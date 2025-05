La creadora Marie-Antoinette Courtens: «El arte es mi vida y mi libertad»

«Luz» y «libertad» son esenciales para Marie-Antoinette Courtens (Oss, Países Bajos, 1944), que hace referencia a estos dos elementos en múltiples ocasiones durante la entrevista concedida a Diario de Ibiza este viernes, unas horas antes de la inauguración de su muestra ‘L’art de la llum’ en la sala de exposiciones de Santa Eulària Sant Jaume 72. La creadora holandesa, que reside entre Tilburg y Ibiza, donde pasa largas temporadas, recibe a Es Diari en la galería municipal para hablar de su trabajo y, en concreto, de esta exhibición, que reúne 24 obras abstractas realizadas en los últimos 25 años. Dice sentirse «muy afortunada» de poder dedicarse a lo que le apasiona desde que era una niña. «No tengo nada, pero me siento muy rica por poder hacer lo que me gusta», insiste agradeciendo «el regalo» que sus padres le hicieron alentándole a perseguir sus sueños y proporcionándole las herramientas necesarias para convertirse en lo que es ahora: una artista consagrada que se mueve como pez en el agua entre la pintura, normalmente de gran formato y de vivos colores; la fotografía; y el grafismo, técnica de la que es una maestra. «Trabajé en París con Stanley Hayter, uno de los grabadores más importantes del siglo XX», destaca Courtens, que ha recibido numerosos premios, entre ellos el de la Bienal Gráfica del año 2000 del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE).

¿Qué supone para usted esta exposición en Santa Eulària?

Es un verdadero placer que me hayan invitado a exponer aquí. Para mí es muy especial y emotivo poder mostrar mi trabajo en el que ha sido mi pueblo durante años.

¿Qué es lo que se va a encontrar el público en ‘L’art de la llum’?

Esto que ves aquí es el resultado del trabajo de toda una vida. La exposición muestra creaciones realizadas entre el año 2000 y 2025 con distintas técnicas. En ‘L’art de la llum’ hay acrílicos sobre lienzo, grabados a la aguatinta y, además, una obra que combina esta técnica con la imagen y una fotocomposición que forman parte de mi trabajo más reciente. Siempre me ha parecido importante mostrar la evolución de mi obra. Gran parte de lo que aquí se puede contemplar pertenece a mi colección particular y no se había expuesto antes. Como podrás comprobar, evito en lo posible la iluminación artificial sobre mis cuadros porque yo lo que pinto es la luz.

Aparte de la luz, ¿cuáles son, en su caso, los elementos esenciales a la hora de crear?

La luz, el color, la emoción y la naturaleza son la base de mi trabajo. La libertad también juega un papel importante. Decido por mí misma lo que hago. Da igual si vendo o no, no dejo que nada me influya. También es muy importante el tamaño del lienzo. Trabajo muy concentrada en cada obra de arte.

Tengo entendido que pinta a diario...

Sí, soy muy disciplinada. Pinto cada día y me dedico solo a una obra. Puedo tardar bastante tiempo en terminarla, sea grande o pequeña, dos y tres meses, o más, por eso no tengo una gran colección al cabo de cada año. Además, todos mis grabados de aguatinta los imprimo yo misma en mi taller. Es posible crear una obra en una hora, pero para mí es una cosa muy seria y considero que hay que darle su tiempo, estoy mostrando mi intimidad porque los cuadros son parte de mí. Cuando pinto me olvido de que estoy en el estudio. El único espacio de tiempo en el que no creo es cuando presento una exposición, como ahora. Entonces me dedico a visitar el espacio expositivo a diario para convertirme en visitante y mirar mis obras con distancia.

¿Cuándo da por concluida una obra?

Lo más importante en el proceso creativo es empezar y, sobre todo, terminar. Es un momento delicado que para mí llega cuando empiezo a pensar en un nuevo cuadro. Es crucial, una vez que das por terminado un trabajo, no cambiar nada después. Si al final el resultado no te convence, para mí es mejor destruirlo que retocarlo.

