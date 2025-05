Activistas gastronómicos por el residuo cero en la cocina en Ibiza

IbizaPreservation imparte esta semana una formación intensiva en cocina sostenible dirigida a chefs profesionales, en el marco del proyecto Activistas Gastronómicos Residuo Cero. El curso, que se desarrolla desde el martes en la Escuela de Hostelería de les Illes Balears en Ibiza, concluirá este viernes con la participación de doce profesionales del sector gastronómico. La chef Erika Tangari, especializada en técnicas de cocina saludable y de aprovechamiento, es la encargada de impartir la formación, con un enfoque práctico y adaptado al contexto local. El curso incluye un módulo introductorio teórico y cuatro sesiones prácticas de cuatro horas cada una.

En total, esta iniciativa ha reunido a siete hombres y cinco mujeres que ejercen como cocineros y cocineras en restaurantes, eventos y servicios de catering en la isla. Todas las plazas disponibles se han cubierto, lo que confirma “el interés del sector por integrar prácticas de cocina más sostenibles, centradas en la reducción de residuos y el aprovechamiento del producto local”, explica Jordi Salewski, coordinador del programa de Economía Circular de IbizaPreservation.

Los cocineros

“Desde que he venido a Ibiza, he visto que en muchos restaurantes no se hace ningún tipo de reciclaje y se desperdicia muchísima comida. Esta formación me ayuda justo en el momento en que empiezo a trabajar en una finca ecológica, donde vamos a hacer degustaciones y es fundamental saber cómo aprovecharlo todo”, explica María del Mar de las Heras, una de las participantes. “Este curso me parece clave, no solo para mejorar como cocinero, sino para expandir nuestra perspectiva y ser más conscientes”, opina Franco Borgogno, cocinero autónomo que participa en la formación.

Varios de los cocineros que participan en la formación / Carmen Pi/IbizaPreservation

La propuesta formativa busca capacitar a los participantes en técnicas culinarias zero waste, fomentar el diseño de menús sostenibles y promover la reutilización creativa de ingredientes habitualmente desechados. “Este año damos un paso más allá: además de los talleres de una mañana en fincas de la isla, abiertos al público general, hemos impulsado una formación más profunda para profesionales en activo, que permite un cambio de hábitos real dentro de las cocinas”, señala Salewski. “Centrarnos en quienes cocinan a diario a nivel profesional garantiza un impacto directo en la forma de trabajar con los alimentos y de reducir desperdicios”, añade al tiempo que recuerda que “el taller también busca prolongar la vida útil de los productos frescos de la isla e impulsar el conocimiento del entorno agrícola local”.

Laura Plecán, una de las participantes, cuenta que conoció la iniciativa a través de la Escuela de Hostelería, donde cursó sus estudios. Destaca la calidad de la formación y valora especialmente que sea gratuita. “Es un curso muy aprovechable, la profesora es genial y desde el primer día aprendí cosas que desconocía, como que la mermelada no debe removerse mientras se cocina. Son pequeños detalles que pueden marcar una gran diferencia”, asegura. Los participantes coinciden en recomendar esta formación a otros profesionales del sector, subrayando su valor como herramienta transformadora en las cocinas.

Con esta iniciativa, IbizaPreservation refuerza su compromiso con una gastronomía consciente y sostenible, implicando directamente a los profesionales del sector en la “elaboración de una cocina que genere menos residuos y valore mejor los recursos del entorno”, concluye Jordi Salewski.