Solo uno de cada cuatro pitiusos con asperger está satisfecho con su empleo

La Asociación Asperger Ibiza y Formentera (AIF) celebra este martes la jornada Asperger y Empleo suspendida hace un mes por el fallecimiento del expresidente del Consell de Ibiza Pere Palau. La jornada tendrá lugar en el Centro Cultural de Jesús a partir de las diez de la mañana.

Además de diferentes charlas, durante la jornada se darán a conocer los datos de una encuesta que AIF ha hecho entre 26 personas de Ibiza y Formentera con asperger, de las que el 88,5% obtuvieron el diagnóstico en edad adulta.

La principal conclusión de esta encuesta es que solo el 24% de los encuestados se muestran satisfechos con su situación laboral. Además, destacan que las personas con asperger tienen unas características que les hacen más vulnerables al estrés y que los entornos laborales no se adaptan a sus necesidades, lo que les genera malestar. Esto explica, según AIF, las altas tasas de insatisfacción laboral en el colectivo, que provocan bajas, que se les reconozca la incapacidad o que no estén disponibles para trabajar.

De las 26 personas encuestadas en Ibiza y Formentera la mitad no tiene empleo por diferentes motivos, sobre todo por estar estudiando, aunque uno de cada tres busca empleo y el resto está de baja o con incapacidad reconocida o se ha tomado un periodo de descanso.

Entre las principales respuestas de los no que no tienen empleo se encuentran que no les han dejado hacer correctamente su trabajo o que han sufrido abusos por querer hacerlo bien, que no se sienten realizados o cómodos con sus compañeros, que les genera tensión estar expuestos al público o que sufrían desgaste al no ser puestos adaptados.

Entre los empleados, el 82,3% trabajan para una empresa, el 5,9% son autónomos y el 11,8 por ciento restante está en otras situaciones.