Marie-Antoinette Courtens, en la sala de exposiciones municipal de Santa Eulària, Sant Jaume 72. / Vicent Marí

En esta exposición podemos ver un par de obras que tienen como base la fotografía. ¿Qué significa en su vida esta disciplina?

Siempre llevo conmigo una cámara. Me voy con ella a caminar por el bosque con tranquilidad para estudiar la luz. No pinto a partir de una fotografía, es algo que practico por separado. No me considero tampoco fotógrafa, soy una artista que toma fotos. Para mí la fotografía es una extensión del pincel.

Su inquietud artística casi le viene de fábrica...

Sí, empecé a pintar siento una niña y mis padres desde el principio estimularon mi creatividad. Nos dieron total libertad para elegir y eso es fantástico, esa es la base de todo mi trabajo. Recibí lecciones de pintura con un maestro desde los siete años y a los catorce me admitieron en la Academia de Diseño Industrial de Eindhoven. Después me formé en las academias de arte de Breda y La Haya. También me apunté a clases de fotografía.

¿Qué conserva de sus primeros años y que ha cambiado en todas estas décadas como artista?

Lo que todavía conservo es que sigo protegiendo mi libertad y lo que ha cambiado es que con los años he ido teniendo cada vez más claro lo que quiero. Mis cuadros han ido ganando complejidad.

La obra de Courtens viaja a La Haya La muestra ‘El arte de la luz’ de Marie-Antoinette Courtens viajará en otoño hasta Holanda. Se expondrá del 25 de octubre al 18 de noviembre en la galería Pulchri Studio, en La Haya.

¿Y qué es lo que persigue con su trabajo?

Lo que quiero es que cuando el público pasee por mis exposiciones no pase de largo por mis obras, sino que se detenga a contemplarlas y les dedique, por los menos, unos minutos. No pongo títulos a mis trabajos a propósito, para no condicionar la mirada del espectador y que sea libre de interpretar lo que desee. Yo trabajo para confrontar mi obra con las personas. Es por eso que me gusta hacer exposiciones y explicar mi obra. Hay personas que nunca han visitado un museo y que cuando ven mi cuadros les impactan, ese el mayor cumplido que puedo recibir.

Descubrió las Pitüses hace algo menos de cinco décadas. ¿Qué han supuesto en su carrera artística estas islas?

Para mí fue un amor a primera vista. El reflejo de la luz proporciona un color especial que no hay en Mallorca ni en ninguna otra isla. Es una cosa que es imposible de explicar. También me gusta la atmósfera internacional que tienen Ibiza y Formentera, con gente de todo el mundo muy interesante viviendo juntos en libertad. Es algo excepcional que me encontré cuando llegué y que todavía se mantiene. También me parece muy interesante la gente ibicenca, me gusta mucho la autenticidad que tienen, lo amables que son y lo abiertos que están a otras experiencias.

Uno de los acrílicos sobre lienzo de Corutens de la exposición 'L'art de la llum'. / Imagen cerdida por M.A.C.

¿Qué es lo que la motiva a seguir pintando a sus 80 años?

Captar la luz, que es emoción, y la naturaleza.

¿Qué diría que le queda por aprender y practicar en el campo artístico?

Estoy aprendiendo todo el rato, es algo que me gusta. Por ejemplo, en esta exposición presento una pieza en la que combino fotografía y obra gráfica y eso es algo totalmente nuevo en mi trabajo. Disfruto experimentando, pero experimentar solo es posible cuando se dominan todas las técnicas. Hay que tener una base sólida y eso es lo que te permite, por ejemplo, hacer abstracciones. Hay muchas obras abstractas que para mí solo son elementos decorativos que no dicen nada en el fondo. La abstracción no es posible si no se sabe antes dibujar y pintar. El arte abstracto no existe porque todo viene de la naturaleza, es una abstracción de todo lo que vemos a nuestro alrededor.

¿Ha pensado qué sería de su vida y la del resto de la humanidad sin arte?

El arte es mi vida y mi libertad. Es algo que está dentro de mí y que sale de forma natural. Lo he dicho otras veces, la cultura, de la que el arte es una gran parte, es la base de todo, sin ella es imposible el mundo. Tanto la libertad como la cultura son esenciales.