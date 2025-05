Nuevo atasco en la carretera de Sant Antoni por trabajos de pintura

Este jueves por la mañana se ha vuelto a reproducir la situación vivida este miércoles en la carretera de Sant Antoni en dirección a Ibiza con importantes retenciones. El motivo es debido a trabajos de pintura de las líneas de la vía. Los conductores se han vuelto a sorprender al encontrarse de nuevo con los operarios realizando labores de mantenimiento. En esta ocasión, la caravana comenzaba antes del túnel de Sant Rafelm, desde donde solo hay un carril habilitado de bajada hasta la rotonda de Can Rova.

Se trata de un trabajo no urgente, por lo que choca que se estuvieran pintando a las nueve de la mañana, uno de los momentos de más tráfico del día. Desde el Consell de Ibiza recordaron este miércoles que ya se ha pedido en varias ocasiones tanto a la conselleria de Movilidad del Govern como a la concesionaria, que se encarga del mantenimiento de las vías, que evite llevar a cabo trabajos no urgentes en horas de máximo tráfico. Una petición que desoye constantemente, ya que no es la primera vez que se producen atascos por trabajos de mantenimiento en esta carretera.

"Horario de mínima afectación al tráfico"

Desde la conselleria de Movilidad aseguraron que la concesionaria "tiene instrucciones de realizar trabajos en horario de mínima afectación al tráfico", algo que no ha cumplido en esta ocasión, por lo que el Govern pedirá "explicaciones" a la empresa.