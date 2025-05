El paro en Ibiza y Formentera disminuye en abril a costa del sector servicios

El paro pitiuso continúa registrando cifras mínimas. En abril, que para muchos negocios es el primer mes de la temporada, Ibiza tuvo a 2.229 personas en situación de desempleo; en Formentera fueron 92 (2.321 en total). Es la cifra más baja de toda la serie histórica, analizada desde 2005 en el gráfico que acompaña estas líneas. En ambas islas, el paro disminuye tanto si se compara con el mes anterior (marzo) como si se compara con abril de 2024. Respecto a marzo, el desempleo baja un 13,2% en Ibiza y un 14% en Formentera; respecto a abril del año pasado, la reducción es del 4% y del 4,2%, respectivamente.

«Además, Balears, como ya comienza a ser habitual cada mes, lidera la creación de ocupación» en España y «se sitúa un punto por encima del crecimiento del conjunto del Estado», destacó la secretaria autonómica de Trabajo, Ocupación y Diálogo Social, Catalina Cabrer, en la rueda de prensa de este martes para presentar los datos de empleo de abril.

También señaló que el 79,4% de la contratación de abril en Balears fue indefinida, así como que hay una «tasa de parcialidad mantenida, ya desde hace dos años, en un 14%, que es inferior en seis puntos a la del conjunto de España».

Con todo, Cabrer aseguró que lo más relevante es que se mantiene «la capacidad de crear ocupación y reducir el paro, incluso en invierno». «Tal vez en las Pitiusas han tardado un poco más en subir la afiliación, pero, coincidiendo con la festividad de la Semana Santa, se han posicionado igual que el conjunto de Balears, con unas cifras históricas», agregó.

En abril se firmaron 7.218 contratos en Ibiza, principalmente en el sector servicios, con 6.384 contratos que se desglosan de la siguiente manera: 3.472 en hostelería, 956 en comercio y 1.956 en lo que el Observatori del Treball de les Illes Balears cataloga como el «resto de sector servicios» en la tabla de datos. Le siguen el sector de la construcción (662 contratos), la industria (150) y la agricultura (22).

En Formentera, este abril se firmaron 575 contratos en total. También gana el sector servicios, con 537 contratos (de ellos, 340 en hostelería, 106 en comercio y 91 en el resto del sector), seguido de la construcción (34), la industria (tres) y la agricultura (uno). Esto supone, en ambas islas, un aumento de la contratación respecto a marzo (subida de un 97,2% en Ibiza y de un 176,4% en Formentera).

«El número de personas dadas de alta en la Seguridad Social durante este mes de abril ha sido de 587.353 en Balears, lo que implica un incremento de 18.027 personas respecto a abril de 2024 (+3,2 %)», valora el Govern en un comunicado.

Los sindicatos hacen referencia, no obstante, a la vivienda y a la carestía de la vida en general. El secretario general de UGT en Balears, Pedro Homar Ferragut, comentó que estos números no repercuten de manera directa en las condiciones de vida de la gente. Por su parte, CCOO lamentó los datos de empleo y desempleo de abril, al considerar que reflejan un buen momento económico para las empresas pero no para los trabajadores.

«Las cifras de paro demuestran que la temporada que ya tenemos en ciernes ha arrancado con buen pie, que las fiestas de Semana Santa prácticamente se enlazarán con los meses de mayor actividad turística y laboral», afirmó la presidenta de la patronal CAEB, Carmen Planas. En todo caso, advierte de los riesgos de la inestabilidad geopolítica, los aranceles de EEUU o, principalmente, la posible aprobación de la jornada laboral de 37,5 horas, una medida que los sindicatos defienden y urgen a poner en marcha.