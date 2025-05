La política pitiusa, a debate en un antiguo asentamiento fenicio de Ibiza

Políticos de Mallorca, Menorca y las Pitiusas visitan el antiguo asentamiento fenicio de sa Caleta y su centro de interpretación, recientemente inaugurado, minutos antes de celebrar, en este enclave, una conferencia de presidentes insulares marcada por la actualidad pitiusa: Ca na Putxa e inmigración

El asentamiento fenicio de sa Caleta, cuyo centro de interpretación se presentó este 19 de abril, fue el lugar escogido para celebrar este lunes la conferencia de presidentes. El encuentro (el tercero de estas características que se celebra en la presente legislatura) reunió en una misma mesa a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a los cuatro presidentes insulares (Vicent Marí de Ibiza; Óscar Portas de Formentera, que se estrenaba en este espacio de diálogo; Llorenç Galmés de Mallorca y Adolfo Vilafranca de Menorca) y a varios consellers insulares y/o baleares.

Toni Escandell Tur

Antes de entrar en esta nueva instalación para tratar los tres puntos del día (residuos, movilidad e inmigración), la comitiva institucional con representantes de las cuatro islas aprovechó para visitar el antiguo poblado fenicio, guiados por la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Sara Ramón, y el presidente Vicent Marí, quienes explicaron la cronología histórica de este enclave y las labores para abrir dicho centro de interpretación. En esta visita también estuvo el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig.

La reunión se inició pasadas las once y media de la mañana y aunque estaba previsto ofrecer declaraciones a los medios de comunicación sobre las 13.30 horas, finalmente se dieron a las 14.20 horas, cuando se anunció un acuerdo entre los consells de Ibiza y Mallorca, con la mediación del Govern, para poder trasladar los residuos de las Pitiusas a la planta de Son Reus, en Palma, a partir de «octubre o noviembre». Es fácil pensar que este fue el punto que más tiempo ocupó, ya que en los restantes (movilidad/carreteras e inmigración) se trataron, básicamente, reclamaciones al Gobierno del Estado en estas dos materias. Reivindicaciones en las que no debió costar nada ponerse de acuerdo, al estar los tres consells y el Govern presididos por el PP y no intervenir intereses exclusivamente ibicencos o mallorquines, como ocurría con la cuestión de los residuos de rechazo que actualmente van al vertedero de Ca na Putxa, que se encuentra a pocos años de llegar al final de su vida útil. Fue Prohens la encargada de anunciar el acuerdo para el traslado de residuos, antes de dar la palabra a los presidentes insulares, y todos ellos hablaron con una reproducción del antiguo poblado fenicio de sa Caleta a sus espaldas. Una imagen que da la bienvenida, a su izquierda, a los usuarios del centro de interpretación, nada más entrar. Una imagen, además, acompañada de un poema de Mario Riera. Precisamente durante la visita por el asentamiento, Sara Ramón llevó a la comitiva hasta los restos de una antigua casa de dicho poblado, en el barrio este, para proseguir con su explicación.

«Después de las tareas de excavación y restauración, los visitantes tienen la oportunidad de explorar dos periodos históricos diferentes en sa Caleta: el poblado fenicio y las instalaciones militares. Estos recorridos ofrecen una perspectiva completa de la ocupación humana en el área, desde el siglo VII aC hasta los años 40, cuando se construyeron las baterías», reza uno de los paneles informativos que hay en el interior del centro, donde también se puede acceder a un código QR con más información sobre la historia de este enclave.

En el exterior, los visitantes pueden observar las estructuras del periodo fenicio y también visitar el interior de las baterías antiaéreas. Este lunes este nuevo centro de interpretación acogió su primer acto meramente institucional.

