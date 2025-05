El PP prevé sacar mañana adelante el decreto turístico con el apoyo de Vox

El Parlament balear llevará mañana a debate y votación la convalidación del decreto turístico, pactado por el Govern del PP y Vox, en un pleno cuyo inicio está previsto a las 10 horas. El decreto turístico que levanta la moratoria de plazas, reactiva el intercambio entre particulares y endurece las sanciones contra el alquiler turístico ilegal será previsiblemente convalidado con los votos de PP y Vox en una nueva sesión plenaria de la Cámara balear. Sin embargo, la oposición ha reafirmado su voto en contra de la convalidación del decreto.

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, y el portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, han reiterado sus críticas al decreto que, a su juicio, supone un crecimiento de plazas turísticas y permite que se pueda hacer negocio con las plazas.

Para el ecosoberanista, «se esconde en una retórica de falsa sostenibilidad y de falsa persecución de establecimientos ilegales» y «en realidad permite la condonación de la sanción a cambio de poner vivienda en el mercado del alquiler». En este mismo sentido se ha pronunciado Pons, quien ha reprochado que con este decreto se «favorecerá la especulación de compraventa de plazas» y que se «consolidan» 145.000 plazas turísticas.

Según el socialista, la presidenta del Govern, Marga Prohens, «no ha cumplido ninguna de las medidas que prometió», ya que no se sube el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) ni se establece un impuesto a los vehículos, entre otras cuestiones. «Incapaz de poder justificar por qué no cumple ninguna de las medidas que había fijado, ahora pone el foco en la única cuestión que no tiene competencias», ha dicho, en referencia al debate de la cogestión aeroportuaria.

Igualmente, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha sido contundente respecto a la previsible convalidación del decreto turístico, al advertir que con éste «no solo no habrá contención del turismo, sino que habrá un crecimiento exponencial del que ya hay». Por lo tanto, «no podíamos estar peor», ha afirmado Gómez, quien ha considerado que «todos los discursos de la cogestión son para tapar precisamente esto».

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha dicho por su parte que el decreto es «infumable» y ha acusado al Govern de actuar «cobardemente» y «de decir que hace una política y en realidad hacer otra». «El Ejecutivo no está en contra de la masificación, está a favor y a favor de que los amigos hagan negocio».

A diferencia de los partidos de la oposición, los portavoces de PP y Vox, Sebastià Sagreras y Manuela Cañadas, respectivamente, han celebrado la previsible convalidación del decreto turístico pactado entre ambas formaciones.

«Orgullosos»

El popular ha señalado que el PP está «orgulloso de la rigurosidad del decreto» frente «a la hipocresía total y absoluta e incoherencia de la izquierda». A su parecer, con la convalidación del decreto, Prohens «cumple con la contención de la oferta turística». «Desde el PP estamos muy satisfechos de ser los primeros que hemos trabajado para que exista la prohibición de la creación de nuevas plazas en pisos turísticos tal y como ya fuimos el primer partido que puso por primera vez orden al turismo con los decretos Cladera en los años 90 con el presidente Cañellas», ha dicho. Para Sagreras, es este Govern el que está adoptando medidas «valientes» para poner límites y «lo hace tras ocho años de crecimiento insostenible de 115.000 plazas con el Govern del PSOE y Armengol». Por otro lado, según Cañadas, su formación decidió apoyar el decreto para «poner fin a los delirios turismofóbicos de la izquierda comunista e independentista».

Igualmente, ha asegurado que su formación pidió incluir en el decreto turístico una bonificación para los residentes del ITS pero que el PP «lo excluyó». «Hemos tenido que ceder», ha afirmado, agregando que igualmente lo volverán a pedir para que se incluya en los presupuestos o en otro decreto, «de estos en los que se mete de todo».

Más allá de que el debate de convalidación del decreto turístico será el punto destacado del pleno de este martes, éste constará de otros puntos, como la sesión de control al Govern, que una semana más volverá a girar sobre turismo y vivienda, además de abordar temas como la vigencia de la Ley de Memoria Democrática, y si el Govern está dispuesto a ceder en lengua y educación en las negociaciones de presupuestos con el grupo parlamentario de Vox.