Paula martínez, doctora en la Unidad de Hospitalización a Domicilio: «En una casa siempre hay una lámpara o un clavo para colocar un gotero»

«Sobresaliente vuestra profesionalidad y empatía. No se puede pedir más», «gracias de todo corazón al gran equipo de médicos y enfermeros de la Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD) por su dedicación, profesionalidad y humanidad». Son palabras extraídas de algunas cartas de agradecimiento de pacientes de la UHD de Can Misses publicadas en Diario de Ibiza a lo largo de los 25 años que lleva funcionando. En este tiempo, la unidad ha atendido a 7.000 pacientes y ha evitado más de 180.000 estancias hospitalarias, según datos del Área de Salud de Ibiza y Formentera. Desde la gerencia señalan que éste «es uno de los servicios que más felicitaciones recibe por parte de la población, lo que indica un alto grado de satisfacción de los usuarios». Antes de los agradecimientos, sin embargo, hay pacientes a los que, de primeras, aún les sorprende que les «manden a casa».

¿Cómo reacciona un paciente al que se le dice que puede ser tratado en su hogar como si fuera el hospital?

A veces, la primera reacción es de rechazo, sobre todo si no nos conocen, porque hay gente que piensa que les envían a casa porque el hospital siempre está lleno, o que les dejarán de aplicar el tratamiento... Pero cuando se lo explicamos, hay un acuerdo y quieren irse a casa, están muy agradecidos.

¿Tienen que cumplir algún requisito?

Tiene que ser un paciente estable, del que tengamos un diagnóstico claro, que tenga un criterio de ingreso y, si está conforme, hay un acuerdo entre el paciente, su familia y el médico que nos lo deriva. Una vez visto, cuando valoramos su estado y las condiciones, al día siguiente ya empezamos el tratamiento en casa.

¿Cómo ha cambiado en los 25 años la forma de atender en casa?

En diciembre cumpliré 13 años en la unidad, no soy la que más tiempo lleva, pero lo que es la esencia de la hospitalización domiciliaria no ha cambiado. Cambian las personas, los tratamientos o los protocolos...

¿Y los motivos de ingreso? En 2001 el Diario publicó que los pacientes más atendidos eran los oncológicos y en 2017 se hablaba de hospitalización domiciliaria para evitar infecciones nicosomiales.

Es muy general y todo va por épocas. Hay veces que hay muchos pacientes crónicos con insuficiencia cardiaca descompensada o pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)... Hay temporadas en las que a lo mejor lo que más se hace son curas y en invierno lo que más tenemos son problemas respiratorios o gripes, pero no tenemos más de una cosa que de otra.

¿Hay algo que sea más complicado de tratar? Un paciente oncológico o terminal, por ejemplo.

Aquí también está la Unidad de Cuidados Paliativos y hay casos en los que nos consultan si el tratamiento hospitalario se puede hacer desde casa. A veces también el Servicio de Urgencias de Atención Primaria o el 061 nos contactan para situaciones de últimos días, para quienes quieren morir en casa. Siempre guardamos una cama para este tipo de casos.

En este sentido, ¿se preparan de una manera diferente a otros especialistas sanitarios?

Nosotros realmente no tenemos especialidad. La mayoría somos médicos de familia. En otras unidades de España hay internistas, cirujanos, neumólogos... Pero como ahora no existe una especialidad domiciliaria, puede haber de todo.

¿Ayuda más ser médico de familia para ir a las casas de los pacientes?

Bueno, yo me formé aquí y en Atención Primaria ya hacíamos atención a domicilio. Está claro que lo que es atención en hospital no, pero, por ejemplo, en cuanto a los paliativos o la gente que quiere morir en casa, Atención Primaria hace muy buen trabajo. Muchas veces, si son enfermos a los que ya conocen y que quieren estar en su hogar, hay personas que tampoco necesitan una atención hospitalaria. Es un momento de la vida en el que nos estamos apagando y, si está todo controlado, a veces ni nos llaman.

¿Cómo es un día en la UHD?

