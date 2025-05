El presidente Marí admite que no hay soluciones para frenar el chabolismo en Ibiza

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, admitió este miércoles en el pleno que ahora mismo no hay soluciones para frenar los asentamientos de infraviviendas que se multiplican en la isla por los problemas para acceder una vivienda. «No crearé falsas expectativas. Nadie tiene aquí una varita mágica. La realidad es muy tozuda y cruda», dijo Marí en respuesta a una interpelación sobre esta cuestión del conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, que reprochó a las instituciones de la isla que lo único que han hecho hasta ahora es «criminalizar» y «putear», con las amenazas de sanciones, a las personas (1.500 familias, dijo) que se ven obligadas a vivir en infraviviendas.

Dichos calificativos no gustaron nada al presidente. «Ni criminalizamos ni puteamos a nadie», puntualizó Marí, que optó por echar la culpa de esta situación a los dos anteriores gobiernos autonómicos de la izquierda. «Este problema no es nuevo y no es fácil de solucionar. Proviene de la falta de política de vivienda de los ocho años anteriores en las que se confió todo a la vivienda de protección oficial (VPO) y así nos ha ido», recalcó.

Así, el presidente destacó que si en 2015, un piso de 80 metros cuadrados costaba 273.200 euros, en 2023 dicho precio se había duplicado hasta alcanzar los 512.200 euros. «Aplaudo que se construyeran 86 VPO, pero es insuficiente porque ustedes dejaron una lista de espera de 700 familias; al ritmo que construye la Administración, tardaríamos más de 70 años en cubrir las necesidades actuales. De esos lodos, estos polvos. Hay que abrir la puerta a otras soluciones», destacó.

En este sentido, tras recordar que las competencias de vivienda son de la Comunitat Autònoma, el presidente del Consell explicó algunas de las medidas adoptadas por el Ejecutivo del PP en estos dos años de legislatura, como el programa Lloguer Segur, que en Ibiza de momento no tiene ningún interés (ningún contrato en seis meses, lo cual Marí atribuye a la falta de comunicación) o el fomento también de iniciativas privadas así como el decreto aprobado el martes en el Parlament que permitirá (cuando se desarrolle en un proyecto de ley) habilitar más suelo para viviendas de protección pública o a precio limitado.

Ofrecimiento del presidente

Precisamente, el presidente se comprometió a convocar a los grupos de la oposición «la semana que viene» para abordar conjuntamente qué medidas concretas para Ibiza se pueden introducir en este proyecto de ley. «Se hará lo que quiera Ibiza sin hablar de construir en suelo rústico ni en bosques. Si somos capaces, esta ley puede recoger distintas soluciones para marcar una hoja de ruta que quizá no se arreglará en dos años, pero en tres o cuatro se podrá disponer del tipo de viviendas que necesitan los trabajadores y la clase media de Ibiza», recalcó.

Sobre las actuaciones concretas del Consell, el presidente se limitó a apuntar la cesión de un terreno (en la calle s’Hort de sa Fruita) para la construcción de viviendas para funcionarios o de un pabellón de sa Coma para agentes de la Guardia Civil del Mar, así como la aportación de tres millones de euros a los ayuntamientos para ayudas para vivienda además del incremento de sus fondos para asuntos sociales.

Marí reconoció que los asentamientos de chabolas suponen «un peligro para el entorno y las personas que ahí viven» y resaltó que hay gente que se ve forzada a residir en estos asentamientos de infraviviendas, pero que otros lo hacen por «voluntad propia porque es su modo de vida». «Cada caso se debe tratar de forma distinta, pero no tenemos recetas mágicas», insistió.

También dijo que en todas las reuniones que ha mantenido con todos los agentes implicados se ha llegado a la misma conclusión: «No se puede normalizar vivir en infraviviendas o caravanas». Por su parte, el conseller de Unidas Podemos lamentó que, en un año, el Consell no haya hecho nada para tratar de evitar este problema. «Se ha hecho muchas fotos de reuniones pero no he visto ni una medida social que no sea a seis o 10 años vista», criticó Rodríguez.

Debate sobre turismo

Por otra parte, el PP tumbó dos mociones del PSOE para instar al Govern a que eche atrás los últimos decretos de medidas turísticas y de vivienda. La portavoz socialista, Elena López, puso el foco en el interés del PP en la construcción de viviendas a precio limitado, un 30% más cara que las VPO, para beneficiar a promotores.

Sobre el decreto turístico, el vicepresidente, Mariano Juan, recordó que fue el gobierno insular de la izquierda, con el PSOE al frente, el que, en solo tres años (entre 2015 y 2018), concedió 12.000 de las 16.000 plazas turísticas de vivienda vacacional en Ibiza. López justificó que el PSOE se vio obligada a conceder estas licencias por «la ley Delgado» (del PP) porque de lo contrario, habrían ido a «la cárcel» por «prevaricación». Sin embargo, Juan le recordó que el PSOE tuvo cuatro años para cambiar esta ley que «ahora les parece tan mala», y que no lo hicieron.

Multa coercitiva de 25.000 euros

El Consell de Ibiza ha impuesto a Inversiones Inmobiliarias CanVives la primera multa coercitiva de 25.000 euros por el incumplimiento de la orden de derribo de la estructura inacabada de Cala Molí que invade una zona ANEI. El pleno rechazó el recurso de esta sociedad, que alegó que ha vendido la estructura a otra sociedad, pero esta operación no figura en el Registro de la Propiedad.

El pleno también desestimó el recurso de Vías y Construcciones por la incautación de la fianza de 56.000 euros debido a los desperfectos de las obras de la travesía de Jesús, problema que se arrastra desde el año 2017, cuando se formalizó el acta de recepción de las obras.