«Visitar la Ibiza Medieval me parece un plan perfecto, mejor que ir a clase». Este comentario tan sincero lo hace Romeo Fernández Torres, estudiante de la Escuela Waldorf Ibiza. Lo lanza con una sonrisa traviesa minutos antes de que comience la primera visita teatralizada organizada para los escolares en esta primera jornada de feria. Lo que ignora todavía este jovencito de doce años es que, envuelta en la apariencia de actividad lúdica, le van a colar sutilmente a él y a sus compañeros una instructiva lección al aire de libre de historia de Ibiza.

Los responsables de tamaño atrevimiento son una simpática compañía de teatro del siglo XVI dirigida por un Shakespeare de pacotilla que va más perdido que sus actores. Es lo que comprueba nada más empezar la obra Romero y 30 compañeros más de sexto y tercero de Primaria de la Escuela Waldorf Ibiza, que se ha apuntado a última hora, y 23 alumnos de quinto de Primaria del colegio Sa Joveria.

A la cita asiste también la artífice de esta visita guiada, Neus Torres, que se ha inspirado en una de las comedias más populares de William Shakespeare, ‘El sueño de una noche de verano’. Cinco actores se encargan de dar vida a este montaje, creado exprofeso para los escolares: Juanjo Ribera, Inma Ferrà, Ana Linero, Miquel Vingut y Vicent Marí Palermet.

La acción comienza en el Portal de ses Taules. Allí los jóvenes estudiantes tienen la oportunidad de asistir al ensayo de la primera escena de ‘La molt lamentable comèdia i cruel mort de Bernat i Maria’, la obra que está preparando la compañía protagonista de esta cómica historia ideada por Torres. Los pequeños se ríen ante los excesos teatrales de unos y los olvidos de otros.

Galería: Una clase a cielo abierto de historia, 'rondaies' y justas / J.A Riera

Por fortuna, los miembros de este hilarante grupo teatral ficticio se saben mucho mejor la historia de las murallas renacentistas de Ibiza que su papel en la pieza que trabajan. Los detalles históricos los van intercalando, como quien no quiere la cosa, con los ensayos de las escenas en distintos rincones de Dalt Vila.

La visita guiada

A lo largo del recorrido, los escolares descubren, si no lo sabían ya, que las murallas renacentistas de Ibiza se construyeron en el siglo XVI por orden del rey Felipe II y que el proyecto, diseñado por el ingeniero Giovanni Battista Calvi, se desarrolló entre 1555 y 1596 en dos fases. Además, los actores les explican qué función tienen, por ejemplo, los baluartes y los parapetos. Les hablan también, entre otras muchas cosas, de las salineras de Ibiza, «la principal industria de la isla» durante siglos, de la necrópolis de Puig d’es Molins, del yacimiento de sa Caleta y la posidonia.

La ruta concluye en los jardines de la Casa de la Cúria, donde la compañía ensaya el apoteósico final de ‘La molt lamentable comèdia i cruel mort de Bernat i Maria’.

Viaje en el tiempo con ‘fameliars’

Mientras en lo alto de Dalt Vila concluye esta primera visita guiada teatralizada para escolares, en el escenario instalado en el paseo de Vara de Rey cerca de dos centenares de alumnos de primero, segundo y tercero de Primaria de los centros Poeta Villangómez, Cas Serres y Can Misses se preparan para ver la obra musical con marionetas gigantes ‘Ibiza, una isla de leyendas’. «Ya la vimos en el colegio y me encantó, así que no me importa repetir», asegura Vicente García Rodríguez, un escolar de ocho años del Poeta Villangómez al que le encanta el teatro y hacer excursiones como la de esta mañana a la Ibiza Medieval.

El montaje es obra de Idam Kids Ibiza, una compañía de Ibiza formada por Carolina Cardona, la directora, y sus hijas, Nadia y Valeria Watson Todd Cardona, que son las autoras del argumento y de la banda sonora respectivamente.

Los escolares, totalmente metidos en la historia, viajan en el tiempo al siglo XV de la mano de la niña protagonista de la obra y de dos traviesos fameliars con la misión de «recuperar y que no caigan en el olvido las leyendas de la isla», como la de ‘Es gegant d’es Vedrà’, recogida por Joan Castelló Guasch en ‘Rondaies eivissenques’.

A 300 metros, en el parque Reina Sofía, se dan cita a mediodía 278 alumnos de Can Cantó, Sa Graduada, Portal Nou y Sa Joveria, más algunos residentes y turistas, para ver las justas mediavales, que organiza la compañía Especialistas Hípica Celta. «Los caballos y la historia me gustan así que creo que el espectáculo lo voy a disfrutar», opina Aran Tur Méndez, escolar de Sa Joveria. Minutos después, confirma sus sospechas. Los colegiales viven como auténticos medievales el torneo en el que tres caballeros y un mercenario se disputan el triunfo.