Empezamos a las ocho de la mañana y hacemos una reunión de una media hora con un listado con todos los enfermos y comentamos uno a uno cómo van. En caso de que haya pacientes nuevos, revisamos antecedentes, diagnósticos, peculiaridades y lo que tenemos que hacer y nos repartimos las visitas. Hacemos tres equipos. Normalmente, dos de ellos los forman un médico y una enfermera y el otro es una enfermera sola, que visita a quien el día anterior vio un médico.

¿A cuántos pacientes atienden?

Ahora mismo tenemos un máximo de 22 pacientes y siempre contamos con esa cama extra por si hay una situación de últimos días. En época de gripe se incrementa el equipo y podemos llegar a 30 pacientes. Este año ha caído de enero a abril pero no hemos conseguido médico, aunque sí una enfermera más, por lo que hemos podido llegar a 24 pacientes.

También hacen valoraciones.

Sí, sobre todo si por la noche nos han llamado desde Urgencias. Pasamos a ver al paciente para que se pueda ir a casa lo antes posible. También hacemos valoraciones en planta, nos llaman de Atención Primaria o quedamos con algún familiar presencialmente o por teléfono para explicarle cómo funciona la unidad, qué pasa, por qué se va el paciente a casa y cómo serán los días siguientes.

Después, a recorrer la isla.

Nos dividimos intentando que un equipo se dirija a Santa Eulària y Sant Joan, otro a Sant Antoni y Sant Josep y luego está la zona de Vila. Igualmente, esto es algo que cambia según los casos porque hay veces que hay más pacientes en un municipio que en otro.

¿Se les visita a diario?

Casi a todos sí, aunque en curas a veces se dejan pasar algunos días porque es mejor para la herida. A los pacientes que están muy estables les vamos a ver sólo para saber cómo van o les llamamos para preguntar cómo se encuentran.

¿Cuántos son ahora en el equipo?

De lunes a viernes estamos dos médicos y tres enfermeras en el turno de mañana, hasta las tres. Luego quedan un médico y una enfermera de guardia, para estar pendientes de lo que surja. Lo que es el equipo, son una técnica auxiliar en cuidados de enfermería, cinco enfermeras y una sexta que ayuda a cubrir vacaciones y reducciones de jornada.

¿Hay un máximo de días que hayan estado pendientes de un paciente?

Hubo un paciente con el que estuvimos dos años y medio, pero eso es muy raro. De hecho, estuvo un año ingresado en hospital y luego dos años y medio tratado por la UHD... Pero normalmente son estancias de unos 20 días.

En cuanto al material, ¿qué cambios hay en la forma de atender en casa?

La hospitalización a domicilio evoluciona como lo hace la asistencia sanitaria. En los 12 años que llevo en la unidad, las bombas [elastoméricas—que permiten administrar analgésicos de forma continua—] han cambiado, quizá son un poco más sofisticadas ahora, o hay accesos venosos cada vez mejores o antibióticos nuevos, con diferentes estabilidades... Pero igual que en el hospital. Aunque hay un caso curioso, porque en el hospital están los palos de goteros, que llevan la medicación, el suero, o lo que necesite el paciente... Pero en las casas nos las ingeniamos.

¿Qué hacen?

Las perchas son muy útiles. Y siempre hay algún sitio, un marco, una lámpara o un clavo en la pared, para colocarlo. Eso a la gente le hace mucha gracia.

¿Dan también consejos sobre como adecuar las casas?

Si se trata de un paciente que lleva mucho tiempo en el hospital y que ha pasado a ser dependiente, preguntamos las condiciones que hay en la casa y hay veces que se demora el traslado. Si se necesita una cama articulable o en el hogar hay una bañera en lugar de una ducha... En invierno tenemos que recomendar que se ventilen las casas cuando no están bien acondicionadas y hemos encontrado casos de viviendas sucias en las que hemos tenido que insistir en que se sigan las medidas higiénicas. También hay veces que el propio paciente nos ha dicho que estaba mejor en el hospital y no se le ha movido.

¿Los pacientes suelen ser mayores?

