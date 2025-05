Sa Font des Verger y el pop se unen este sábado a través de un ‘show’ de Abba

El espectáculo ‘Dancing Queen (The Best of Abba)’ llega a sa Font des Verger, en el término municipal de Sant Josep, a cargo de la agrupación coral Petit Cor, que dirige Jordi Martí, y de una banda profesional de pop y bailarines de Passion Dance. El espectáculo tendrá lugar este sábado 10 de mayo a las 21 horas, según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.

«Sa Font des Verger acogerá este sábado la segunda cita del II Cicle Música i Patrimoni -impulsado por la concejalía de Cultura- con un espectáculo dirigido por Jordi Martí Company y que recorre los grandes éxitos del legendario grupo sueco Abba», añade la nota. Tales como ‘Dancing Queen’, ‘Mamma Mia’, ‘S.O.S’. o ‘Waterloo’, con arreglos corales del norteamericano Mac Huff y «con la historia del grupo como hilo narrativo».

La formación instrumental está compuesta por Pedro Guasch (piano), David Keiper (guitarra eléctrica), Quico Martínez (bajo) y Marilina Yern (batería), mientras que las coreografías son obra de Passion Dance. El espectáculo, de 75 minutos, se estrenó en junio de 2024 en el Auditori Caló de s’Oli.

Sobre Petit Cor

Petit Cor fue fundado en 2007 y «es un coro de cámara con una destacada trayectoria en la difusión de la música vocal, con actuaciones en todo las islas de Balears, la península y varios puntos de Europa», resalta el Consistorio. Tiene la sede social en Sant Josep desde 2016, en un espacio cedido por el Ayuntamiento, y su director Jordi Martí Company, también está al frente del Festival d’Òrgan de la iglesia de Sant Josep. Además, el coro ha presentado recientemente el disco Música Nostra, con temas tradicionales ibicencos.