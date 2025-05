El presidente de Ibiza se defiende de las acusaciones socialistas de no frenar el chabolismo

El PSOE de Ibiza arremetió este jueves a través de las redes sociales contra el presidente del Consell, Vicent Marí, del PP, por no hacer nada para frenar los asentamientos de chabolas en la isla. Tal como publicó este diario, en el pleno del miércoles, el presidente admitió que no tiene ninguna solución inmediata para resolver este problema.

Los socialistas reprodujeron el titular de este rotativo con el siguiente mensaje: «Vicent Marí, seis años gobernando el Consell. Sin ideas, sin propuestas, sin soluciones, sin asumir ninguna responsabilidad. ¿Dónde está Vicent Marí?».

Posteriormente, el grupo del PP en el Consell difundió en los medios de comunicación un comunicado de respuesta en el que exigía al PSOE que «deje de mentir y se sume al trabajo conjunto ante el problema más grave que sufre actualmente Ibiza». «No voy a permitir que se pongan en duda los sobreesfuerzos que estamos haciendo para abordar el problema de los asentamientos en nuestra isla». Marí reiteró lo que ya dijo en el pleno: «No tenemos recetas mágicas», aunque agregó que «con implicación» y sin ponerse de lado, «se están aportando soluciones». Reconoció de nuevo que «no hay soluciones inmediatas». «Pero no hacer nada no es una opción», señaló.

Así, el comunicado del PP reitera las iniciativas concretas del Consell apuntadas por Marí en el pleno para «avanzar en este tema», consistentes en la cesión al Ibavi de un solar en s’Hort de sa Fruita para la construcción de viviendas para funcionarios y otro aledaño al edificio de Carreteras. También se ha cedido un pabellón de sa Coma para habilitar 12 viviendas para la Guardia Civil del Mar y se han aportado tres millones a todos los ayuntamientos para que promuevan políticas de ayuda en vivienda.