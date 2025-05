Bruno Roig, el último bombero pionero de Ibiza: «No tenemos nada de heroico, solo hacemos nuestro trabajo»

En 1979 se creó el Consell Insular de Eivissa y Formentera. Lo presidió Cosme Vidal Juan, que nombró conseller de Medio Ambiente a Jaume Ribas. En esa época, con tanto por hacer en un país en plena transformación, una de las tareas urgentes que le encomendaron a Ribas fue la creación del cuerpo de bomberos de Ibiza.

Tanta prisa corría el asunto que no hubo tiempo ni siquiera para montar unas oposiciones, así que, a través de contratos laborales al uso, se fichó a siete hombres: Vicente Guash , Juan Riera, Antonio Tur, Vicente Roig, Juan Juan, Juan Cardona y Julián Camblor, este último destinado a Formentera.

Dos años después, en 1981, ingresaron en el servicio los cuatro primeros bomberos por oposición. De esos 11 pioneros solo queda uno en activo, pero por poco tiempo. El 20 de mayo, el ibicenco Bruno Roig colgará oficialmente la manguera.

«Han sido 44 años, pero la verdad es que se ha hecho corto», resume con su aire sencillo y bonachón a Diario de Ibiza, sentado en las oficinas del Parque Insular de Sant Rafel, mientras se escucha de fondo el griterío de un grupo de chavales que se lo está pasando en grande en el garaje de los camiones.

Han cambiado las clases por una visita a los bomberos, como para no sentirse eufóricos. «Los niños son pequeños e inocentes y les va todo lo que vean heroico. Pero nosotros de heroico no tenemos nada. Hacemos nuestro trabajo», dice Bruno, a punto de cerrar una etapa laboral de más de cuatro décadas.

Extinguiendo un fuego en 1997 / D.I.

¿Y cómo empezó todo?: «Por casualidad. Acabé el Bachillerato superior y no sabía en qué meterme a trabajar. Vi las oposiciones, me presenté y las aprobé». Bruno tenía 21 años, era el más joven de todos los flamantes bomberos. Trabajaban en turnos de dos y ocupaban el piso de arriba de la vieja sede de la Policía Local de Ibiza, en la calle Vicent Serra. «Era una sala de 40 metros cuadrados sin embaldosar y con las paredes sin enlucir. Teníamos tres vehículos aparcados en la acera de enfrente y una escalera en plan carraca, con manivela», rememora.

Los Bruno Roig, padre e hijo / D.I.

Esa escasez de medios ayudó a Bruno a comprender que lo único verdaderamente indispensable para ejercer esta profesión era tener «ganas y vocación de servicio público». Bueno, y algo que requiere una explicación más larga.

"No es lo mismo trabajar en el parque de bomberos que ser bombero. Porque ser bombero es una forma de entender la vida. Yo ahora me jubilo, pero no dejaré de ser bombero hasta que me muera. Iré a un sitio donde haya aglomeración de gente y seguiré mirando dónde está la salida, si los enchufes están cargados de material y si las telas son ignífugas. Lastimosamente, hay gente que solo busca un puesto de trabajo y lo consigue, pero el bombero no es eso. El bombero es formarse cada día, estar reciclándote continuamente, y eso solo lo haces si tienes vocación y ganas de mejorar. Tiene que gustarte toda la vida».

Bruno Roig en plena acción / D.I.

Convivir con el sufrimiento

Es decir, que lo suyo no fue una vocación cumplida, sino un enamoramiento progresivo que seguirá presente cuando le entreguen su carnet de jubilado. Y como pasa en todos los amoríos dilatados en el tiempo, también hay que saber superar los momentos malos.

«Sufrimos con lo que vemos. Vas a un accidente de tráfico, a un incendio, a ayudar a una persona atrapada, y luego te llevas todo eso a tu casa, tienes a esas personas en la cabeza. ¿Cómo es posible que les haya pasado eso? Tienes que abstraerte un poco. Una persona con un trabajo normal se alejaría de esas situaciones. El bombero lo que hace es ir allí».

Los medios de la época eran otro mundo / D.I.

Y es en esos momentos límite cuando el bombero aprende sus lecciones fundamentales: «Vas a un accidente de tráfico, ves personas destrozadas y tienes que pasar de ellas. Te haces una exposición de lo que hay, pero ya no miras más. Si te paras a compadecerte de esa persona, lo que no haces es ayudarla. Son cosas que te da la veteranía». Y de eso tiene Bruno por arrobas, como confirman todas esas fotos, algunas en blanco y negro, que comparte para repasar su trayectoria.

Visita del presidente balear Jaume Matas / D.I.

Pero el gran enemigo de los bomberos no son los coches. Es el fuego. «En un incendio siempre siento un miedo controlado», cuenta, explicando que «la forma de atacar un incendio no es solo echar agua».

«Ese miedo controlado te permite saber lo que hay y hasta dónde puedes llegar, hasta dónde puedes jugártela porque hay accidentes y gente que cae en los incendios. Se trata de conocer la profesión y saber leer el incendio. Los colores del humo te indican si se va a producir una explosión. Tampoco es lo mismo actuar en un incendio si hay gente atrapada dentro o si no la hay. Si te tienes que arriesgar un poco más, pues te arriesgas», sentencia.

Y aunque «los incendios forestales son los más espectaculares para la gente», los que «más dolor de cabeza» dan a los bomberos son los que tienen lugar en un entorno industrial o urbano: «En el 90 por cierto de los casos hay gente implicada. Y si es por la noche, más. La gente está durmiendo, se van llenando los pisos de humo. Tienes que extinguir el incendio y salvar a la gente al mismo tiempo. Es una dinámica complicada».

Horror en Benimussa

Sin embargo, el momento más tenso en la carrera de Bruno no surgió de las llamas, sino de una llamada telefónica al Parque durante una calurosa tarde de 1989. Les requerían para picar piedra en un chalet de Benimussa. Literalmente.

«Fuimos tres y le dijimos al juez que no teníamos ningún martillo percutor. Él dijo que daba igual, que abriéramos el agujero con pico y pala. Sacamos a toda la familia entera. Cuando volvimos al Parque nos duchamos seis veces y durante tres o cuatro guardias estuvimos dándole vueltas. Son cosas que te marcan». Esa familia era la de Richard Schmitz. Los cuatro fueron torturados y asesinados en un ajuste de cuentas del cártel de Medellín.

Seguramente nada de aquello le contó a su Bruno, que por aquel entonces solo era un niño. Pero el chaval siempre estaba atento a su padre y le preguntaba por otras historias que prendieron la llama de la saga familiar. Ahora es uno más en el Parque. «Es un compañero más haciendo su trabajo, pero también es tu hijo. Y como padre, temes que le pueda pasar algo. Pero me lo ha puesto muy fácil porque es un chaval muy comprometido», agradece el padre a su sucesor.

Así que Bruno Roig júnior forma parte de la sesentena de profesionales del cuerpo ibicenco de bomberos, que necesitaría tener al menos el doble de efectivos, según su miembro más veterano. «Políticamente sé que se está haciendo trabajo para conseguirlo, pero va todo muy lento. No hay que plantearlo como un gasto, sino como una inversión en seguridad, igual que contratar médicos es una inversión en salud».

¿Y cómo ve el futuro de la profesión? «¿Lo dices por la Inteligencia Artificial? Habrá más ayuda tecnológica, pero siempre harán falta bomberos. Siempre».