sería complicada, pero que confiaba en que al final se logre un acuerdo. «Estamos que nos morimos de éxito, tenemos unas temporadas que, según nos dicen, cada vez son más amplias, cada vez viene más gente, cada vez hay más negocios abiertos (...) Hay trabajadores que no tienen casa y llenan la bolsa de la compra con dificultad», advirtió entonces Campillo.