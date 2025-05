Comienzan los trabajos para el anclaje del dique de Port Nàutic

Los trabajos submarinos que se han llevado a cabo durante este fin de semana en el puerto de Ibiza despertaron la preocupación entre quienes pasaron cerca de esta zona marítima. Una embarcación estuvo realizando en el puerto labores que parecían de dragado, concretamente junto a la zona donde atracan los ferris que cubren la ruta entre Ibiza y Formentera, muy cerca de las instalaciones de Port Nàutic.

Preocupación por unos trabajos submarinos en el puerto de Vila

El resultado fue una enorme mancha marrón que afloró a la superficie del agua. «Acabamos de llegar de pescar y estamos viendo que tienen como unas cubas con escombros y hormigón, y que están a punto de tirarlos al mar», describía un testigo presencial que salió a pescar.

Sin embargo, desde la Autoridad Portuaria de Balears (APB) aseguraron que estos trabajos cuentan con «todos los permisos necesarios» por parte de la empresa Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS). «Tienen la aprobación del proyecto, el acta de replanteo y el informe ambiental favorable que procede, que es el de compatibilidad con las estrategias marinas, elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica», aclararon.

Desde la APB también detallaron que se está construyendo un tren de fondeo, donde va anclado el dique, y que es necesario realizar trabajos previos para preparar tanto el anclaje del dique como el martillo de cierre que va con bloques de hormigón.

En cuanto a la turbidez del agua, apuntaron que se están colocando bloques de hormigón y que, al colocar el bloque, se desplazaba el fango. «No hay dragado porque no están retirando material del fondo. Están trabajando en la zona donde va el contradique, no en la zona de paso de ferris», finalizaron.

La zona de los trabajos es la misma en la que debería ubicarse el dique flotante que PyLS, la nueva adjudicataria de las instalaciones que durante casi cien años ocupó el Club Náutico Ibiza, debería haber instalado ya.

El dique, que no ha estado listo en el plazo que establecían los pliegos de la concesión, a pesar de lo cual la APB ha concedido una prórroga, se está construyendo en Alicante y, según afirmó PyLS hace unos días, estará en el puerto de Ibiza este mes de mayo.

Por su parte, Damià Verdera, presidente del Club Náutico Ibiza, avisó del peligro de remover los lodos del puerto, ya que «están contaminados por hidrocarburos», y recalcó que dicho trabajo debe estar «muy supervisado por el departamento de Medio Ambiente».