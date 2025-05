Sant Antoni tomó muestras de Caló des Moro el día después del vertido

El Ayuntamiento de Sant Antoni recogió la muestra de agua para realizar analizarlas en un laboratorio un día después de que se produjera el vertido fecal en la playa de Caló des Moro. Esto explicaría por qué dicha analítica concluyó que no existía ningún riesgo para la salud de quienes se bañaran.

Por contra, Salvem sa Badia recogió su propia muestra el mismo día del suceso. El análisis que encargó a otro laboratorio concluyó que el agua presentaba una concentración de enterococos intestinales que multiplicaba por cuatro el límite legal.

La cronología es la siguiente. A las 15 horas del 29 de abril, un atasco en las tuberías, provocado por toallitas y compresas, desembocó en un vertido de aguas fecales. A las 17.30 horas, los miembros de Salvem sa Badia recogieron su muestra, que entregaron a las 19.30 a la empresa AiguaLab.

A las 9.00 del día siguiente, este laboratorio realizó su análisis, que arrojó una concentración de 738 unidades formadoras de colonias (u.f.c.) de enterococos intestinales en 100 mililitros. La cantidad límite que establece la legislación española para que el agua marítima se considere apta para el baño es 185, una cuarta parte.

Ese mismo 30 de abril, el siguiente día al vertido, el Ayuntamiento de Sant Antoni recogió su propia muestra a las 11.50 horas. Analizado el líquido en un laboratorio de la empresa Eurofins, el resultado es que la concentración era inferior las 100 unidades por cada 100 mililitros, por lo que se cumplía holgadamente el límite legal.

Versión del Ayuntamiento

Desde el Consistorio dicen no dudar de los resultados del análisis realizado por la plataforma ciudadana, pero «sí del procedimiento y el punto de recogida de las muestras».

«En la misma analítica publicada por Salvem sa Badia se confirma que se recogió la muestra por sus propios medios y no se especifica el punto de muestreo, por lo que el procedimiento no sería válido en los protocolos exigidos en la administración pública. Si la toma de muestras fue donde debería haberse recogido, no entendemos las discrepancias con las obtenidas por el Ayuntamiento, por lo que pensamos que la zona de muestreo podría no ser la adecuada», remarcan fuentes municipales.

En este sentido, agregan que «el departamento de Medio Ambiente sigue un protocolo específico para estos incidentes y las muestras se recogen por personal autorizado».

Por su parte, desde Salvem sa Badia aclaran a Diario de Ibiza que sí recogieron su muestra de agua en la zona afectada y que la única explicación plausible a la diferencia de resultados es que «el vertido ya se había diluido» cuando el Ayuntamiento recogió su muestra, ya que habían pasado 21 horas desde la llegada de las aguas fecales al mar.

Además, aclaran que, en cuanto tuvieron noticia, informaron de lo ocurrido a Diego Ponce, técnico de Medio Ambiente del Consistorio, que «al poco tiempo» les explicó lo que había pasado. De esta forma, el Ayuntamiento sabía lo que estaba sucediendo el 29 de abril, pero no recogió su muestra de agua hasta el día siguiente.

«Parece que entre las diferentes entidades no hay comunicación. Ese es el problema. Es como lo que pasó en Punta Xinxó, donde nos decían que era de Obras, no de Medio Ambiente. A nosotros nos parece que a veces es un poco de todos. Hace falta una gestión más unificada», reclaman desde la plataforma. «Y lo que sabemos todos, que la red de saneamiento es totalmente obsoleta e infradimensionada, y que hay que tomar medidas ya», finalizan.