Hay de todo. Ahora mismo hay un chico de 33 años. Alguna vez hemos tenido niños con enfermedades crónicas, que eso no es criterio de exclusión... Muchas veces los padres son geniales y saben muy bien sobre lo que les pasa a sus hijos y los cuidan genial.

¿Hay ahora más personas que no tienen quien les cuide?

No. Cuando hay familiares son estos quienes se ocupan y, si no, se suelen destinar recursos económicos para que haya un cuidador. Igualmente, hay gente que es independiente y, si está bien a nivel cognitivo, nos puede abrir la puerta y atender al teléfono, no es un requisito que tenga compañía. Aunque, en el caso de los mayores, es raro que estén solos, porque a veces se les ve muy capaces, pero se aturullan un montón cuando les explicamos las cosas, cuando nos vamos.

¿Cómo es para los pacientes disponer de este servicio?

No es lo mismo que estar en el hospital. Están en su casa, duermen en su cama las horas que tengan que dormir... Porque en el hospital puede que al compañero le hagan una analítica a las siete de la mañana y ya no puedan seguir durmiendo. Están con su comida, con su baño y con las visitas de la familia, que en el hospital no son iguales. En este sentido, es fantástico.

¿Qué supone para el sistema?

Es muchísimo más barato. Una cama de la UHD vale 383 euros al día, en comparación con los entre 1.092 y 1.394 de una cama de hospital. Tenemos cálculos de que se reduce el gasto unos 23.397 euros al día. En una última sesión vimos que, en pocos meses de funcionamiento, con lo que se ahorraba el hospital teníamos para comprar un coche nuevo.

Hablando de coches, ¿cuántos forman la unidad y cuántos kilómetros llegan a hacer al día?

Ahora tenemos cuatro coches, pero siempre solemos tener uno en el taller... Y se hacen un montón de kilómetros. El otro día alguien decía que en un turno hizo 50 o 60... Saldrían más de 40.000 kilómetros al año entre todos los recorridos. Muchos consideramos que conocemos la isla a partir de los pacientes que tenemos.

¿Cómo les afecta el tráfico del verano?

Necesitamos mucho más tiempo, tanto al conducir como para aparcar. Lo ideal sería tener una manera de medirlo, porque no es lo mismo tener 22 pacientes cerca que 22 pacientes lejos. Las UHD de España están intentando establecer criterios. En teoría es una media de siete pacientes por una enfermera, pero no es lo mismo si se tarda más en llegar, si hay curas complejas... En la Península es diferente porque hay algunos que van en taxi, otros tienen conductor o van en transporte público.

Cuando empezó el servicio no había WhatsApp o GPS para localizar las casas...

Era muy chulo porque antes nos hacían croquis para llegar a las casas o nos indicaban que en la piedra roja girásemos hacia tal lado, y así encontrábamos los sitios. Nos guardábamos los dibujos y eso era como oro en paño. Yo, como soy de las viejas, aún me fijo un montón en las direcciones, porque el GPS a veces te dirige a un sitio que no es, o miramos antes la dirección porque sabemos que nos quedaremos sin cobertura en alguna parte.

Además del tráfico, ¿qué más pedirían que se mejorase?

Tenemos planeado cambiar de despacho porque se nos ha quedado pequeño. También hemos pedido coches nuevos, porque tienen un montón de kilómetros y los cogen muchas manos. Nos faltan más recursos materiales para ampliar las atenciones.

¿Si fueran más, podrían ampliar este servicio?

Creo que sí. Porque la gente cuando lo conoce lo pide, y está encantada de poder estar en casa con su tratamiento.

¿Cómo está la situación en Formentera?

Actualmente no vamos. Hay Unidad de Paliativos pero no UHD. Nos han preguntado qué necesitaríamos, que sería otro equipo y otro coche, y nuestra idea sería tener la base aquí y desplazarnos allí. Es un proyecto del que se ha hablado varias veces e imagino que en el futuro se hará, pero ahora mismo no.

¿Cómo ve este servicio en los próximos años?

Creo que se va a ampliar porque es el futuro. Vamos a tener más equipos y más recursos para que la gente pueda estar en sus casas el mayor tiempo posible mientras se les pueda atender allí, porque todo son comodidades.