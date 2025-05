La Asociación de Viviendas Turísticas de Ibiza critica la eliminación de la bolsa de 9.000 plazas

La Asociación de Viviendas Turísticas de Ibiza (AVAT) ha manifestado, en un comunicado de prensa, su "sorpresa y decepción" por el acuerdo alcanzado entre el Consell de Ibiza y la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) para la eliminación de la bolsa de 9.000 plazas turísticas actualmente congeladas.

Desde la asociación critican que esta acción "supone un evidente y palmario agravio comparativo para el sector de la vivienda vacacional reglada", han señalado en un comunicado de prensa. Asimismo, han asegurado que "el sector hotelero defiende esta supresión por puro egoísmo, porque es un sector que ha llegado ya a su equilibrio".

En este sentido, han indicado que, por el contrario, "el sector de la vivienda vacacional reglada en unifamiliar es mucho más reciente, ha experimentado un gran crecimiento en los últimos 15 años y aún sigue profesionalizándose, por lo que es un sector que aún no ha alcanzado ese punto de equilibrio al existir un evidente desequilibrio entre la oferta reglada y la demanda".

LA AVAT recuerda que están en contra de toda la oferta turística ilegal, y aún más, de aquella que se desarrolla en edificios plurifamiliares. Así, defienden "como la enorme mayoría de la sociedad ibicenca, un decrecimiento que debe venir por la eliminación de toda la oferta ilegal de pisos turísticos, que son los verdaderos causantes de esta saturación que vive la isla en momentos pico de la temporada y que, a la vez, contribuye, entre otros muchos factores, en la falta de vivienda residencial", apuntan.

Desde la asociación creen que el mensaje que da el acuerdo entre Consell y Fehif para la eliminación de la bolsa de 9.000 plazas "es un error, ya que pone el foco del problema de la saturación en las plazas regladas, obviando o dejando de enfatizar el auge de las plazas ilegales en pisos turísticos como el principal problema".

Buscar un equilibrio

La AVAT recuerda que está participando en las mesas convocadas junto al resto de las patronales y sectores de la sociedad para la elaboración del Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT), documento donde se definirán los techos de plazas y el modelo turístico que la isla necesita. En este ámbito, la asociación ha recordado que apuesta por "un análisis sosegado y basado en datos estadísticos", y que es en este punto donde se ve que existe desequilibrio en la oferta y demanda del sector.

En el comunicado aseguran que "los datos reales (Ibestat) dejan claro que hay muchos turistas que no sabemos dónde duermen, aunque es fácil deducir que la mayoría se alojan en la oferta ilegal". Por ello, desde AVAT consideran que debería poder permitirse un trasvase de oferta no reglada en unifamiliar a oferta reglada. "Estas viviendas que actualmente se están alquilando en el mercado turístico, buscando diferentes fórmulas contractuales para hacerlo, suponen una competencia desleal al resto de oferta reglada, pero, a su vez, la legalización de las mismas no supondría un incremento de plazas, sino un trasvase de alegal o ilegal a reglada", señalan.

"AVAT tiene la convicción de que debe ser posible conseguir un equilibrio entre turistas y residentes y una sostenibilidad ambiental y social plena, pero no cargando esta responsabilidad sobre la oferta reglada y sí sobre la oferta no reglada que tanto daño causa a la isla en general", apuntan.