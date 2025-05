Apertura «con muchas ganas» del Hippy Market de Punta Arabí

El Hippy Market Punta Arabí da la bienvenida a la temporada 2025 con cerca de 400 puestos artesanos. La reapertura del mítico mercadillo de es Canar despierta una enorme expectación. La afluencia de visitantes en busca de hacerse con alguna compra lo evidencia. Aunque han pasado pocas horas desde la inauguración, la mayoría de los compradores hacen ya un balance positivo.

«Un inicio positivo y con ganas de arrancar la temporada turística». Las palabras de Alba Lorente, una joven valenciana de 24 años residente en Ibiza, delatan su enorme felicidad ante la reapertura del mercadillo. Ella vende en un pequeño puesto productos artesanos como minerales, brazaletes, anillos o collares que su jefa trae de algunos países americanos como Brasil, Chile o México.

La venta de joyas y bisutería también es lo que ofrece al público Adriana Tudó, dueña de la marca Life in Transition. A pesar de que reconoce estar «muy contenta» con el transcurso de los primeros compases del Hippy Market 2025, lamenta la tardía reapertura: «Hay bastante gente, pero es una pena que no empiece antes. Durante mucho tiempo el mercadillo comenzaba en abril. Era una mes muy positivo para los vendedores. No venía tanta gente, pero era un público comprador».

«Mejores condiciones»

Paola Podestá, la presidenta de la asociación que agrupa a los vendedores de este mercadillo, Avhempa, explica que gracias «a la necesaria reforma integral del recinto, el Hippy Market Punta Arabí se encuentra en mejores condiciones, ya que es más cómodo y bonito». Además, indica que «hay restaurantes abiertos al público, cosa que antes no sucedía, y una oferta gastronómica más amplia y de mayor calidad».

Algunas de las obras de mejora de las que habla Podestá pasan desapercibidas para comerciantes como Fran Palma, que vende camisetas de su marca Aff por tercer año: « Parece que todo está bien pintado, pero creo que el estado de las infraestructuras está igual que siempre. De hecho, este año estoy peor que el anterior, ya que antes tenía como mínimo un conector para poder enchufar el ventilador y no tener tanto calor. Ahora ya no lo tengo y me estoy asando».

Palma espera incrementar este verano las ventas en el mercadillo: «El año pasado fue bastante flojo, ya que no vinieron tantos turistas a Ibiza. Mucha gente achacó la mala temporada turística en el Hippy Market a la celebración de los Juegos Olímpicos de París 2024 y a la Eurocapa de Alemania. Sin embargo, esta temporada no debería haber excusa y espero que vaya todo mucho mejor y consigamos vender más».

No es extraño que Palma tenga calor incluso en la sombra, ya que hace un día prácticamente veraniego. Sentado tranquilamente sobre una silla y protegido con una carpa del potente sol espera que algún nuevo cliente compre en su puesto. Esta actitud coincide con la de Axelle le Courtois. Es una mujer francesa que vive en la isla desde el 2005 y que vende en el mercadillo de es Canar desde hace 15 años y además, es la dueña de Ibiza Cosmetic. Se trata de una tienda dedicada a la venta de productos naturales y cosméticos como esponjas naturales y vegetales o jabones, entre otras cosas.

«Adaptarse al cliente»

Le Courtois cuenta con una dilatada trayectoria como comerciante en el Hippy Market y desvela algunas de las recomendaciones para vender: «Hay que adaptarse un poco al cliente. Siempre hago ofertas tanto al principio como al final de cada temporada turística en este mercadillo para que todo el mundo me pueda comprar algunos de mis productos. Al final, aquí viene un público muy cosmopolita, ya que hay gente de todas partes».

A escasos metros del puesto de Axelle se encuentra su compatriota Julien Snurawa. Se dedica a vender ropa principalmente tejana. Snurawa afirma que «la suerte» juega un factor clave en el momento de vender y agradece que «precisamente es un día de suerte» para él.

Con el paso de la mañana la concurrencia de visitantes se incrementa notablemente. La inmensa mayoría son turistas, aunque hay algunos residentes que también aprovechan la oportunidad de disfrutar de la reapertura. Es el caso de Adeuri y Nasya Rodríguez Torres, dos jóvenes que viven en la isla: «Venimos cada año aquí, ya que es uno de los mercadillos más importantes y grandes que hay en la isla. Además, suelen tener una oferta bastante variada y nos gusta visitarlo anualmente para cotillear. Hay un ambiente muy distinto a lo habitual gracias a la música». La pareja, que acaba de comprarse unos dulces y dos cafés en uno de los puestos, concluye: «Está bastante chulo y nos va muy bien para hacer regalos a la familia, ya que encuentras joyas que no puedes adquirir en ningún otro sitio. Eso sí, no sabemos si estará igual de animado más adelante» .