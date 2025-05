Quien no cuida las playas no debería pisarlas y esto se aplica a guarros como los que dejaron ayer por la mañana su trozo de arena en Cala Boix sembrado de colillas, residuos que, como se ha repetido por activa y por pasiva, tardan hasta 12 años en degradarse y contaminan las aguas. Enteraos, las playas no son ceniceros.