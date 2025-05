Airbnb anuncia tres cabañas para dormir “rodeado de naturaleza” en Ibiza

Tres alojamientos. Es lo que aparece en las Pitiusas cuando se selecciona el filtro “cabañas” en Airbnb: romántica casita de madera, bonito bungalow en la montaña y cabaña en la montaña. Todas ellas, por las descripciones que hacen los anfitriones, que llevan años en la plataforma, se encuentran en parcelas en las que ellos mismos viven, en otra vivienda. Todos ellos exigen a sus huéspedes que tengan en cuenta que ellos viven ahí.

"Casita romántica" con una mastín de "muy buen carácter"

La primera de ellas se encuentra muy cerca de sa Talaia de Sant Llorenç, según el mapa que se incluye en la descripción del alojamiento. “Puro relax rodeado de naturaleza”, escribe la anfitriona, que explica que es agente inmobiliaria. “La casa de madera consta de una habitación con armario y una pequeña cocina con nevera, fregadero y cafetera. Hay un cuarto de ducha y una terraza con mesa de comedor y cuatro sillas”, continúa el anuncio, que incluye el número de registro de licencia turística. Según se intuye, esta casita se encuentra en otra parcela en la que vive más gente: “Tenemos un perro que vive en la propiedad que podría venir a visitarte. Es muy grande y tiene muy buen carácter”. El animal en cuestión es una mastín que se llama Linda. Advierten, además, de que hay también un gato por la zona.

Aspecto exterior de la "casita romántica" / Airbnb

Alojarse en esta casa, que apenas tiene días libres de reserva para este verano, cuesta, este mes de mayo, 150 euros la noche, a los que hay que sumar 40 euros en gastos de limpieza por dos días y 58 euros de comisión para Airbnb. En octubre, cuando también quedan fechas disponibles, el precio es de 120 euros por día (más la limpieza y la comisión).

El alojamiento tiene unas normas: no más de dos personas, prohibido celebrar fiestas y fumar, no se puede ir con mascotas, la hora de llegada es después de las tres de la tarde y hay que salir antes de las once de la mañana. De la misma manera, se advierte de que hay que subir escaleras y que no es un alojamiento adecuado para niños. Los accesos están vigilados con cámara de seguridad, añaden.

Una cabaña alta sin barandilla donde no se puede cocinar pescado

“Bonita cabaña en la montaña rodeada de naturaleza. Con unas vistas preciosas. Un lugar que te invita a relajarte”, promete el anfitrión sobre un alojamiento que se encuentra cerca des Rafal Trobat, en una misma propiedad en la que también se anuncia un bungalow. Una ubicación “ideal” ya que, señala, se encuentra cerca de Vila, del aeropuerto, sa Caleta, Platja d’en Bossa o es Jondal. “Con detalles decorativos de estilo balinés que lo convierten en un lugar especial”, continúa el anfitrión, que tiene seis años de experiencia en la plataforma.

“El alojamiento se compone de una cómoda cama doble, baño completo, cocina y un balcón ideal para comer y tomar una copa al aire libre con hermosas vistas”, se lee en el anuncio de la cabaña, en la que el especio principal tiene 24 metros a los que hay que sumar los seis del baño. Cuenta con aire acondicionado, televisión con Netfilx y cocina “completa”. “El acceso desde el aparcamiento a la cabaña es por un camino de una distancia de 45 metros”, escribe el gestor de este alojamiento, que especifica que él vive “en otra casa independiente cerca de la cabaña”.

Interior del alojamiento / Airbnb

El aparcamiento, de hecho, es compartido, detalla antes de recalcar que “es necesario tener coche”. Están prohibidas las vistas o las mascotas. Es, junto con “respetar el horario de descanso”, no hacer fiestas y no fumar en el interior, una de las normas de la cabaña, cuyos huéspedes deberán entrar entre las 15 y las 22 horas (si no quieren tener que pagar un extra) y salir antes de las 10 de la mañana. Hay una prohición que llama especialmente la atención: “No se puede concinar pescado”. Al marcharse, “deben llevarse las bolsas de basura y dejar el alojamiento en condiciones razonables” y dejar los platos y utensilios de cocina “limpios”.

Por cierto, el anfitrión hace una importante advertencia: se trata de una “superficie alta sin barandilla ni protección”. Cuesta 140 euros la noche en el mes de junio (es necesario reservar un mínimo de cuatro) a los que hay que sumar 60 euros de limpieza y 106 de comisión para la plataforma. En noviembre, con la misma reserva mínima, cuesta 125 euros.

'Bungalow' en es Rafal Trobat

Este mismo anfitrión ofrece en lo que, según el mapa que incluye el anuncio, parece la misma parcela cerca de es Rafal Trobat, otro alojamiento que también se incluye en la categoría “cabañas”. Se trata, en este caso, de un “bonito bungalow”. “Desde cualquier punto de la casa se pueden apreciar unas vistas hermosas”, indica la descripción, casi calcada de la escrita para la cabaña. Eso sí, este alojamiento cuenta con dos porches “ideales para comer al aire libre".

Salvo por estos dos espacios, las dimensiones son casi las mismas que las de la cabaña. El baño cuenta con una bañera. Y la terraza trasera tiene “ducha y hamacas”. El lugar aseguran que es “mágico”.

Exterior del 'bungalow' / Airbnb

Las normas de este bungalow son casi las mismas que las de la cabaña. Tampoco se pueden llevar mascotas ni recibir visitas ni cocinar pescado y hay que dejar todo limpio y llevarse la basura al marcharse. En esta no se especifica la prohibición de fumar. Se detallan, eso sí, las horas de silencio: de nueve de la noche a nueve de la mañana. Apenas quedan fechas disponibles para este verano. Sólo unos días a finales de septiembre, cuando alojarse en ella (mínimo de cuatro noches) cuesta 134 euros por noche (más 60 euros por limpieza y 102 de comisión).

Estas dos viviendas cuentan con más de 150 comentarios de los huéspedes, las más antiguas de abril de 2019.