El comediante Wiz Problema: «En España a veces veo más clasismo que racismo»

El público de Ibiza tendrá la oportunidad este 10 de mayo a las 21.30 horas en el Centro Cultural de Jesús de ver en vivo y en directo a Mohamed Lamin (Mataró, 1995), más conocido como Wiz Problema, un humorista que ha triunfado en las redes sociales gracias a su dominio de diferentes acentos y culturas. Fue hace dos años cuando este joven que soñaba con ser actor y que tenía un don para la comedia empezó a acumular seguidores, actualmente un millón en TikTok y más de 600.000 en Instagram. Nunca se hubiera imaginado llegar donde está ahora, tanto es así que no fue hasta hace unos siete meses que se atrevió a dejar su trabajo en un almacén de una empresa de relojes, como cuenta en esta entrevista telefónica concedida a Diario de Ibiza unos días antes de su estreno en la isla.

¿Cómo ha surgido la oportunidad de llevar ‘El Multiverso’ hasta Ibiza?

Tengo un amigo de Mataró, Guillem Bolillo, que vive en Ibiza y organiza eventos y se le ocurrió la idea de hacer el show en la isla y enseguida dije que sí.

¿Qué se va a encontrar el público que acuda este sábado a las 21.30 horas al Centro Cultural de Jesús?

Puede que la gente piense que va a ver lo típico que tengo en Tiktok e Instagram, pero no, lo único que puedo decir del show es que se centra más en mi vida, cuento cosas que me han ido pasando durante estos últimos años y habrá alguna que otra sorpresa. Lo que puedo asegurar es que el público, 100%, se va a reír. Todo el mundo que viene se lo pasa genial y, de hecho, hay mucha gente que repite.

Imagen promocional de 'El Multiverso' de Wiz Problema. / W.P.

En la isla ya estuvo en verano del año pasado admirando las vistas de es Vedrà con su ‘alter ego’ Josep. ¿Qué impresión se llevó de Ibiza?

Estuve tres días y me lo pasé muy bien. Me gustó mucho, me pareció muy bonita.

Con su clásico ‘Joooosep’ ha viajado por medio mundo haciendo bandera de la lengua catalana. ¿Dónde ha vivido las situaciones más rocambolescas?

En Arabia Saudí. Fui a ver la Supercopa a Yeda. Recuerdo que iba por el casco antiguo de la ciudad con la vestimenta típica árabe y las gafas de sol y me iban parando por la calle y yo hablando en catalán a todo el mundo. Aquello fue muy caótico.

Antes de convertirse en un fenómeno en las redes sociales, ¿a qué se dedicaba?

He trabajado, entre otras cosas, de repartidor de Amazon. Mi último empleo fue en un almacén de una empresa de relojes.

¿Y qué le animó a dar el salto a la comedia?

Siempre he sido muy gracioso y mis amigos del barrio me decían «oye, deberías de grabar vídeos». Yo al principio les decía que no, que ya estaba todo hecho, y ellos me insistían en que yo hacía algo diferente. Al final me animé y empecé a hacer vídeos hace unos años, aunque no fue hasta hace aproximadamente dos que me puse con ello en serio haciendo contenido a diario.

¿Cuándo se percató de que sus seguidores en TikTok e Instagram empezaban a crecer exponencialmente?

El gran boom llegó cuando publiqué un vídeo en el que hacía la imitación de unas madres, una gitana, otra marroquí, otra española pija y otra dominicana, que iban a buscar a sus hijos al colegio después de haber pegado a otros niños de clase. Aquel vídeo tuvo como 12 millones de reproducciones y se colgó en distintas páginas. Ahí es cuando me dije: «Esto tiene buena pinta».

¿Qué recuerdos tiene de su primer ‘show'?

Fue el 20 de octubre de 2023 en Sabadell con mi compañero de aquel entonces, Manolito el Gafas. Gracias a él he aprendido muchísimo en cuanto a acting, remates, etcétera. Siempre le he estado muy agradecido. Estuvimos mucho tiempo trabajando juntos porque yo no tenía tanto texto, unos 35 minutos, y él venía conmigo a ayudarme a mejorar y a rellenar el espectáculo. Desde septiembre de 2024 actúo solo ya con algo más de una hora y media de texto.

¿Alguna vez pensó que podría llegar a vivir de la comedia?

No, para nada. De hecho, hace menos de siete meses que dejé mi último trabajo, el del almacén de relojes.

¿De qué se siente más orgulloso de todo lo que ha conseguido?

Sobre todo de poder ayudar a mi madre y a mi familia y de verlos contentos. Es por lo que hago las cosas, la verdad.

¿Por qué cree que su humor llega a tanta gente?

Porque hago humor blanco. Puedo hacer estereotipos, como el del catalán agarrado, pero son supersutiles. Como mucho lanzo alguna pullita, pero todo lo hago desde el respeto. Es por eso que la gente se siente identificada y no ofendida y se ríe mucho. Eso creo que es la clave del éxito que estoy teniendo.

Wiz Problema / Imagen cedida por W.P.

¿La comedia, en su caso, es una herramienta para hacer el mundo más amable y llevadero o tiene un papel más reivindicativo?

Las dos cosas. Al final, haciendo reír también hago pensar a la gente.

¿Y cuál es su principal reivindicación?

Voy a hacer un pequeño spoiler. Al final de mi show el mensaje es que todos somos iguales y que hay gente mala en todos lados.

«El mensaje de mi ‘show’ es que todos somos iguales y que hay gente mala en todos lados»

¿Qué opina del racismo en España?

A ver, veo más clasismo que racismo, pero depende de la situación, a veces es uno y a veces, otro, están las dos cosas. Aunque es un tema del que me cansa un poquito hablar. Soy muy activista, pero no me gusta mucho el victimismo. Soy mas de acción, de, por ejemplo, ir a manifestaciones que de hablar de ello. Eso sí, tengo un canal, una voz, y si hay alguna injusticia, soy el primero que se moja siempre. En cualquier caso, es un asunto en el que hay mucho por hacer todavía.

¿Cómo valora el panorama nacional de la comedia ?

Realmente no consumo mucha comedia española, aunque me gustan muchísimo humoristas como Berto Romero, Dani Rovira o Ernesto Sevilla. Lo que sigo es mucho stand up americano. Entre mis referentes están Dave Chappelle , Kevin Hart y Chris Rock.

Tiene un papel en ‘Oh Nora!’, el debut de la actriz Aina Clotet como directora. ¿Qué tal la experiencia?

Terminamos el rodaje la semana pasada y la experiencia ha sido increíble. Es mi primer papel, es un secundario, pero ya tengo frases. Acabo de empezar y espero que me salgan más oportunidades porque es una profesión que me ha gustado siempre. Lo de los shows es algo que ha salido espontáneamente y que creo que se me está dando bien, pero mi sueño es ser actor y lo voy a intentar hasta el final, a ver si hay suerte.

Apunte El precio de la entrada ‘Meet & Greet’ de ‘El Multiverso’ de Wiz Problema se ha rebajado y ahora cuesta lo mismo que la VIP, 29,58 €. Eso supone que tanto el público de la primera como de la segunda fila podrán merendar con el artista y asistir a sus ensayos. La entrada general cuesta 23,46 €. Se pueden adquirir en Entradium.

