PP y Vox convalidan el decreto turístico que aparca la subida de la ecotasa y prohíbe nuevas plazas en viviendas plurifamiliares

El Partido Popular de Marga Prohens y Vox acaban de convalidar el decreto turístico que prohíbe nuevas plazas en viviendas plurifamiliares, aparca el decrecimiento y deja en el aire la subida de la ecotasa. El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, reivindica que se trata de una norma "valiente" que servirá para encontrar el "equilibrio" entre la prosperidad económica y el bienestar de los residentes, así como la preservación del entorno natural y de los recursos "limitados y frágiles".

La nueva normativa aparca la subida de la ecotasa, canon del agua o el nuevo impuesto a rent a car; prohíbe las nuevas plazas de alojamientos turísticos en viviendas plurifamiliares; estabiliza plazas de alquiler que no se pagaron y ahora se podrán vender; suprime la obligación de dar de baja dos plazas vigentes para dar una de alta; reactiva el intercambio de plazas entre particulares; exige el número de registro de los alojamientos en las plataformas; sube las sanciones contra la oferta ilegal y rebaja la multa si se destina la vivienda turística ilegal al alquiler.

Bauzà defiende que el equilibrio "ya no es una opción, sino una condición indispensable" para garantizar el bienestar colectivo en las islas, por lo que el Govern apuesta por "contener para preservar, no para restringir arbitrariamente ni para señalar a nadie", en clara alusión a los propietarios de viviendas turísticas legales. Unos propietarios que han vuelto a recibir el apoyo a ultranza de la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la sesión de control en el Parlament: "Es mentira tachar de ladrones a quienes tienen una vivienda vacacional, si fuera verdad no tengo ninguna duda de que Podemos estaría a su lado, porque siempre están con los delincuentes".

El conseller asegura que el decreto servirá para "erradicar aquello que nos desborda" como la oferta que opera fuera de la ley y pondrá freno al "crecimiento sin control" que ha tenido lugar estos años: "Existe una presión creciente sobre el territorio que genera una percepción cada vez más extendida que hay saturación en determinados puntos, una presión que pone al límite la paciencia algunas veces de los residentes".

En este sentido, apunta que la oferta turística ilegal supone una "competencia desleal que hace daño a quien sí cumple la ley", además de "mina el mercado y desfigurar el equilibrio" en las islas. Por ello, insiste en que el decreto supondrá que "incumplir la ley ya no saldrá a cuenta" y pondrá "orden" a la situación actual.

Euforia en Vox

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha celebrado que "afortunadamente" el PP ha cambiado el texto que aprobó originalmente porque el turismo "no solo se defiende, sino que se protege, se respeta y se impulsa".

Cañadas reivindica la labor de su partido para eliminar la subida de la ecotasa después de que los populares accedieran a su retirada del texto legal para contentar a sus socios: "Hay que ayudar al sector turístico, no hay que imponer más trabas". En este sentido, reivindica las ayudas fiscales a los propietarios y empresarios, y apunta que, gracias a su partido, "no se han visto vulnerados" los derechos de los propietarios de viviendas turísticas.