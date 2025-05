Un maestro budista en Ibiza: «No creo que pueda volver aquí ni tampoco al Tíbet»

Khenchen Dönyö Rimpoché fue uno más de los miles de tibetanos que tuvo que abandonar su hogar en 1950 por culpa de la invasión de China.

Cabría pensar que un exilio forzado y tan traumático es el caldo de cultivo perfecto para soñar con la venganza, pero esa es una de las palabras que no existen en el vocabulario de este lama, un maestro espiritual del budismo tibetano que, acompañado por 21 colegas, se encuentra este fin de semana en Ibiza para repartir su sabiduría en las jornadas organizadas por el centro budista de Sant Llorenç.

Casi un centenar de fieles se han acercado hasta el lugar para escuchar las enseñanzas, traducidas al momento, pronunciadas entre plegaria y plegaria.

Khenchen Dönyö Rimpoché posa para Diario de Ibiza. | G.S.

«Los chinos invadieron el Tíbet y en 1950 tomaron el poder. Fue una época muy difícil porque destrozaron miles de monasterios y mataron o encarcelaron a todos los monjes. Fue un momento muy desafiante para los tibetanos y muchos tuvimos que escapar y exiliarnos», recuerda para Diario de Ibiza, con un tono sosegado que contrasta con la dureza de la historia que está narrando.

Uno de los lamas llama a la oración. | G.S.

Como a tantos compatriotas y siendo tan solo un niño, a Khenchen Dönyö Rimpoché no le quedó otro remedio que abandonar su tierra, en su caso para acabar en la India. «No voy a poder volver al Tíbet», se resigna, igual que tampoco cree que pueda volver a Ibiza, donde ya estuvo por primera vez hace 12 años.

En este caso no es por ningún invasor, sino consecuencia de su avanzada edad, que se deja traslucir en sus movimientos lentos, aunque mentalmente no queda duda de que la clarividencia le asiste. «Claro que me encantaría volver a Ibiza, pero lo cierto es que tengo mucho trabajo en mi monasterio y yo ya tengo una cierta edad, así que lo veo difícil», reconoce.

Los lamas son objeto de gran respeto y devoción por parte de sus seguidores, quienes los consideran la encarnación de las Tres Joyas (Buda, Dharma y Sangha) y las cualidades de las deidades de meditación. No hay más que ver el extremo respeto con el que tratan a Khenchen Dönyö Rimpoché el resto de lamas para entender la veneración que le profesan.

No en vano, es el abad del monasterio de Mirik, situado en la localidad india de Darjelin. Una auténtica autoridad del budismo que predica la fe muy lejos de su hogar original. «Mi trabajo consiste fundamentalmente en dirigir todo tipo de rituales, y a todos los monjes y monjas del monasterio. Me ocupo de la dirección del monasterio, pero también de dar las enseñanzas», resume.

Enseñar el Dharma

El papel principal de un lama es enseñar el Dharma (las enseñanzas de Buda), transmitir iniciaciones y guiar a sus discípulos en la meditación y otras prácticas espirituales. Eso es lo que hace en mitad de la naturaleza en Sant Llorenç, donde todos le escuchan en completo silencio, ya sean otros lamas o fieles de la isla que han aprovechado la oportunidad de escuchar las lecciones del maestro.

¿Y qué receta nos recomienda aplicar el budismo para mejorar nuestras aceleradas vidas de ciudadanos occidentales? «La filosofía budista predica la no violencia, el amor, el cultivo de la compasión y de la actitud altruista. Es pensar en el beneficio ajeno y ser consciente del sufrimiento mental de los demás. Es buscar un método, una manera de disipar el sufrimiento de los seres».

Casi nada. ¿Y cómo se consigue algo tan complicado? «Hay toda una serie de meditaciones y formas de trabajar con la mente para transformarla. Amor, compasión, paciencia, esas son las herramientas para apaciguar la mente y lograr nuestro beneficio interior».

«Hay mucho estrés»

Suena idílico, pero también difícil de aplicar en esta sociedad nuestra en la que vamos siempre quemando rueda. El maestro no puede estar más de acuerdo.

«La gente tiene mucho trabajo, mucho estrés y mucha tensión mental. Hay muchos problemas emocionales y mucho sufrimiento interior. Muchos se ponen a beber alcohol, o buscan otras maneras similares para aliviar ese sufrimiento, pero son soluciones temporales. A lo mejor el sufrimiento se alivia durante unas horas, pero no es un alivio a largo plazo y se puede llegar a casos extremos como el suicidio. Por eso, el budismo es un camino muy beneficioso, especialmente con toda esta agitación que sufre la sociedad actual».

En esta segunda visita a la isla, el maestro ha confirmado que aquí «gusta mucho la filosofía budista», sobre todo porque los fieles «encuentran el alivio mental cuando meditan».

«Esto hace que se genere confianza en la meditación y en las enseñanzas budistas. La gente descubre buenas sensaciones y por eso es que cada vez hay más gente interesada en la filosofía budista», predica, sin levantar la voz ni un decibelio.

El budismo es la cuarta religión con más fieles en el mundo, una clasificación que sigue liderando el cristianismo con su nuevo Papa al frente, León XIV. Khenchen Dönyö Rimpoché espera que el liderazgo que se estrena en el Vaticano sirva para reforzar la «muy buena relación» que une a ambas creencias.

«En realidad las bases que compartimos son similares: ayudar a los demás, a los pobres y a los necesitados, fomentar la solidaridad, el cultivo del amor y la compasión. Todos esos valores son comunes entre el cristianismo y el budismo. Luego cada una tiene sus distintos tipos de preceptos y particularidades, pero es extremadamente importante que todas las religiones vivan en armonía», pide por último el maestro, justo antes de que suene el gong que llama a una nueva plegaria, para la que ya le aguardan sus seguidores.